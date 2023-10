La Chambre revient à Washington cette semaine avec un trio de résolutions de censure et d’expulsion sur le pont, après que les législateurs ont décidé de forcer le vote sur les mesures disciplinaires la semaine dernière.

La chambre est sur le point de se prononcer sur une résolution visant à expulser le représentant. Georges Santos (R.Y.), et des mesures visant à censurer les représentants Rashida Tlaib (D-Mich.) et Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) – trois personnalités qui ont suscité de vives critiques de la part des législateurs des côtés opposés de l’allée et, parfois, de la part des membres de leurs propres partis.

Comment aborder les résolutions représente une grande question pour le nouveau président Mike Johnson (R-La.), qui a assumé ce rôle après une saga de trois semaines sur qui succéderait à l’ancien président Kevin McCarthy (R-Calif.). La chambre pourrait proposer de déposer les résolutions – ou renvoyer la résolution d’expulsion – ce qui empêcherait la chambre de voter sur les mesures en question.

Cette semaine également, la Chambre examinera l’aide à Israël, une résolution condamnant le soutien du Hamas et du Hezbollah sur les campus universitaires, ainsi que trois projets de loi de crédits.

Du côté du Sénat, les législateurs poursuivront l’examen des amendements au minibus de crédits, et la chambre pourrait voter sur la nomination de Jack Lew au poste d’ambassadeur en Israël.

Le Sénat reprend sa session lundi et la Chambre se réunit de nouveau mercredi.

La Chambre va agir sur la résolution d’expulsion de Santos

Cette semaine, la Chambre se prononcera sur une résolution visant à expulser Santos de la chambre – après qu’un groupe de républicains de New York a forcé un vote sur l’éviction de Santos la semaine dernière – marquant la deuxième fois cette année que la chambre se prononce sur la question de savoir si le candidat en difficulté est ou non. le législateur devrait rester au Congrès.

La chambre pourrait se prononcer sur la résolution dès mercredi.

Les dirigeants peuvent proposer de déposer la mesure ou de la renvoyer à un comité, ce qui nécessiterait dans les deux cas un vote majoritaire. Mais si ces efforts échouent, ou si les dirigeants présentent directement le projet de loi, un vote des deux tiers sera nécessaire pour expulser Santos du Congrès.

Lors d’une interview avec Sean Hannity de Fox News la semaine dernière, Johnson a déclaré que Santos méritait une « procédure régulière ».

« George Santos bénéficie d’une procédure régulière, n’est-ce pas. Je crois comprendre qu’il comparaîtra devant un tribunal fédéral demain. Et nous devons permettre à une procédure régulière de se dérouler. C’est à cela que sert notre système de justice. Il n’est pas condamné, il est accusé. Et donc si nous expulsons des gens du Congrès simplement parce qu’ils sont accusés d’un crime, alors – vous savez, ou accusés – c’est un problème », a déclaré Johnson.

Santos a plaidé non coupable vendredi de 10 accusations fédérales supplémentaires, alléguant qu’il aurait gonflé ses rapports de financement de campagne et débité les cartes de crédit de ses donateurs sans autorisation. Il fait face à un total de 23 accusations fédérales.

Santos, pour sa part, reste provocant face à une pression accrue et a réaffirmé qu’il ne démissionnerait pas face à des problèmes juridiques croissants.

« Trois points de précision : 1. Je n’ai pas vidé mon bureau. 2. Je ne démissionne pas. 3. J’ai droit à une procédure régulière et non à un résultat prédéterminé comme certains le recherchent. Que Dieu bénisse!” il a écrit la semaine dernière sur Xanciennement connu sous le nom de Twitter, apparemment en réponse aux républicains de New York qui ont forcé le vote d’une résolution pour son éviction.

La Chambre doit agir sur les résolutions de censure de Tlaib et Greene

Cette semaine, la Chambre se prononcera sur des résolutions visant à censurer Tlaib et Greene, une série de votes qui ont été considérés comme des efforts de représailles entre les deux partis.

La Chambre pourrait adopter ces mesures dès mercredi, après qu’elles aient été présentées en tant que résolutions privilégiées la semaine dernière. Cette manœuvre procédurale oblige les dirigeants à donner suite à la législation dans un délai de deux jours législatifs. Les dirigeants peuvent soit proposer de déposer les résolutions, soit les présenter au vote, ce qui nécessiterait dans les deux cas le soutien de la majorité.

Greene en premier a proposé de forcer le vote d’une résolution censurant Tlaib, accusant la démocrate du Michigan – qui est la première femme d’origine palestinienne à siéger au Congrès – d’« activité antisémite » et de « sympathie pour les organisations terroristes ». Il vise également son implication présumée dans une manifestation dans un immeuble de bureaux du Capitole à laquelle, selon une source proche du dossier, la députée n’était pas présente.

La résolution de trois pages répertorie les commentaires antérieurs de Tlaib concernant Israël, la Palestine et le peuple juif, et inclut des remarques qu’elle a faites après que le Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël au début du mois. Tlaib, dans un communiqué, a qualifié la résolution de « profondément islamophobe et attaque les défenseurs juifs pacifiques de la guerre ».

Peu de temps après, la représentante du premier mandat Becca Balint (Démocrate du Vermont) a décidé de forcer le vote d’une résolution censurant Greene pour les commentaires controversés que la députée avait faits dans le passé. La résolution de huit pages, présentée en juillet, énumère environ 40 points contre Greene, notamment lorsqu’elle a montré des images sexuelles de Hunter Biden lors d’une audience à la Chambre.

