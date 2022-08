Houshang Ebtehaj, éminent poète iranien, décède à 94 ans

Empreint de romance et de désir mélancolique, son œuvre n’était pas considérée comme trop politique. Mais la politique socialiste était au cœur de l’identité d’Ebtehaj. Il a sympathisé avec le parti communiste iranien Tudeh et en a payé le prix après le renversement de la monarchie laïque iranienne soutenue par l’Occident en 1979. Lors de la répression de la jeune République islamique contre les gauchistes et les libéraux après la révolution, Ebtehaj a atterri en prison pendant près d’un an.