Game of Thrones de HBO est officiellement terminé depuis mai 2019.

Cependant, le réseau a annoncé qu’il y aurait une préquelle à la série populaire diffusée en 2022.

Une nouvelle préquelle de Game of Thrones devrait être diffusée en 2022[/caption]

House of the Dragon: Qui fait partie du casting de la préquelle de Game of Thrones?

House of the Dragon a officiellement commencé le tournage et il y aura de nouveaux visages dans la série très attendue.

L’histoire remonte à l’empire Targaryen, comme le raconte le livre Fire and Blood de George RR Martin.

Le casting comprend:

Matt Smith – Prince démon Targaryen

– Prince démon Targaryen Emma D’Arcy – Princesse Rhaenyra Targaryen

– Princesse Rhaenyra Targaryen Steve Toussaint – Lord Corlys Velaryon, «Le serpent de mer»

– Lord Corlys Velaryon, «Le serpent de mer» Olivia Cooke – Alicent Hightower

– Alicent Hightower Rhys Ifans – Otto Hightower

Olivia Cooke jouera Alicent Hightower et Rhys Ifans jouera Otto Hightower[/caption]

De quoi parlera House of the Dragon?

Le film se concentrera sur un événement historique à Westeros connu sous le nom de danse des dragons.

Il est considéré comme une guerre civile qui a eu lieu entre les frères et sœurs Aegon II et Rhaenyra sur le trône après la mort de leur père Viserys I.

La guerre aurait placé toutes les grandes familles les unes contre les autres, y compris les Starks et les Lannister.

Le film se concentrera sur un événement historique à Westeros connu sous le nom de danse des dragons[/caption]

Beaucoup de puissants dragons de la maison Targaryen en ont souffert et beaucoup ont disparu.

Cependant, Daenerys Targaryen ferait éclore trois œufs des centaines d’années plus tard.

Quand House of the Dragon fait-il la première?

La date exacte de la première du film est encore inconnue.

Il devrait être publié dans la seconde moitié de 2022.

Y aura-t-il une autre finale de Game of Thrones?

Un tweet récent a des fans espérant que un remake de la finale de GOT est à l’horizon.

Le compte officiel a publié: « L’hiver arrive. »

Les fans ont immédiatement commencé à discuter de l’épisode final et ont spéculé sur un remake possible.

Les fans pensent qu’il y aura une nouvelle finale de Game of Thrones à venir[/caption]

Un fan a écrit: «Je regarde actuellement la série et ça fait mal physiquement de savoir à quel point la finale est ingrate. Si vous pouviez tous relancer cette franchise, ce serait un miracle.





Un deuxième a partagé: «Entre nous, je suis ALL IN sur nous en prétendant que nous sommes au début de 2019, la saison 8 n’est pas encore arrivée, et en faisant la fichue chose fraîche. Notre secret! »

Quelqu’un d’autre a répondu: « Sauf si vous effacez et refaites la saison 8, aucun s ** n’est à venir »

Un utilisateur a répondu: «Veuillez faire un remake de l’épisode final. C’était une déception totale.