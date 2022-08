« House of the Dragon » sur HBO : Tout ce que vous devez savoir

Cela fait un moment que Snow n’a pas cassé la roue en Jeu des trônes. Dans la Maison du Dragon, qui tombe le 21 août, nous retournons à Westeros. Game of Thrones a perdu un peu d’éclat au cours de ses dernières saisons, mais House of the Dragon pourrait être l’un des moments forts de la télévision de l’année s’il récupère cette magie.

Nous en savons pas mal sur la prochaine série à succès. C’était cher, ça coûtait environ 20 millions de dollars par épisode, selon Variety, ce qui est approprié. Après tout, Game of Thrones est devenu célèbre pour avoir apporté les valeurs de la production hollywoodienne dans votre salon. On sait aussi que c’est une préquelle. Les fans qui espèrent revoir Ned Stark ou Tyrion Lannister finiront par être déçus, car House of the Dragon se déroule 200 ans avant le meurtre de Jon Arryn qui a précipité huit saisons de chaos.

Voici ce que vous devez savoir avant de regarder la préquelle de Game of Thrones de HBO.

Quelle est l’intrigue de House of the Dragon ?

House of the Dragon concerne la famille Targaryen, qui a régné sur Westeros pendant 300 ans. La Maison du Dragon commence environ 100 ans après le règne de la Maison Targaryen.

Les téléspectateurs de Game of Thrones savent que la dynastie Targaryen s’est effectivement terminée avec la rébellion de Robert, une guerre civile qui a vu Robert Baratheon succéder au “roi fou”, Aerys Targaryen, à la tête des Sept Royaumes. Au moment où Game of Thrones commence, 17 ans après la rébellion, il n’y a que deux Targaryen connus : Daenerys et Viserys. Dans Game of Thrones, les Targaryen étaient autrefois une grande maison. Dans House of the Dragons, nous les voyons comme la belle maison.

Au moins pour un moment.

House of the Dragon dépeint le début de la fin pour les Targaryen. Il s’ensuit ce que dans A Song of Ice and Fire lore s’appelle la danse des dragons – une guerre civile qui éclate après que deux voix de Targaryen aient contrecarré les prétentions au trône de fer. Le roi Viserys a élevé sa fille, Rhaenyra Targaryen, pour lui succéder, mais après la mort de Viserys, c’est le fils aîné de Viserys à sa seconde épouse, Aegon, qui est couronné nouveau souverain.

Cela déclenche une guerre qui voit de nombreux dragons tués et de nombreux Targaryen tués.

HBO



House of the Dragon est-il basé sur un livre de George RR Martin ?

Oui. George RR Martin, apparemment dans une quête sans fin pour tergiverser l’écriture de Winds of Winter, a publié un livre intitulé Fire and Blood. C’est un livre d’histoire fictif qui raconte la maison Targaryen.

Ryan Condal et Miguel Sapochnik, showrunners pour House of the Dragon, dit récemment à IGN le spectacle différerait à certains égards du livre.

“Le plaisir de ce spectacle est qu’il joue un peu comme un compagnon du livre d’histoire”, a déclaré Condal. “Cela communique avec le livre d’histoire. Dans un sens, certaines choses vont s’aligner. D’autres choses seront racontées très différemment. Mais l’idée est qu’au final, les événements sont les mêmes. C’est juste le ‘pourquoi’ et ‘ comment ‘ils se sont produits qui change à mesure que vous voyez l’histoire réelle. ”

Dans une interview avec SFX, Condal a déclaré que le spectacle est “comme Succession, [but] avec des dragons.”

HBO



Qui dirige la Maison du Dragon ?

Comme indiqué, Condal et Sapochnik sont les showrunners de House of the Dragon. Cela en fait les équivalents approximatifs de David Benioff et DB Weiss, qui ont acquis une grande renommée (et, plus tard, des critiques) pour leurs rôles de showrunners de Game of Thrones.

Condal est crédité comme le créateur de House of the Dragon. Avant l’épopée de HBO, Condal a écrit les scénarios d’Hercule et Rampage, tous deux mettant en vedette Dwayne “The Rock” Johnson.

Sapochnik est un nom connu des fans inconditionnels de Game of Thrones, car il a réalisé plusieurs des épisodes les plus célèbres de la série, notamment Hardhome de la saison 5 et Battle of the Bastards de la saison 6.

En aparté, le compositeur de Game of Thrones, Ramin Djawadi, est revenu pour écrire la partition de House of the Dragon. Cela n’a rien à voir avec la création de la série, mais mérite d’être mentionné – car le score de Game of Thrones gouverné.

House of the Dragon est-il le seul préquel de Game of Thrones ?

C’est maintenant! Il y avait à l’origine deux préquelles de Game of Thrones. L’autre, mettant en vedette Naomi Watts, devait avoir lieu 1 000 ans avant les événements de Game of Thrones.

Si vous avez une solution insatiable pour tout ce qui concerne le feu et la glace, votre meilleur pari, en plus de House of the Dragon, est les vents d’hiver toujours retardés. C’est le sixième livre de la série, celui que Martin écrit depuis 2011. Martin va également écrire un deuxième volume de Fire and Blood, mais pas avant d’avoir terminé Winds of Winter, selon un article de blog de juillet.

House of the Dragon fait ses débuts sur HBO et HBO Max le 21 août.