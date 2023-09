House rejette le projet de loi de dépenses rédigé par le GOP alors que la fermeture se profile

Le Chambre des députés a rejeté une tentative d’accord à court terme rédigée par les Républicains. facture de dépenses cela aurait gardé le fédéral gouvernement de fermer, ce qui rend beaucoup plus probable que les employés fédéraux soient mis au chômage ou forcés de travailler sans salaire et que de nombreux programmes gouvernementaux soient fermés à la fin de l’exercice financier, le 30 septembre à minuit.

Le projet de loi aurait prévu une prolongation de 31 jours du financement gouvernemental tout en adoptant des coupes massives dans les programmes nationaux et de nouvelles restrictions à l’immigration auxquelles les démocrates se sont opposés.

Le représentant démocrate Maxwell Frost (Démocrate-FL) a déclaré que les Républicains n’avaient pas réussi à résoudre les problèmes internes qui ont provoqué une lutte pour nommer un président au début de l’année.

« J’ai prêté serment à 2 heures du matin un samedi soir parce qu’ils n’arrivaient pas à se ressaisir », a-t-il déclaré. L’indépendant. « Ils n’ont toujours pas leurs conneries ensemble. »

Bien qu’il ait obtenu le soutien de la plupart des Présidents Kévin McCarthyLors de la conférence du GOP, suffisamment de membres du flanc le plus à droite du parti ont fait défection et se sont joints aux démocrates pour condamner la mesure par une marge de 198-232.

L’échec de l’adoption de ce qui était censé être une loi de parti, même si elle n’a aucune chance d’obtenir l’approbation du Sénat contrôlé par les démocrates, constitue un revers majeur pour les efforts de M. McCarthy pour éviter d’être blâmé pour avoir laissé le gouvernement fédéral se présenter. plus d’argent samedi soir.

Le représentant Tim Burchett (R-TN), l’un des républicains opposés à la législation, a déploré le manque de coopération des dirigeants.

« J’aurais aimé que certains dirigeants nous rencontrent à 15 au début », a-t-il déclaré. L’indépendant.

Le républicain californien a jusqu’à présent refusé de permettre à la chambre de voter sur une mesure de compromis qui maintiendrait le gouvernement ouvert jusqu’à la mi-novembre et donnerait aux législateurs plus de temps pour travailler sur les projets de loi de dépenses pour l’année fiscale 2024, car un tel projet de loi, connu comme une mesure continue résolution, nécessiterait les votes des démocrates de la chambre pour être adoptée.

Un petit groupe de républicains extrémistes s’est engagé à évincer M. McCarthy s’il permet qu’un projet de loi de dépenses à court terme devienne loi, en particulier s’il permet à un projet de loi qui obtiendrait le soutien des deux partis d’atteindre le parquet de la Chambre.

Le président de la Chambre avait exprimé sa confiance dans le fait que les Républicains éviteraient un arrêt alors qu’il pénétrait dans l’enceinte de la Chambre, mais au moment où il est entré, suffisamment de Républicains avaient voté pour faire échouer la législation.

Les conservateurs ont insisté pour que M. McCarthy donne la priorité à l’adoption de chacun des 12 projets de loi de dépenses que la Chambre est censée achever avant le 30 septembre de chaque année, dont trois ont été adoptés avec succès en début de semaine. Mais aucun de ces projets de loi n’a la moindre chance d’être adopté par le Sénat ou d’être promulgué par le président Joe Biden.

L’un des Républicains qui se sont joints aux Démocrates pour faire échouer la mesure approuvée par McCarthy, le représentant de Floride Matt Gaetz, a déclaré aux journalistes que l’échec du projet de loi montre que « la Chambre a prouvé deux choses ».

« Nous avons la capacité d’adopter des projets de loi de dépenses sur un seul sujet… et la Chambre a également prouvé qu’elle ne peut pas adopter une résolution continue qui revient aux anciennes méthodes de Washington, les mêmes méthodes qui ont conduit ce pays à s’asseoir au sommet d’un pays. Une dette de 33 000 milliards de dollars avec un déficit annuel de 2 000 milliards de dollars », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Mon seul objectif est de faire adopter nos projets de loi de dépenses sur un seul sujet. La résolution continue de l’orateur a pris feu, comme je vous l’ai dit toute la semaine. La Chambre des représentants peut adopter des projets de loi de dépenses sur un seul sujet, nous n’adopterons pas une résolution continue dans des conditions qui perpétuent le déclin de l’Amérique ».

M. Gaetz a également déclaré qu’il « appelait le Sénat à procéder immédiatement » aux projets de loi de dépenses adoptés par la Chambre plus tôt cette semaine, même si les sénateurs des deux partis ont indiqué qu’ils ne soutiendraient pas les mesures adoptées par la Chambre.

