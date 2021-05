Houston Dynamo et Dash près de 400 millions de dollars de vente à Ted Segal

Ted Segal, fondateur et président de la société de développement et de financement immobilier EJS Group, est sur le point d’acquérir une participation majoritaire dans Houston Dynamo FC et Houston Dash pour environ 400 millions de dollars, ont confirmé des sources à ESPN.

Prise de télévision Houston Fox26 et Sportico ont été les premiers à annoncer la nouvelle.

L’accord n’inclut pas le stade BBVA et le centre d’entraînement du Dynamo, qui appartiennent respectivement à la Harris County-Houston Sports Authority et à la ville de Houston.

Interrogé sur ses commentaires, un porte-parole du Dynamo a publié la déclaration suivante: « Notre groupe de propriété reçoit fréquemment des demandes de renseignements sur le club de la part des parties intéressées, et ce depuis un certain temps. Ces demandes sont de nature privée et nous respectons la vie privée de ces personnes. . Notre club n’aura aucun commentaire sur les rapports. »

La vente verra la partie de l’équipe contrôlée par l’ancien propriétaire majoritaire Gabriel Brener réduite à une participation minoritaire. Il a d’abord acquis une partie du club en 2008, puis a acquis une participation majoritaire des anciens propriétaires AEG en 2015. L’ancienne star de la boxe et promoteur actuel Oscar De La Hoya et l’attaquant des Brooklyn Nets James Harden conserveront leurs participations dans le club.

La première saison du Dynamo en MLS a eu lieu en 2006 après que les tremblements de terre de San Jose aient été déplacés dans la ville de Bayou. S’appuyant sur une équipe de San Jose qui se disputait régulièrement des titres, le Dynamo a connu un succès immédiat, remportant la Coupe MLS en 2006 et 2007. L’équipe a ensuite atteint les finales de la Coupe MLS en 2011 et 2012, perdant face au LA Galaxy à deux reprises.

Depuis, l’équipe a connu des moments difficiles à la fois sur le terrain et à la porte. Le Dynamo a atteint les séries éliminatoires de la Coupe MLS au cours d’une seule des sept dernières saisons, et après avoir atteint un pic de fréquentation moyen de 20985 en 2012, cette marque était tombée à 15674 en 2019.

Le Dash s’est mieux comporté ces derniers temps, remportant la NWSL Challenge Cup en 2020. L’équipe affrontera Barcelone, Lyon et les Portland Thorns lors de la Coupe internationale des champions féminine 2021 (WICC) ​​qui se tiendra du 18 au 21 août à Providence Park à Portland, Oregon.

Les deux équipes de Houston ont subi un changement de marque à la fin de 2020.

Le Dynamo est la deuxième équipe MLS à être vendue le mois dernier, la famille Wilf acquérant Orlando City SC. Real Salt Lake est également à vendre.