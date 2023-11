House retire Arroyo de son poste de vice-président

Ensuite, le président Rodrigo Duterte, avec l’ancienne présidente et représentante du 2e district de Pampanga, Gloria Macapagal-Arroyo, a assisté à la célébration du 80e anniversaire de l’ancien président Joseph Estrada le 19 avril 2017. Toto Lozano, Malacanang Photo/fichier

LA MAISON RÉTROMET ÉGALEMENT LE REPRÉSENTANT DE LA VILLE DE DAVAO. UNGAB

MANILLE (MISE À JOUR) – La Chambre des représentants a destitué l’ancienne présidente Gloria Macapagal Arroyo, une fidèle alliée de l’ancien président Rodrigo Duterte et de la vice-présidente Sara Duterte, de son poste de vice-présidente.

Le représentant du 3e district de Davao, Isidro Ungab, un autre allié de Duterte, a également été rétrogradé de son poste de vice-président.

Les deux hommes n’ont pas réussi à soutenir une résolution qui garantissait “la dignité, l’intégrité et l’indépendance” de la Chambre, ainsi que la présidence de Martin Romualdez, après que Duterte ait fustigé la chambre basse pour avoir confisqué les fonds confidentiels de sa fille.

Au cours de la séance plénière, le chef de file en service, le représentant du 1er district de Cagayan, Ramon Nolasco, Jr., a présenté les deux motions successives qui ont rétrogradé Arroyo et Ungab au rang de simples membres du Congrès.

Le vice-président de la Chambre, Roberto Puno, a approuvé la motion puisque personne ne s’y est opposé.

La Chambre basse a élu le représentant Antonio “Tonypet” Albano comme vice-président en remplacement d’Arroyo, et le représentant Yasser Balindong comme vice-président en remplacement d’Ungab.

Il s’agit de la deuxième rétrogradation d’Arroyo depuis mai, lorsqu’elle a été rétrogradée pour la première fois du poste de vice-président principal au profit de son collègue législateur de Pampanga, Aurelio “Dong” Gonzales.

Cette rétrogradation a déclenché la démission du jeune Duterte du Lakas-CMD qu’elle présidait.

Le vice-président Duterte et Arroyo sont alliés depuis la présidence de l’aîné Duterte, le soutien du maire de Davao de l’époque étant considéré comme la clé de la présidence d’Arroyo.

Ungab, quant à lui, est un allié de longue date de Duterte, ayant été conseiller municipal de Duterte aîné lorsqu’il était maire.

Ungab, dans un communiqué, a déclaré qu’il acceptait son éviction et a remercié ses partisans. Il a déclaré qu’il restait favorable à l’administration du président Ferdinand Marcos Jr.

“J’accepte la décision de la direction de la Chambre de me retirer de mon poste de vice-président. Je suis au Congrès depuis assez longtemps pour comprendre la dynamique et les relations interpersonnelles entre ses membres”, a-t-il déclaré.

“Malgré ma destitution, je reste favorable à cette administration, croyant en son programme de gouvernement, comme j’ai également contribué à la campagne de l’année dernière, convaincu qu’elle peut apporter un meilleur espoir et un avenir meilleur au peuple philippin”, a-t-il ajouté. .

“J’accepte mon sort sans aucune rancune ni amertume. Je quitte le poste de vice-président assuré d’avoir bien rempli mes fonctions, avec les meilleures intentions et un grand amour pour mon pays”, a déclaré Ungab.

Le leader de la majorité parlementaire, Manuel José Dalipe, a expliqué que la direction de la Chambre avait décidé de relever les deux de leurs postes.

“Cette décision découle du fait que sur les neuf vice-présidents, seuls les vice-présidents Macapagal-Arroyo et Ungab ont choisi de ne pas signer une résolution cruciale de la Chambre parrainée par l’ensemble des dirigeants”, a déclaré Dalipe.

“Cette résolution particulière était d’une importance capitale, car elle manifestait l’intention collective des dirigeants de la Chambre de se lever à l’unisson pour défendre l’institution”, a ajouté Dalipe.

“Cette résolution était une réponse à certains milieux qui ont récemment formulé des critiques et des attaques calomnieuses contre la Chambre et ses dirigeants”, a également déclaré M. Dalipe.

Dalipe a souligné l’importance de l’unité et de la force de la Chambre et l’importance de rester unis en tant qu’un seul corps cohérent et que les postes de direction s’accompagnent de certaines responsabilités et attentes.

“En choisissant de ne pas signer la résolution, les vice-présidents Macapagal-Arroyo et Ungab ont démontré que leurs perspectives diffèrent de la position collective des dirigeants”, a déclaré Dalipe.

“Bien que leurs contributions à la Chambre soient appréciées et respectées, les dirigeants estiment qu’il est dans le meilleur intérêt de la Chambre d’avoir des dirigeants qui soutiennent et respectent pleinement les décisions et orientations collectives énoncées par les dirigeants”, a ajouté Dalipe.

Arroyo avait réitéré plus tôt son soutien au leadership de Romualdez, même si elle n’avait pas voté pour la résolution.

