Houston Dash embauche l’ancien assistant de Reigh, Sam Laity, comme entraîneur

Mercredi, le Houston Dash a embauché Sam Laity comme quatrième entraîneur-chef de l’histoire de l’équipe.

Laity, 46 ans, fait partie des rangs d’OL Reign depuis 2013 et a récemment occupé le poste d’entraîneur adjoint. Il a également été entraîneur-chef par intérim pendant la saison 2021 pendant six matchs, OL Reign affichant un dossier de 4-2-0.

“Je suis ravi de rejoindre Houston Dash, les choses que j’ai vécues dans la très courte période de temps depuis que je suis en discussion avec le club, m’ont vraiment rempli d’espoir que ce club fait les bonnes choses qui sont nécessaire de ne pas être simplement une équipe compétitive », a déclaré Laity.

“Les valeurs entre la haute direction et le personnel d’entraîneurs doivent être alignées pour que nous réussissions tous les deux et c’est l’une des choses qui m’a attiré.”

Laity remplace effectivement James Clarkson, dont le contrat n’a pas été renouvelé. Clarkson a été suspendu en avril après que des allégations de discrimination et de harcèlement ont fait surface.

Le propriétaire majoritaire et président de Dash, Ted Segal, a déclaré qu’il était ravi d’accueillir Laity dans l’équipe.

“Sam est un entraîneur accompli avec plusieurs apparitions en séries éliminatoires et une capacité éprouvée à gagner dans cette ligue”, a déclaré Segal. “Nous avons été impressionnés par l’approche de Sam en matière de développement des joueurs ainsi que par son ambition de favoriser un style de jeu rapide et physique qui, nous l’espérons, trouvera un écho auprès des fans et aidera le Dash à tirer parti du succès de la saison 2022.”