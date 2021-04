Le Houston Dynamo FC a lancé le début de la saison de la Major League Soccer avec une victoire sur les tremblements de terre de San Jose en visite au stade BBVA vendredi soir.

Le Dynamo a eu le meilleur de la possession dans une première mi-temps joué principalement dans l’extrémité défensive du terrain de San Jose et a finalement trouvé un premier match lorsque Memo Rodriguez a fait un virage intelligent et a bouclé un tir du haut de la surface devant JT Marcinkowski pour le premier but. de la saison MLS 2021.

L’équipe locale a doublé son avantage juste avant l’heure lorsque Tyler Pasher a effectué une course de charge sur le flanc gauche et a affronté Max Urruti, qui a réglé le ballon et a calmement passé Marcinkowski.

Les tremblements de terre en ont ramené un avec style à la 74e minute lorsque Paul Marie a coupé sur son pied droit juste à l’extérieur de la surface de réparation du Dynamo et a déchaîné un candidat au début de l’année pour couper l’avance de Houston.

Le meilleur buteur de tous les temps de la MLS, Chris Wondolowski, avait une chance en or de ramener le niveau de San Jose à l’approche du temps plein, mais il a en quelque sorte raté un filet grand ouvert après que le gardien du Dynamo Marko Maric ait renversé un tir de Shea Salinas sur son passage.

Après le quasi-accident, l’équipe de Tab Ramos a vu le résultat pour ramasser les trois points pour commencer une saison complète de matchs MLS après la campagne raccourcie du coronavirus de l’année dernière.

