La Chambre des représentants des États-Unis vise à mettre de côté 50 millions de dollars pour des contrôles de sécurité accrus des jouets et des produits de consommation dans les ports américains après qu’une enquête USA TODAY a révélé un plongeon dans les inspections pour des dangers tels que le plomb et les dangers d’étouffement pendant la pandémie.

La proposition de dépenses adoptée vendredi par le comité de l’énergie et du commerce de la Chambre est une importante injection de fonds pour la Commission de la sécurité des produits de consommation, dont le budget annuel était de 133 millions de dollars l’année dernière.

La législation marque le deuxième tour d’examen par le Congrès de la décision de l’agence de renvoyer ses inspecteurs portuaires pendant près de six mois l’année dernière en raison de la menace du COVID-19.

L’agence a pris la décision en privé et a gardé les retombées cachées du Congrès et du public jusqu’à ce que USA TODAY obtienne des documents internes révélant l’extraordinaire manque de sécurité, qui coïncidait avec le pic de la saison des importations des Fêtes. Des dizaines de milliers d’expéditions contenant des jouets – des palais de princesse aux pistolets à eau – et d’autres marchandises en provenance de l’étranger ont atteint les étagères des magasins et les maisons américaines sans dépistage standard.

À la fin de l’année dernière, même si les inspecteurs sont revenus dans les ports à partir de septembre, l’agence ne fonctionnait toujours pas dans cinq des 18 ports qu’elle patrouille normalement, a constaté USA TODAY.

Retombées du COVID-19:Jouets à risque de plomb et de poison après l’arrêt des inspections par les États-Unis en pleine pandémie

Le CPSC a refusé de répondre aux questions des États-Unis AUJOURD’HUI pour savoir s’il est maintenant de retour dans ces ports, qui comprenaient les principaux centres commerciaux de Chicago, New York et Savannah, en Géorgie.

Le président par intérim de l’agence, Robert Adler, a envoyé cette semaine une lettre aux principaux législateurs du comité de la Chambre, qualifiant le financement de «cruellement nécessaire».

«Si notre tâche était immense avant la pandémie, elle l’est encore plus maintenant», écrit-il. «Le CPSC est prêt à utiliser les fonds décrits dans le projet de loi, y compris une présence accrue d’inspecteurs portuaires aux points d’entrée américains.»

Suite à l’enquête de USA TODAY, le Congrès a ordonné à l’agence non seulement de reprendre ses opérations portuaires, mais de les étendre. Dans la législation sur les secours en cas de pandémie, le CPSC a reçu pour instruction d’augmenter sa surveillance avec au moins 16 nouvelles recrues. Il compte normalement environ 32 inspecteurs travaillant dans les ports.

La nouvelle législation fournirait un financement pour le mandat, que l’agence pourrait dépenser jusqu’en 2026.

Jan Schakowsky, un démocrate de l’Illinois qui préside le sous-comité de protection des consommateurs de la Chambre, a reproché au CPSC de ne pas avoir fait son travail pendant la pandémie. Lors d’une audition sur le financement vendredi, elle a noté que cela aiderait également l’agence à faire face à une augmentation des ventes en ligne pendant la pandémie.

«Le CPSC n’a pas suffisamment de personnel dans les ports en particulier pour empêcher les produits dangereux d’entrer en provenance de pays étrangers», a-t-elle déclaré.

Le Congrès avait précédemment demandé à l’agence d’évaluer les dangers qui auraient pu se glisser au cours des mois où les inspections de routine avaient plongé et de faire rapport d’ici la fin juin.

Les consommateurs n’ont aucun moyen de détecter les dangers qui ont pu pénétrer chez eux. Le CPSC n’a pas signalé un seul jouet dans les ports entre juin et juillet pour des niveaux de plomb toxique, l’une des violations les plus fréquentes, selon les dossiers internes. En août, les inspecteurs des ports ont signalé 47 examens préalables pour tous les dangers – moins de 2% d’un mois typique avant la pandémie.

La peinture au plomb sur le jouet d’un enfant n’est pas visible, ont averti les défenseurs des consommateurs, et les parents sont convaincus que les produits sur les tablettes des magasins destinés aux enfants de moins de trois ans ne les étoufferont pas.

Le projet de loi de la Chambre appelle également la CPSC à intensifier sa surveillance des ventes en ligne et exhorte l’agence à se concentrer sur l’évaluation des risques auxquels sont confrontés les consommateurs défavorisés et vulnérables.

«La pandémie COVID-19 a mis de nouvelles tensions sur les consommateurs américains et mis en lumière les limites importantes de la capacité du CPSC à protéger le public», a déclaré le président du comité de l’énergie et du commerce de la Chambre, Frank Pallone, Jr., un démocrate du New Jersey déclaration à USA TODAY, notant que l’agence est sous-financée depuis longtemps.

Le financement de la CPSC est inclus dans une vaste proposition de financement des vaccinations et de l’augmentation du suivi du COVID-19 et d’autres efforts de secours en cas de pandémie. Il a plusieurs étapes législatives à franchir avant de devenir loi.