House va assigner James et Hunter Biden alors que David Weiss se prépare à témoigner

WASHINGTON — Les républicains de la Chambre des représentants accélèrent cette semaine leur enquête de destitution du président Joe Biden et leur enquête sur sa famille.

Mardi, David Weiss, l’avocat spécial supervisant l’enquête sur Hunter, le fils de Biden, comparaîtra devant le comité judiciaire de la Chambre pour un entretien à huis clos, la première fois qu’un avocat spécial répondra aux questions des enquêteurs du Congrès au milieu d’une enquête.

Et le président du comité de surveillance, James Comer, R-Ky., a indiqué que son panel se préparait à envoyer une série d’assignations à comparaître dans le cadre de son enquête de mise en accusation axée sur les relations commerciales de la famille Biden. Deux sources liées à l’enquête ont déclaré à NBC News que parmi les personnes qui devraient recevoir des assignations à comparaître, dès le milieu de cette semaine, figurent Hunter Biden et le frère du président, James Biden.

Les représentants de James et Hunter Biden n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur les assignations à comparaître en cours.

L’avocat américain par intérim David Weiss dans le Delaware en 2016. Suchat Pederson / The Wilmington News-Journal via le fichier AP

Weiss, l’avocat américain du Delaware qui dirige l’enquête du ministère de la Justice sur Hunter Biden, s’est porté volontaire pour comparaître devant le Congrès pour dissiper les incohérences entre ses déclarations publiques concernant l’enquête et le témoignage public de deux enquêteurs de l’IRS qui ont affirmé que Weiss avait déclaré qu’il n’avait pas l’autorité ultime pour porter plainte contre le fils du président.

Son témoignage sans précédent intervient après que le juge chargé de l’affaire a rejeté un accord de plaidoyer avec Hunter Biden. Weiss a demandé et obtenu le statut d’avocat spécial peu de temps après l’échec de l’accord de plaidoyer, mais a tout de même accepté de comparaître devant le Congrès même si l’enquête est en cours et qu’il mène une accusation contre Hunter Biden pour des accusations liées aux armes à feu.

Hunter Biden a plaidé non coupable de trois accusations liées aux armes à feu le mois dernier et a déclaré qu’il chercherait à faire rejeter l’acte d’accusation fédéral.

Les républicains de la Chambre des représentants ont accusé le ministère de la Justice d’accorder un traitement préférentiel au fils du président. Ils ont cité le témoignage des deux enquêteurs de l’IRS – Joseph Ziegler et Gary Shapley – pour étayer ces affirmations. Les deux hommes ont témoigné sous serment que Weiss, nommé par Trump, avait été empêché d’avancer dans son enquête par d’autres avocats américains et de hauts responsables du DOJ. Shapley a également témoigné et fourni des notes manuscrites d’une réunion au cours de laquelle il a déclaré que Weiss avait déclaré qu’il n’était « pas la personne qui décide si des accusations seront portées ».

Weiss a écrit plusieurs lettres au Congrès rejetant ces affirmations et devrait être très précis sur son niveau d’autorité dans son témoignage de mardi.

“Le conseiller spécial Weiss comparaît volontairement pour témoigner devant le comité judiciaire de la Chambre sur l’étendue de son autorité », a déclaré le porte-parole du conseiller spécial, Wyn Hornbuckle, dans une déclaration à NBC News. “M. Weiss est prêt à franchir cette étape sans précédent en témoignant avant la conclusion de son enquête pour indiquer clairement qu’il a eu et continue d’avoir la pleine autorité sur son enquête et de porter des accusations devant n’importe quelle juridiction. »

Alors que les Républicains de la Chambre souhaitent en savoir plus sur l’enquête du DOJ sur Hunter Biden, et plus particulièrement si elle s’étend au président lui-même, Weiss prévoit uniquement de dissiper toute divergence sur son autorité à porter des accusations et de ne pas divulguer de détails sur l’enquête elle-même, selon à Hornbuckle.

Hunter Biden quitte le tribunal de Wilmington, dans le Del., le 26 juillet. Dossier Julio Cortez / AP

“Conformément à la politique du ministère et à la loi, il ne sera pas en mesure d’aborder les détails de son enquête”, a déclaré Hornbuckle. “À l’issue de cette affaire, le conseiller spécial Weiss préparera un rapport que le procureur général s’est engagé à rendre public dans la plus grande mesure possible, conformément à la loi, à la politique du ministère et à l’intérêt public.”

L’entretien à huis clos sera très probablement la seule fois où Weiss comparaîtra devant le panel jusqu’à la fin de son enquête. Il sera ultimement responsable de soumettre un rapport final, en plus de déposer toute autre accusation. Il existe toujours une possibilité réelle que Hunter Biden fasse face à des accusations supplémentaires concernant les charges fiscales qui étaient au centre de l’accord de plaidoyer qui s’est effondré.

Le témoignage de Weiss intervient alors que trois commissions – le pouvoir judiciaire, la surveillance et les voies et moyens – poursuivent leur enquête conjointe de mise en accusation.

Comer a signalé dans une interview ce week-end sur Fox News que le comité était prêt à commencer à déployer un nombre important d’assignations à comparaître et de demandes d’entretien pour les membres de la famille Biden et leurs associés. “Je prédisais environ deux douzaines d’assignations à comparaître dans un avenir très proche”, a déclaré Comer sur Fox.

Les républicains du Comité de surveillance ont publié plusieurs rapports issus de leur assignation à comparaître concernant les dossiers bancaires de la famille Biden qui montrent une série de transactions entre Joe Biden et James Biden qui semblent être des prêts à court terme et sans intérêt du président à son jeune frère. Ils ont remis deux chèques de James à Joe Biden, l’un de 200 000 $, l’autre de 40 000 $, qui indiquent tous deux qu’ils étaient destinés au « remboursement de prêts » dans la ligne d’objet. Le prêt et les remboursements ont eu lieu après que Joe Biden ait quitté le poste de vice-président et avant son élection à la présidence en 2020.

Comer a accusé la famille Biden de se livrer à des « pratiques commerciales louches », mais n’a pas encore démontré comment les transactions montrent spécifiquement des preuves concrètes d’actes répréhensibles ou de trafic d’influence de la part de Biden lui-même.

Le nouveau président Mike Johnson, qui a critiqué les pratiques commerciales de la famille Biden, a adopté une approche beaucoup plus mesurée quant à l’avenir de l’enquête de destitution depuis qu’il a pris le marteau le mois dernier. Il a déclaré qu’il ne pouvait pas prédire l’issue de cette affaire et qu’il préférait laisser l’enquête suivre son cours.

“Nous devons suivre une procédure régulière et nous devons respecter la loi, ce qui signifie respecter nos obligations envers la Constitution et mener les enquêtes appropriées de la bonne manière et au bon rythme”, a déclaré Johnson lors d’une conférence de presse jeudi. « Ainsi, lorsque les preuves arriveront, nous les suivrons là où elles nous mènent. Vous suivez la vérité là où elle mène. Donc, à l’heure où nous sommes ici aujourd’hui, je n’ai pas prédéterminé cela. »