House vise Amazon, Apple, Facebook et Google avec cinq projets de loi antitrust

De nos jours, il est difficile d’amener les démocrates et les républicains au Congrès à s’entendre sur quoi que ce soit.

Il est donc à noter que les démocrates du sous-comité antitrust ont annoncé aujourd’hui une série de lois antitrust visant à limiter le pouvoir des géants de la technologie – Amazon, Apple, Facebook et Google, en particulier – avec un certain soutien bipartite de leurs collègues républicains. Appelés collectivement « Une économie en ligne plus forte : opportunité, innovation et choix », chacun des cinq projets de loi présentés a plusieurs co-sponsors, dont au moins un de chaque côté de l’allée.

De manière générale, les projets de loi visent à limiter le pouvoir des Big Tech en limitant leurs rôles de gardiens et leur domination des marchés numériques. Les projets de loi représentent également l’aboutissement d’une enquête de 16 mois sur des problèmes antitrust impliquant des entreprises technologiques. Si ces projets de loi devenaient loi, ils pourraient considérablement contracter – voire dissoudre – les principaux secteurs d’activité de plusieurs grandes entreprises technologiques. Ils pourraient également changer la façon dont les pratiques anticoncurrentielles sont appliquées, si les entreprises technologiques peuvent vendre ou promouvoir leur propre produit sur leurs plateformes, et si elles peuvent fusionner ou acquérir des entreprises concurrentes.

Des groupes de lobbyistes pour Big Tech se sont déjà prononcés contre les factures, arguant que les factures pourraient compromettre la force économique du secteur technologique américain et aider par inadvertance les concurrents en Chine, ainsi que limiter la capacité des entreprises technologiques à offrir des produits gratuits aux consommateurs.

Sur cette question en particulier, les dirigeants du Congrès auront probablement besoin d’encore plus de soutien des deux côtés de l’allée s’ils veulent passer. C’est parce que les projets de loi auront besoin d’une marge suffisamment large dans un Sénat étroitement contrôlé par les démocrates pour être adoptés, ce qui signifie qu’ils seront probablement besoin du soutien unilatéral ou presque unilatéral des démocrates en plus du soutien républicain. Lors d’une conférence de presse vendredi avec des conseillers des partis démocrate et républicain pour les législateurs à la tête des projets de loi, le groupe a déclaré qu’il prévoyait de faire signer davantage de membres du Congrès d’ici la fin de la journée.

Les membres démocrates de la Chambre et du Sénat se sont concentrés sur la manière de limiter le pouvoir économique des grandes entreprises technologiques. Et comme le montrent les co-sponsors républicains des projets de loi d’aujourd’hui, ce désir bénéficie d’un certain soutien de l’autre côté de l’allée.

Mais d’autres sénateurs républicains de premier plan se sont concentrés plus étroitement sur un tout autre ensemble de problèmes liés aux préjugés anti-conservateurs perçus et à la limitation du pouvoir des entreprises technologiques d’interdire les personnalités conservatrices.

Le membre de rang du sous-comité, le représentant Ken Buck (R-CO), qui est le co-sponsor original des cinq projets de loi, a déclaré qu’il considérait la législation antitrust comme répondant aux préoccupations des autres républicains, car s’il existe des alternatives à Facebook, Google et Twitter , alors il y aura des sociétés de médias sociaux plus diversifiées représentant des points de vue conservateurs.

« À l’heure actuelle, les monopoles technologiques non réglementés ont trop de pouvoir sur notre économie. Ils sont dans une position unique pour choisir les gagnants et les perdants, détruire les petites entreprises, augmenter les prix des consommateurs et mettre les gens au chômage », a déclaré le président du sous-comité, le représentant David Cicilline (D-RI) dans un communiqué sur les factures. « Notre programme uniformisera les règles du jeu et garantira que les monopoles technologiques les plus riches et les plus puissants respectent les mêmes règles que le reste d’entre nous. »

Les projets de loi viennent tout juste d’être déposés à la Chambre et il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant qu’ils ne soient finalement adoptés. En attendant, voici un bref aperçu des projets de loi et de leur signification.

La loi américaine sur l’innovation et le choix en ligne

Ce projet de loi, présenté par Cicilline et coparrainé par le représentant Lance Gooden (R-TX), s’adresse aux entreprises technologiques qui gèrent des «plates-formes désignées», que les régulateurs définiraient. Cela rendrait illégal pour les entreprises de privilégier elles-mêmes leurs activités sur ces marchés.

Il définit certains paramètres concernant les types de plates-formes qui seraient inclus, et ils sont importants. Seules les entreprises qui ont 500 000 utilisateurs mensuels ou plus et une capitalisation boursière de 600 millions de dollars seraient soumises à ces nouvelles réglementations, de sorte que cela n’aurait pas d’impact sur les plates-formes technologiques plus petites. Les assistants du Congrès lors de la conférence de presse de jeudi ont déclaré que ces projets de loi visaient vraiment les plates-formes technologiques les plus importantes et les plus dominantes.

Cela pourrait potentiellement avoir un impact sur la façon dont Apple gère son App Store ou sur la façon dont Amazon traite ses vendeurs tiers.

