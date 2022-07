House Republican a demandé un plan de sécurité pour les membres le 1/5 parce que les partisans de Trump deviendraient fous

Facebook



Il y a eu des rapports précédents sur ce site dans lesquels il a été noté que les éléments de preuve précédemment disponibles ont brossé un tableau dans lequel il semblait que certains membres du Congrès, en particulier les républicains, savaient que le Capitole serait au moins vulnérable aux partisans de MAGA en une rage sur la certification des élections le 6 janvier. Par exemple, lorsque le représentant Jim Jordan a entendu le chaos s’abattre sur la maison, il a dit quelque chose sur le fait d’aider et de protéger “les dames” et a contacté Liz Cheney, qui a dit “Éloignez-vous de moi”. Putain, tu as fait ça », et beaucoup d’entre nous ont longtemps cru que c’était un message très personnel à Jordan, que Cheney savait que « ça » faisait partie d’un plan dans lequel Jordan était personnellement impliqué. Aujourd’hui, le Comité a présenté des preuves que même les républicains de MAGA qui prévoyaient de “s’opposer” le 6 janvier savaient que cela pourrait être violent et explosif autour du Capitole.

Le comité a joué la voix obsédante de la représentante Debbie Lesko de l’Arizona, une femme qui s’est opposé à la nette victoire de Biden, parlant lors d’une conférence téléphonique le 5 janvier de ses préoccupations concernant un plan pour la «sécurité des membres» pour le lendemain. Comme tout bon MAGA, Lesko a noté que “Antifa sera là” (sauf qu’ils ne l’étaient pas), mais a ensuite admis que Trump avait poussé ses partisans au point qu’ils s’attendaient à ce que le Congrès annule l’élection et quand cela n’a pas été le cas. arriver, « ils deviendront fous ».

“Nous avons aussi, très honnêtement, des partisans de Trump qui croient réellement que nous allons annuler l’élection, et quand cela ne se produira pas – très probablement, cela ne se produira pas – ils vont devenir fous”

“Nous avons aussi, très honnêtement, des partisans de Trump qui croient réellement que nous allons annuler l’élection, et quand cela ne se produira pas – très probablement, cela ne se produira pas – ils vont devenir fous” – Rep. Debbie Lesko pic.twitter.com/l8BjViEBPu –Aaron Rupar (@atrupar) 12 juillet 2022

Il est étonnant d’entendre des républicains qui savaient à l’avance qu’ils se mettraient eux-mêmes et la nation en danger dans leur zèle pour plaire à Trump. Ils savent que Trump était sur Twitter le 19 décembre 2020 disant que ce serait “sauvage”. Et pourtant, ils sont allés de l’avant avec les objections, selon son plan. Dans la mesure où les partisans de Trump ont cru qu’ils renverseraient les preuves, c’est parce que les membres ont promis de s’y opposer !

Et pourtant, nous entendons sa voix parler d’un plan pour la sécurité des membres, sachant que les partisans de Trump « vont devenir fous », et elle a dû sentir qu’ils font partie des personnes les plus violentes du pays. C’est très révélateur. Lesko a fait référence à “antifa”, mais cela a dû être par instinct seul. Parce que ce n’est qu’après avoir décrit ces nombreux partisans de Trump et leur colère lorsque l’élection n’est pas annulée qu’elle a dit que les choses pourraient devenir folles. Lesko savait de quel côté présentait une menace violente.