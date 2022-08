‘House of the Dragon’ sera ‘Succession’ avec des dragons, déclare Showrunner

La série préquelle de Game of Thrones House of the Dragon nous ramènera enfin à Westeros le 21 août pour assister l’histoire de la maison Targaryen. Bandes-annonces de la série fantastique ont taquiné des dragons, des trônes et une atmosphère tendue, mais maintenant nous avons quelque chose de nouveau à mijoter : Apparemment, HOTD n’est pas incomparable à une autre émission de HBO, Succession.

Interrogé par SFX Magazine dans un Q&A, publié mardi, si les fans de House of the Dragon devraient s’attendre à “Succession with dragons”, le co-showrunner Ryan Condal a répondu : “Je pense que c’est en fait une excellente métaphore.” Succession est une comédie noire qui suit les différentes luttes de pouvoir impliquant trois frères et sœurs et leur père vieillissant, PDG d’un conglomérat médiatique. La troisième saison de l’émission s’est accumulée le plus grand nombre de nominations aux Emmy Awards 2022.

Condal, qui a également co-créé le drame de science-fiction Colony sur USA Network, a déclaré à SFX que les écrivains de HOTD se sont tournés vers Succession et la série dramatique historique de Netflix The Crown pour trouver l’inspiration. “Les choses auxquelles nous avons fait référence dans le [writers’] la pièce les plus étaient The Crown and Succession, tout comme des analogues tonals et comme des spectacles que nous, les écrivains, apprécions vraiment et dans lesquels nous nous sommes immergés », a-t-il déclaré.

Les comparaisons historiques expliquent les différences entre la préquelle et la série originale. Condal a comparé Game of Thrones au XVe siècle réel guerres des roses, car il s’agissait de dynasties rivales s’affrontant pour le trône. Alors que la série préquelle est entièrement consacrée aux Targaryen, l’histoire tragique d'”une guerre civile qui se déroule au sein d’une famille singulière”.

Cela “le rend beaucoup plus captivant et tragique”, a déclaré Condal, “parce que vous voyez des gens qui sont des parents de sang se retourner les uns contre les autres et partir en guerre”.

House of the Dragon est basé sur le roman Fire & Blood et les étoiles de George RR Martin Matt Smith, Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno et Rhys Ifans. La première saison sera composée de 10 épisodes. Miguel Sapochnik, qui a récemment réalisé le film postapocalyptique de 2021 Bouvreuilest également showrunner.