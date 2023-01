‘Housewife’ parle d’explorer la sexualité après des mariages ratés avec le neveu de Joe Biden, star du baseball

Meghan King change de vie après une année 2022 tumultueuse.

Après une annulation du neveu du président Biden, Cuffe Biden Owens, au printemps dernier et une relation litigieuse et judiciaire avec son ex-mari et ancien joueur de baseball Jim Edmonds avec qui elle partage trois enfants, l’ancienne “Real Housewives of Orange County” se recentre.

“Cette année, ma vie personnelle a été ravagée par la même chose. Le système du tribunal de la famille est brisé comme l’enfer et 2022 a été un autre rappel flagrant. Mais en 2023, les choses vont changer”, a-t-elle écrit à son blog.

“Je vis authentiquement cette année. Je serai inspirée à persévérer par ces personnes brillamment éclairées autour de moi”, a-t-elle expliqué.

King a également parlé de l’élimination de certains médicaments de sa vie, partageant “J’ai éliminé tous les antidépresseurs et les suppléments hormonaux. Je suis présent. J’impose des limites et je mets les gens en colère parce que je me défends d’une nouvelle manière qui n’était pas prévue avant. Je suis présent.

Dans une tournure révélatrice, la blogueuse et influenceuse a révélé qu’elle était prête à explorer une autre voie si elle le souhaitait : sa sexualité.

“J’explorerai ma sexualité si je le veux, et j’honorerai les relations plutoniques et non traditionnelles d’une manière que la société occidentale a rendu le mauvais service en nous faisant croire qu’elles sont sans importance.”

King a épousé Owens en octobre 2021 lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté le président et la première dame, cependant, le couple s’est séparé deux mois plus tard. King a admis que sa décision d’obtenir une annulation avait été “précipitée”.

La femme de 38 ans a été mariée à son deuxième mari Edmonds de 2014 à 2019 et Brad McDill de 2007 à 2011.

Dans son article de blog détaillé, King a également ajouté : “Je supprimerai les trolls et la négativité, vous viendrez sur ma page avec amour ou vous ne viendrez pas du tout. Pas de mauvaises vibrations. Je défendrai quelque chose même si les gens détestent ça, je travaillera pour la vérité et la justice parce que j’ai une voix et une plate-forme, et je ferai des grondements dans les efforts de base afin d’effectuer des changements pour les femmes, mes enfants et l’avenir. Après tout, les femmes bien élevées font rarement l’histoire.