La loi sur la concurrence et les opportunités des plateformes

Ce projet de loi vise à s’assurer que les grandes entreprises ne peuvent pas étouffer la concurrence en acquérant les nouveaux venus dans leur industrie. Il interdirait « aux entreprises dominantes d’acquérir des concurrents, des concurrents potentiels et des entreprises ou des actifs qui renforceraient leur pouvoir de monopole ».

Facebook semble être une cible évidente de cette législation. L’enquête du sous-comité a révélé comment l’entreprise a utilisé une stratégie de « copier, tuer, acquérir » envers des concurrents comme Instagram. Le projet de loi pourrait également avoir un impact sur les autres grands géants de la technologie comme Google, bien connus pour acquérir leurs concurrents.

Le projet de loi est parrainé par le représentant Hakeem Jeffries (D-NY) et coparrainé par le membre de premier plan Buck, le républicain du Colorado.

La loi sur la fin des monopoles sur les plates-formes

Ce projet de loi rendrait illégal pour une « plate-forme en ligne dominante » de posséder un autre secteur d’activité qui constitue un conflit d’intérêts. Il le ferait en « supprimant la capacité et les incitations d’une plate-forme dominante à utiliser son contrôle sur plusieurs secteurs d’activité pour se privilégier et désavantager ses concurrents ».

Introduite par la représentante Pramila Jayapal (D-WA), une critique fréquente d’Amazon, la législation pourrait potentiellement briser l’activité du géant du commerce électronique. Pour ce faire, il abolirait la façon dont Amazon vend ses propres produits créés par Amazon sur son site Web. Mais plus largement, cela pourrait impacter tous les géants de la tech.

Le projet de loi est coparrainé par le représentant Lance Gooden (R-TX).

La loi sur l’augmentation de la compatibilité et de la concurrence en permettant la commutation de services

La loi sur l’augmentation de la compatibilité et de la concurrence en permettant la commutation de services (ACCESS) exigera des plates-formes qu’elles rendent les données des utilisateurs – définies comme toute information collectée par la plate-forme et liée à une personne spécifique ou à son appareil – portables et interopérables avec d’autres services.

La logique derrière ce projet de loi est qu’une fois que les gens commencent à utiliser une plate-forme, ils ne passeront pas à un concurrent car il serait également trop difficile ou impossible de transférer leurs données. La comparaison faite ici est de savoir comment passer à un autre opérateur de téléphonie mobile signifiait également renoncer à votre numéro de téléphone, ce qui décourageait les gens de le faire. Les plateformes devraient fidéliser les utilisateurs en leur fournissant les meilleurs services, plutôt qu’en rendant difficile le départ.

Peut-être dans l’espoir de montrer aux législateurs que ce projet de loi n’est pas nécessaire, plusieurs sociétés Big Tech ont volontairement introduit des moyens permettant aux utilisateurs de télécharger ou de transférer leurs données vers d’autres plateformes. Facebook, par exemple, permet de déplacer facilement vos photos et vidéos vers d’autres services, comme Google Photos. De toute évidence, les législateurs ne pensaient pas que c’était assez bon.

La Federal Trade Commission sera chargée d’établir des normes d’interopérabilité pour garantir que le portage des données est possible et disposera de protections suffisantes pour la confidentialité.

La représentante Mary Gay Scanlon (D-PA) a présenté le projet de loi, qui sera coparrainé par la représentante Burgess Owens (R-UT). Il pourrait également obtenir un soutien bipartite au Sénat, car une version du même nom a été présentée au Congrès dernier par l’équipe bipartite des Sens. Richard Blumenthal (D-CT), Josh Hawley (R-MO) et Mark Warner (D-VA).

La Loi sur la modernisation des frais de dossier de fusion

Ce projet de loi vise à fournir plus de fonds aux agences chargées d’enquêter et de faire respecter les lois antitrust – en particulier, la FTC et le DOJ – en affectant des centaines de millions de dollars à ces agences et en augmentant les frais que les grandes entreprises doivent payer lorsqu’elles demandent approbation de fusion. Il s’agirait de la première modification des frais de dossier de fusion depuis 2001, et on estime qu’elle générera 135 millions de dollars de revenus supplémentaires au cours de la première année seulement.

Mais toutes les entreprises ne verront pas une augmentation des frais de dossier. Le projet de loi réduit en fait les frais pour les petites fusions proposées tout en les augmentant pour les fusions plus importantes — comme celle entre Facebook et Instagram, par exemple – jusqu’à 2,25 millions de dollars. Actuellement, les frais de dépôt les plus élevés sont de 280 000 $. Les frais augmenteront avec l’inflation.

Le Merger Filing Fee Modernization Act a été présenté par le représentant Joe Neguse (D-CO) et coparrainé par la représentante Victoria Spartz (R-IN). C’est un compagnon du projet de loi bipartite du même nom présenté au Sénat en février dernier par les sens Chuck Grassley (R-IA) et Amy Klobuchar (D-MN), il y a donc un soutien bicaméral et bipartite ici.