L’impasse entre M. McCarthy et le petit groupe de républicains de la Chambre a paralysé la Chambre basse et suscité la colère de la Maison Blanche et des deux chefs de parti du Sénat, qui ont tous deux demandé l’adoption d’une mesure provisoire afin que les deux chambres puissent travailler pleinement. factures de financement de plusieurs années.

Le représentant Ralph Norman (R-SC), membre de la ligne dure du House Freedom Caucus qui s’était initialement opposé à la présidence de M. McCarthy, a déclaré que les républicains qui s’opposaient à la législation avaient effectivement permis au Sénat d’écrire des règles sur l’immigration qui ne seraient pas aussi agressives que les leurs.

« Cela va en être l’effet », a déclaré M. Norman L’indépendant.

Les responsables de l’administration Biden ont critiqué M. McCarthy pour être revenu sur un accord conclu il y a plusieurs mois lors d’une précédente impasse sur le plafond statutaire de la dette du gouvernement.

Alors que M. McCarthy a tenté de rejeter la faute sur M. Biden et a exigé que le président renégocie son accord antérieur afin qu’il soit accepté par le petit nombre de membres de droite de la Chambre qui ont menacé sa présidence, la Maison Blanche a jusqu’à présent hésité tout en insistant. que le leader républicain honore sa parole.

Dans une interview accordée vendredi à la National Public Radio, le chef de cabinet de la Maison Blanche, Jeff Zients, a déclaré qu’il n’était «pas nécessaire» de rencontrer le président et le président.

« La réunion qui doit avoir lieu a lieu à la Chambre des représentants – où les républicains de la Chambre se réunissent et financent le gouvernement », a-t-il déclaré.

M. Zients a ajouté qu’il ne pensait pas qu’un arrêt nuirait à l’économie tant qu’il serait mis fin rapidement à toute insuffisance de crédits.

« Nous pensons que l’économie est forte et que tant que les Républicains de la Chambre des représentants feront leur travail, l’économie ira bien et le gouvernement fonctionnera », a-t-il déclaré.

Alors que le principal collaborateur de Biden était confiant quant à l’économie à long terme, la directrice du Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche, Shalanda Young, a déclaré vendredi aux journalistes qu’une insuffisance des crédits serait la faute des républicains et causerait de graves dommages. à court terme pour l’économie et la sécurité nationale des États-Unis.

« Plus de 2 millions de militaires ne recevraient pas leur salaire. La reprise après sinistre à long terme serait encore retardée. L’assistance nutritionnelle destinée à près de sept millions de femmes et d’enfants qui dépendent du WIC serait menacée. Les petites entreprises perdraient plus de 100 millions de dollars par jour en prêts », a-t-elle déclaré.

Mme Young a ajouté que plus de 1,5 million de travailleurs fédéraux – dont un quart sont également des anciens combattants – seraient mis au chômage ou contraints de travailler sans salaire s’ils étaient jugés « essentiels ». Et même si ces travailleurs civils recevraient des arriérés de salaire après une fermeture, les millions d’entrepreneurs fédéraux qui seraient mis au chômage ne bénéficieraient pas du même soulagement.

« Notre message est simple : les Républicains de la Chambre doivent s’en tenir à l’accord que nous avons déjà conclu et pour lequel ils ont déjà voté, et faire le travail pour lequel ils ont été élus », a-t-elle déclaré.

« Trop c’est trop. Un accord est un accord. Les Républicains de l’extrême Chambre doivent arrêter de jouer à des jeux politiques avec la vie des gens, tenir leur promesse et maintenir le gouvernement ouvert ».

Certains démocrates ont appelé M. McCarthy à commencer à travailler avec eux pour maintenir le gouvernement ouvert.

« Vous ne pouvez pas permettre à Matt Gaetz et Marjorie Taylor Greene de dicter les règles sur la façon dont nous devrions gouverner », a déclaré le représentant Ilhan Omar (Démocrate-MN), membre du Congressional Progressive Caucus. L’indépendant.

La représentante Jasmine Crockett (D-TX) a déclaré L’indépendant que les démocrates étaient plus que disposés à travailler avec M. McCarthy.

« Il y a des luttes intestines au sein de leur délégation parce qu’il y a des gens qui sont républicains, et puis il y a des gens qui font directement partie de la secte MAGA », a-t-elle déclaré. « Et jusqu’à ce qu’ils décident qu’ils veulent réellement gouverner au sein de cette instance et qu’ils traversent l’allée pour s’occuper des adultes présents dans la salle, alors le pays continuera malheureusement à souffrir. »