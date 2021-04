Game of Thrones était la plus grande émission fantastique jamais diffusée, et bien qu’elle se soit terminée en 2019, le monde de Westeros n’est pas encore terminé. House of the Dragon a été annoncé par HBO, qui servira de préquelle à l’émission.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce tout nouveau programme, continuez à lire. Pour les fans du genre fantastique, nous avons également un tour d’horizon similaire pour la saison 2 de The Witcher sur Netflix. Sinon, voici toutes les informations dont vous avez besoin si vous souhaitez revoir Game of Thrones dans son intégralité.

Quand House of the Dragon sera-t-il diffusé?

Le président de HBO, Casey Bloys, a confirmé que l’émission est sur la bonne voie pour un Date de sortie 2022, selon la date limite. La production est en cours – comme l’a révélé le compte Twitter officiel de Game of Thrones:

Le feu régnera 🔥#HouseoftheDragon est officiellement en production. Poursuivre @HouseofDragon pour toutes les mises à jour. pic.twitter.com/lc3dhIcm5u – 🔥 Game of Thrones 🔥 (@GameOfThrones)

26 avril 2021

L’émission a été commandée pour un total de dix épisodes – la même durée que la première série de Game of Thrones. Variety a également révélé que George RR Martin avait signé un accord de cinq ans pour créer du contenu avec HBO et HBO Max, ce qui pourrait impliquer que House of the Dragon fonctionnera au moins pendant ce laps de temps.

Qui sont les acteurs et l’équipe?

Le créateur de la série de livres – George RR Martin – développe la série avec le créateur de Colony, Ryan Condal, qui agira en tant que scénariste en chef et co-animateur de l’émission.

En partenariat avec lui, Miguel Sapochnik, qui dirigera également l’épisode pilote et plusieurs autres de la série. Sapochnik a été directeur de Battle of the Bastards et Winds of Winter, deux des épisodes de Game of Thrones les mieux notés dans l’ensemble.

Le rôle de Viserys I sera joué Paddy Considine, a confirmé HBO. L’acteur est surtout connu pour son travail dans The Outsider, The Death of Stalin et Hot Fuzz. Viserys I joue un rôle crucial dans Westeros, et la guerre civile qui sera sans aucun doute au centre de House of the Dragon.

HBO a confirmé qu’Emma D’Arcy (connue pour Truth Seekers) remplira le rôle de la princesse Rhaenyra Targaryen, la fille de Viserys et le successeur éventuel du trône.

Matt Smith (connu pour Doctor Who) jouera Daemon Targaryen, à la fois le mari et l’oncle de Rhaenyra – parce que nous ne pouvons tout simplement pas nous éloigner de l’inceste dans Game of Thrones, apparemment.

Matt Smith comme Prince Daemon Targaryen.

le @HBO série originale #HouseoftheDragon est officiellement en production et arrive à @HBOMax en 2022. pic.twitter.com/7TLn4cSru5 – Maison du dragon (@HouseofDragon)

26 avril 2021

Olivia Cooke (connue pour Ready Player One) jouera Alicent Hightower, la fille de la Main du Roi. Elle compliquera grandement les choses pour la lignée Targaryen et leurs prétentions au trône de fer.

Variety a annoncé quatre nouveaux membres de la distribution: Steve Toussaint (connu pour Prince of Persia: The Sands of Time), Eve Best (connu pour Nurse Jackie), Rhys Ifans (connu pour Notting Hill) et Sonoya Mizuno (connu pour Devs).

Toussaint jouera un aventurier extrêmement riche appelé Lord Corlys Velaryon, alias «The Sea Snake». Best jouera la princesse Rhaenys Velaryon, la fille du prince Aemon Targaryen qui a légitimement droit au trône. Ifans jouera son mari, Otto Hightower, la main du roi à Viserys Targaryen. Enfin, Mizuno jouera Mysaria, un danseur qui deviendra l’amant du Prince Daemon Targaryen de Smith.

Enfin, George RR Martin lui-même a révélé sur Twitter que Fabien Frankel rejoindrait le casting – mieux connu du drame de la BBC et de Netflix, The Serpent.

Il est le fils né commun de l’intendant du seigneur de Blackhaven. FIRE & BLOOD le lit en tant que Ser Criston Cole. Les téléspectateurs de HOUSE OF THE DRAGON le connaîtront sous le nom de FABIEN FRANKEL. https://t.co/hnLdrf0myw pic.twitter.com/fuf6gIAzCr – George RR Martin (@GRRMspeaking)

15 avril 2021

Frankel jouera Ser Criston Cole, qui est d’origine Dornish et est le fils né commun de l’intendant du seigneur de Blackhaven. Le personnage n’a aucune prétention au trône ou à aucun titre, mais est doué avec une épée et porte beaucoup d’honneur.

De quoi parle la série?

Comme son nom l’indique, House of the Dragon sera basé tout autour de la maison Targaryen, la lignée dont Daenerys est originaire. Il s’inspirera du livre de Martin, Fire & Blood, qui contient suffisamment de matériel pour que diverses pistes d’intrigue soient explorées.

Le décor de House of the Dragon serait 300 ans avant les événements de Game of Thrones, à peu près au moment où Aegon Targaryen a envahi Westeros pour la première fois, s’est déclaré roi et a lancé la guerre de conquête. La fin de cette guerre a entraîné la formation des sept royaumes et la création du trône de fer.

Maintenant que nous avons la confirmation que Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower apparaîtront, nous savons que la série plongera dans la guerre civile de Targaryen, autrement connue sous le nom de « Danse des dragons ». Pendant ce temps, Westeros était divisé entre les deux personnages et leurs propres prétentions au trône de fer.

Nous ne savons pas si la série se concentrera uniquement sur cette histoire ou si ce sera un segment dans une intrigue globale plus grande.

Nous soupçonnons également que nous verrons des apparitions d’autres maisons célèbres – telles que les Starks, Lannister, Baratheons et Tyrell. Il est peu probable que nous voyons des visages familiers de Game of Thrones apparaître compte tenu de la date à laquelle la série va se dérouler – à moins que le roi de la nuit ne parvienne à se frayer un chemin.

Quoi qu’il en soit, Martin a confirmé qu’il y aurait des dragons, dont de nombreux fans seront ravis d’entendre parler.

Comment puis-je regarder House of the Dragon?

Aux États-Unis, vous pourrez regarder sur HBO et ses différents services de streaming tels que HBO Max. Comme pour Game of Thrones, les téléspectateurs britanniques auront accès via Sky Atlantic et Now. Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez accéder à aucune de ces chaînes, voici comment regarder HBO en dehors des États-Unis.