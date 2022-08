House peut obtenir les déclarations de revenus de Trump auprès de l’IRS, selon la Cour d’appel

La décision de la cour d’appel ne signifie pas nécessairement que le Congrès obtiendra les dossiers. L’équipe juridique de M. Trump s’est engagée à lutter « bec et ongles » contre l’effort du Congrès, et il est pratiquement certain de faire appel devant la Cour suprême. Si les républicains reprennent la Chambre lors des élections de mi-mandat et avant qu’il n’y ait un jugement définitif, la commission des voies et moyens serait dirigée par un républicain et abandonnerait très probablement la demande.