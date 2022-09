‘House of the Dragon’: voici quand l’épisode 5 atterrit dans votre fuseau horaire

La Maison du Dragon prend de l’ampleur. L’épisode 3 était un bangerétablissant Daemon Targaryen comme une unité absolue, et épisode 4 ajouté des complications dans sa relation avec sa nièce Rhaenyra Targaryen. Nous avons hâte de voir ce qui se passera dans l’épisode 5.

La préquelle de Game of Thrones est tout au sujet de la Famille Targaryen. Il relate spécifiquement le pic et la chute subséquente de la maison Targaryen; il est basé sur un livre intitulé Fire and Blood qui détaille un guerre civile autour du trône de fer appelée La Danse des Dragons. House of the Dragon se déroule environ 200 ans avant que Daenerys Targaryen ne devienne la mère des dragons.

Comme Jeu des trônes avant cela, House of the Dragon diffusera un épisode à la fois. (Et nous sais maintenant qu’il reviendra pour une deuxième saison.) Il a l’ancien créneau horaire de grande écoute de son prédécesseur: 21 h 00 PT le dimanche. L’émission touchera simultanément les services de streaming du monde entier, y compris HBO Max aux États-Unis.

Voici quand House of the Dragon arrive sur un service de télévision ou de streaming près de chez vous, où que vous soyez dans le monde.

Quand House of the Dragon fait-il ses débuts dans mon fuseau horaire ?

Maison du Dragon diffusé sur HBO à 21 h PT/ET, mais sur HBO Max à 21 h HE – ce qui signifie que ceux de la côte ouest peuvent le regarder trois heures plus tôt (18 h 00 PT) sur le service de streaming. Ceux du Royaume-Uni et d’Irlande devront se coucher tard, car l’émission est diffusée le Sky UK à 2 heures du matin le jour suivant. En Australie, il sera diffusé sur Foxtel et Binge à 11 h AEST.

Voici quelques autres fuseaux horaires, ainsi que les chaînes et les services de streaming sur lesquels le prochain épisode de House of the Dragon sera disponible.

Canada, Crave : 21h, 18 septembre.

Amérique latine, HBO Max : 21h, 18 septembre.

Portugal, HBO Max : 2 h du matin, 19 septembre.

Espagne, HBO Max : 3 h du matin, le 19 septembre.

Italie, Ciel Italie : 3 h du matin, le 19 septembre.

Finlande, Danemark, Norvège et Suède, HBO Max : 3 h du matin, le 19 septembre.

Allemagne et Autriche, Sky Allemagne : 3 h du matin, le 19 septembre.

Suisse, RTS : 3 h du matin, le 19 septembre.

Israël, Cellcom : 4 heures du matin, 19 septembre.

Moyen-Orient, OSN : 5 h 00, heure de Dubaï, le 19 septembre.

Japon, U-Suivant : 10 h, 19 septembre.

Singapour, HBO Asie : 9 h, 19 septembre.

Nouvelle-Zélande, Sky SoHo : 13 h, 19 septembre.

Game of Thrones était l’une des séries dramatiques les plus acclamées au monde, réputée pour apporter la production de superproductions hollywoodiennes sur votre téléviseur. Une partie de l’éclat du spectacle fané dans les deux dernières saisons, cependant, comme l’émission HBO a été créée à un rythme plus rapide que Martin ne pouvait créer de nouveaux livres. Le sixième livre de la série Song of Fire and Ice, Winds of Winter, est connu pour ses retards constants.

Heureusement, House of the Dragon permet à HBO de copier à nouveau les notes de Martin. Le spectacle est basé sur Fire and Blood, un livre que Martin a écrit en 2018. Fire and Blood est le premier des deux volumes que Martin écrit sur la dynastie Targaryen: House of the Dragon reprend à peu près à mi-chemin.