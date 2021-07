House Problem Solvers Caucus approuve le plan bipartite

Un groupe de membres de la Chambre démocrate et républicaine a approuvé mardi le cadre d’infrastructure bipartite élaboré par les sénateurs et la Maison Blanche, mais a potentiellement compliqué son chemin vers le passage en cours de route.

Le Caucus des résolveurs de problèmes, composé de 58 membres, a déclaré dans un communiqué qu’il « soutienne fermement » la proposition du Sénat. Si les 29 membres du GOP du groupe votent pour le plan, les démocrates de la Chambre ont la possibilité de perdre le soutien des progressistes sceptiques et de passer toujours le cadre d’infrastructure d’environ 1,2 billion de dollars.

Cependant, le groupe a signalé qu’il pourrait essayer de faire trébucher la stratégie de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, pour adopter le plan bipartite de concert avec une proposition démocrate distincte d’investir dans la garde d’enfants, l’éducation et les efforts pour lutter contre le changement climatique. Dans sa déclaration, le Problem Solvers Caucus a appelé à « un vote rapide et autonome à la Chambre » sur le cadre bipartite.

Pelosi a indiqué qu’elle n’adopterait ni le projet de loi de compromis sur les infrastructures ni le plan des démocrates tant que le Sénat n’aura pas adopté les deux. La stratégie risquée est apparue alors que les dirigeants démocrates tentent de s’assurer que leurs membres centristes et libéraux soutiennent les deux propositions. Le soutien du président Joe Biden pour lier les projets de loi a menacé l’accord bipartite jusqu’à ce qu’il fasse marche arrière, rassurant les sénateurs du GOP qui ont soutenu le plan d’infrastructure.

Les 29 membres démocrates du Problem Solvers Caucus n’ont pas explicitement menacé de refuser leur soutien à l’un ou l’autre de ces plans si la Chambre ne les votait pas séparément. Cependant, la déclaration du groupe souligne les défis auxquels les dirigeants démocrates sont confrontés pour essayer de faire passer à la fois le plan bipartite et leurs priorités plus larges par le Congrès dans les semaines à venir.

Un porte-parole de Pelosi, un démocrate californien, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commenter la position du Caucus de résolution de problèmes.

Le Sénat prévoit de passer d’abord à adopter les deux propositions après son retour à Washington la semaine prochaine. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré qu’il commencerait les votes sur le cadre bipartite et une résolution budgétaire qui permettrait aux démocrates d’approuver un deuxième projet de loi sans le soutien des républicains.

La mesure d’infrastructure de 1,2 billion de dollars comprend 579 milliards de dollars de nouvelles dépenses. Il investirait plus de 300 milliards de dollars dans les transports et plus de 250 milliards de dollars dans les infrastructures électriques, à large bande et hydrauliques.

Alors qu’au moins 21 sénateurs et la Maison Blanche ont signé le plan, les législateurs ne l’ont pas encore transformé en texte législatif.

Plusieurs sénateurs libéraux ont menacé de s’opposer au paquet bipartite. Entre autres préoccupations, ils affirment que la proposition n’investit pas suffisamment dans la lutte contre le changement climatique ou dans l’accélération de l’adoption des véhicules électriques.

En associant la proposition plus étroite à un projet de loi plus large rempli de priorités démocrates, les chefs de parti espéraient garder les progressistes à bord avec les deux mesures.

