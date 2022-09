‘House of the Dragon’ résout le problème de George RR Martin avec la scène ‘GoT’

Avec une habileté et une précision remarquables, HBO série préquelle Maison du Dragon parvient à jongler avec plusieurs balles. Il plonge proprement des centaines d’années dans l’histoire compliquée de Westeros. Il grave habilement les motivations des personnages qui évoluent toujours. Il parvient également à répondre aux reproches de l’auteur George RR Martin avec une série qui s’est terminée en 2019 : Jeu des trônes.

“Là où nous avons vraiment chuté en termes de budget, c’était ma scène la moins préférée de toute la série, au cours des huit saisons : le roi Robert part à la chasse”, a déclaré Martin (via le journaliste hollywoodien) dans le livre Fire Cannot Kill a Dragon, une histoire orale de l’émission Game of Thrones.

“Quatre gars marchent à pied dans les bois avec des lances et Robert donne de la merde à Renly. Dans le livre, Robert part à la chasse, on apprend qu’il a été encorné par un sanglier, et ils le ramènent et il meurt. Donc je n’ai jamais [wrote a hunting scene]. Mais je savais à quoi ressemblait une partie de chasse royale. Il y aurait eu une centaine de gars. Il y aurait eu des pavillons. Il y aurait eu des chasseurs. Il y aurait eu des chiens. Il y aurait eu des cornes soufflant — c’est comme un roi va à la chasse ! Il ne se serait pas contenté de marcher dans les bois avec trois de ses amis tenant des lances dans l’espoir de rencontrer un sanglier.”

Voici la scène de chasse terne à laquelle Martin fait référence dans la saison 1 de Game of Thrones :

Dans épisode 3 de La Maison du Dragon, qui a été diffusé dimanche, le roi Viserys Targaryen supervise une affaire de chasse beaucoup plus extravagante. Une sorte de quartier général est installé à la périphérie de la forêt ciblée, animé par des gens de différentes maisons. Ils participent à de grandes fêtes et organisent une cérémonie de mise à mort pour le roi après avoir capturé un grand cerf. L’arme de choix – une lance ornée de la maison Lannister – est loin de l’arme terne autrefois en possession de Robert Baratheon.

Pour être juste, la maison Targaryen entreprend les choses différemment de la maison Baratheon. Mais si George RR Martin dit qu’une partie de chasse royale devrait être une affaire voyante, ce devrait être une affaire voyante (tant que les budgets de production le permettent).

Alors que la huitième et dernière saison de Game of Thrones aurait travaillé avec un budget de 15 millions de dollars par épisode, la saison 1 n’aurait tiré le meilleur parti que de 6 millions de dollars par épisode. Quant à House of the Dragon – chaque épisode aurait joue avec 20 millions de dollars. Regarde la différence.

