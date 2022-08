‘House of the Dragon’ vous permettra d’aimer à nouveau ‘Game of Thrones’

Lourde est la tête qui porte la couronne. Les premiers moments de HBO Maison du Dragon voyez Viserys Targeryen hériter d’une énorme responsabilité lorsqu’il est couronné souverain des sept royaumes. Il convient qu’une grande partie de la première saison de l’émission, qui débute à 21h dimanche sur HBO, tourne autour d’un roi qui lutte pour être à la hauteur de son prédécesseur. C’est le fardeau précis partagé par House of the Dragon lui-même, qui doit suivre l’une des émissions de télévision les plus célèbres de tous les temps dans Game of Thrones.

Seul le temps, et les saisons suivantes qu’il apporte, diront si House of the Dragon peut escalader cet imposant mur. Mais après avoir regardé les six premiers épisodes, il est clair que House of the Dragon a au moins une chance. C’est une excellente télévision, un drame fantastique qui ne nécessite pas de fans de Game of Thrones pour en profiter.

Peut-être plus important encore, House of the Dragon donnera aux fans décédés de Game of Thrones une raison d’aimer à nouveau. La dernière saison de cette émission était controversée et polarisante. Là où Game of Thrones a fini par être frénétique et parfois difficile, House of the Dragon remet les fans sur un terrain plus stable et plus solide de Westeros.

Le spectacle commence 172 ans avant la mort de “The Mad King” Aerys Targaryen et la naissance de Daenerys. Chronique de l’apogée et de la chute de la dynastie Targaryen, House of the Dragon est basé sur Fire and Blood, un volume d’histoire fictive que George RR Martin a écrit sur les Targaryen. Oui, Martin a écrit un livre de 900 pages sur les Targaryen. Non, nous sommes ne jamais avoir les vents de l’hiver.

Une grande partie de Game of Thrones était centrée sur les maisons combatives de Westeros en lice pour devenir le clan dominant. En revanche, House of the Dragon concerne le conflit interne généré par différents Targaryen revendiquant tous le même trône de fer. Cela commence par un tel concours. Dans les premières minutes de House of the Dragon , après la mort de Jaehaerys, le Grand Conseil organise un vote sur la succession qui oppose le prince Viserys à sa cousine, la princesse Rhaenys.

Viserys gagne parce que les seigneurs de Westeros n’acceptent pas une femme comme dirigeant. Cela ne l’empêche pas, plus tard dans l’épisode d’ouverture, de nommer sa fille Rhaenyra Targaryen comme son successeur. Viserys était évidemment un gars progressiste pour son époque – mais la situation se complique lorsqu’il se remarie et que sa nouvelle épouse donne naissance à un fils, Aegon. Viserys dit que l’arrivée de son fils ne change rien, mais une question inquiétante se pose : si Viserys mourait, qui à Westeros soutiendrait la prétention d’une femme au trône plutôt qu’un homme ?

La relation entre Viserys et Rhaenyra est un moment fort, en grande partie à cause des acteurs qui les représentent. Paddy Considine est fort dans son rôle d’homme décent devenu roi moyen, un homme qui lutte pour équilibrer simultanément les besoins de sa famille et de Westeros. Mais l’étoile brillante des épisodes d’ouverture de House of the Dragon est sûrement Milly Alcock dans le rôle de Rhaenyra. Elle a un visage expressif enchanteur – un simple plissement des yeux ou un pincement des lèvres peut trahir la gamme d’émotions qui accompagnent la politique de la cour du roi.

Vous remarquerez, si vous parcourez la page Wikipedia de House of the Dragon, qu’Alcock joue “la jeune Rhaenyra Targaryen” – elle est l’une des deux personnes qui jouent le personnage. Là où Game of Thrones s’est étendu, se concentrant sur différentes familles à travers le continent, House of the Dragon va longtemps. Il y a des intervalles de temps entre les épisodes qui varient de mois en années. Cela a du sens, puisque le livre sur lequel il est basé couvre 300 ans d’histoire, par rapport à la période beaucoup plus courte décrite dans les romans A Song of Ice and Fire de Martin.

Même après six épisodes de la série, la portée de House of the Dragon est toujours mystérieuse. Il s’agit clairement de La danse des dragons, une guerre civile targaryen célèbre dans la tradition de la glace et du feu. Mais quand il y arrive, et à quel point le spectacle plonge dans les 172 ans d’histoire qui le séparent de Thrones, c’est terriblement flou.

Le rythme plus rapide de House of the Dragon l’aide à se sentir différent de Game of Thrones, ce qui est utile. Les comparaisons avec Game of Thrones sont injustes. Thrones était célèbre pour ses personnages complexes, ses surprises déchirantes et ses batailles extravagantes, dont chacune a pris des années à construire. Les fans qui n’ont pas été déçus par la dernière saison controversée de la série auront de grandes attentes pour House of the Dragon, et les fans qui étaient les déçus exigeront quelque chose d’exceptionnel pour les reconquérir.

Mais aussi injustes que soient ces comparaisons, elles sont également inévitables. À la fin du premier épisode de House of the Dragons, je me suis demandé s’il était aussi captivant que le premier de Game of Thrones. Je me demandais si un personnage était aussi convaincant que Ned Stark, ou si la politique au sein du petit conseil du roi atteindrait les niveaux d’intrigue de Littlefinger contre Varys.

Cela a changé au milieu du deuxième épisode. Au lieu de me remémorer les Starks et les Lannister, je me suis entièrement concentré sur les Targaryen. House of the Dragon ne sera peut-être jamais le prochain Game of Thrones mais, d’après les six heures que j’ai vues, il semble sur le point de sortir au moins de l’ombre géante que projette son prédécesseur. C’est un exploit que n’importe quel roi – ou reine – pourrait vanter.