Après que la résolution ait été présentée en juillet, Greene a déclaré : « Je ne sais pas qui est ce nouveau démocrate. Ils doivent avoir des chiffres de collecte de fonds épouvantables parce qu’ils font des cascades ridicules. … Cela ressemble à quatre pages de calomnie, parce que j’ai regardé les premières lignes et je me suis dit : « Ce n’est même pas vrai. »

La Chambre examinera l’aide à Israël et une résolution sur l’antisémitisme

La Chambre examinera cette semaine un projet de loi distinct sur le financement d’Israël, alors que le pays reste en guerre contre le Hamas.

Johnson a déclaré aux législateurs républicains lors d’un appel téléphonique dimanche que la Chambre présenterait jeudi un projet de loi d’aide de 14,5 milliards de dollars, selon une source présente lors de l’appel. Le Président a présenté un aperçu du dossier lors d’une apparition dans l’émission « Sunday Morning Futures » de Fox News.

« Nous allons présenter cette semaine à la Chambre un projet de loi distinct sur le financement d’Israël. Je sais que nos collègues, nos collègues républicains du Sénat, ont une mesure similaire. Nous pensons qu’il s’agit d’un besoin pressant et urgent », a-t-il déclaré. « Il se passe beaucoup de choses dans le monde auxquelles nous devons remédier. Et nous allons. Mais à l’heure actuelle, ce qui se passe en Israël retient immédiatement l’attention.»

« Je pense que nous devons séparer cela et le faire passer. Je crois qu’il y aura un soutien bipartite pour cela. Et je vais faire beaucoup d’efforts pour y parvenir”, a-t-il ajouté.

Cette semaine également, la Chambre votera une résolution condamnant le soutien du Hamas, du Hezbollah et d’autres organisations terroristes aux établissements d’enseignement supérieur « qui pourrait conduire à la création d’un environnement hostile pour les étudiants, les professeurs et le personnel juifs ». Les tensions se sont accrues sur les campus universitaires au milieu du conflit entre Israël et le Hamas, avec des organisations pro-israéliennes et pro-palestiniennes s’affrontant et, parfois, les dirigeants universitaires s’impliquent.

La Chambre a approuvé la semaine dernière une résolution soutenant Israël et condamnant le Hamas, le premier texte législatif adopté sous la présidence de Johnson.

La Chambre va adopter les projets de loi de crédits

Cette semaine, la Chambre continuera à examiner les projets de loi de crédits, avec trois projets de loi à l’ordre du jour pour les prochains jours.

La chambre examinera la législation finançant les crédits du pouvoir législatif ; le ministère de l’Intérieur, de l’Environnement et les agences connexes ; et les transports, le logement et le développement urbain, ainsi que les agences connexes.

L’accent mis sur les mesures de crédits intervient avant la date limite de financement du gouvernement du 17 novembre. Johnson a déclaré qu’il souhaitait faire autant de progrès que possible sur l’ensemble des mesures de dépenses avant la date limite imminente, même si un financement à court terme sera plus que probablement nécessaire pour maintenir les lumières allumées au-delà du 17 novembre. La Chambre n’a adopté que cinq des 12 projets de loi de crédits, tandis que le Sénat n’en a approuvé aucun.

Johnson a parlé de la dynamique actuelle dimanche.

« Nous les déplaçons le plus rapidement possible et essayons de respecter ce délai. Si effectivement nous arrivons au 17 novembre et que nous ne sommes pas en mesure de le terminer, parce que c’est un travail détaillé et que cela prend du temps, nous envisagerons une autre mesure provisoire”, a déclaré Johnson à “Sunday Morning Futures”.

« Mais je pense que tout le monde sera d’accord avec cela, car ils comprennent que nous faisons vraiment ce travail. Et si nous manquons de temps sur le calendrier, il nous faudra peut-être juste un peu plus pour le terminer. Les détails seront donc réunis », a-t-il ajouté.

Le Sénat poursuit ses travaux sur le minibus et un éventuel vote de confirmation de Lew

Le Sénat continuera cette semaine à voter sur les amendements aux crédits « minibus », dans l’espoir de conclure l’examen du paquet cette semaine.

Le paquet comprend une législation finançant la construction militaire et les ministères des Anciens Combattants ; Agriculture; Transport; et logement et développement urbain.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer (DN.Y.), a annoncé un accord sur les amendements pour le minibus la semaine dernière, organisant l’examen de plus de trois douzaines d’amendements.

La chambre a travaillé sur un certain nombre de ces dossiers la semaine dernière et vise à terminer la liste complète cette semaine.

Le Sénat pourrait également voter cette semaine sur la nomination de Jack Lew au poste d’ambassadeur en Israël, après que Schumer a déposé un avis de clôture sur la nomination de Lew la semaine dernière.

Le vote de confirmation imminent intervient alors qu’Israël reste en guerre contre le Hamas. Schumer a cité le conflit en cours dans des remarques annonçant son intention de déposer une clôture sur la nomination de Lew.

“Plus tard dans la journée, je déposerai la clôture de cette nomination la plus urgente, afin que M. Lew puisse être nommé au poste d’ambassadeur dès que possible”, a déclaré Schumer. « L’équipe de l’ambassade américaine accomplit actuellement un travail héroïque dans des circonstances terribles – y compris un merveilleux chargé d’affaires qui nous a aidés lors de notre visite. Israël est en crise, l’Amérique doit se tenir à ses côtés, et la mesure la plus urgente et la plus évidente serait de s’assurer que nous ayons un ambassadeur américain en place. »

Al Weaver a contribué.

