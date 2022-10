‘House of the Dragon’: L’épisode 8 Le retour de Mysaria expliqué

Épisode 8 de La Maison du Dragon fourni des moments à la fois horribles et touchants. Nous avons eu une mort inattendue, puis un appel émouvant du roi Viserys à sa femme et sa fille aînée pour couper le drame. Avec toutes les politicailleries, les meurtres et les liens familiaux, vous avez peut-être manqué les 30 secondes environ que Mysaria est revenue à l’écran.

Mysaria – un personnage vu dans les épisodes de la saison précédente en tant qu’amant (et presque épouse?) De Daemon – a été vue pour la dernière fois dans l’épisode 4, lorsque Milly Alcock et Emily Carey jouaient toujours dans la série en tant que Rhaenyra et Alicent. Voici un guide sur qui elle est, les scènes importantes dans lesquelles elle a été et ce qu’elle a pu faire dans l’épisode 8.

Qui est Mysaria ?

Mysaria est un employé de maison de plaisir, mais c’est à peine tout ce qu’il y a pour elle. Dans l’épisode 2, Daemon fait sensation lorsqu’il vole un œuf de dragon et annonce dans une lettre qu’il épouse Mysaria. Il dit aussi qu’elle est “grosse” (elle ne l’est pas) et qu’il a l’intention de placer l’œuf dans le berceau du bébé. Le jeune Rhaenyra l’affronte à Peyredragon pour le récupérer. Dans cet épisode, Mysaria devient frustrée par Daemon. Son annonce l’a mise en danger, alors qu’il avait promis de la protéger.

HBO décrit Mysaria comme “volontaire et rusé”. Le personnage a un accent intéressant. Elle est interprétée par Sonoya Mizuno.

Le commentaire énigmatique de Mysaria

Un tournant pour son personnage semble intervenir dans l’épisode 4. Mysaria réveille Daemon après la nuit où il a failli séduire la jeune Rhaenyra. Au cours de leur courte conversation sans passion, Daemon traite Mysaria de putain et elle révèle: “J’ai laissé cette vie derrière moi.”

“J’ai appris que le commerce de la peau ne pouvait m’emmener que très loin dans cette vie”, dit-elle, sans ajouter plus de détails sur ce à quoi elle se consacre maintenant.

Mais il semble y avoir un autre indice. Dans la scène juste avant celle-ci, un enfant apporte à Otto Hightower “le mot du ver blanc”. L’enfant semble être la source qui a informé Otto de la visite d’agrément de Rhaenyra et Daemon. Pendant la scène avec Daemon, Mysaria collecte de l’argent auprès d’un enfant qui ressemble beaucoup à celui qui a servi à Hightower – de l’argent qui semble être un paiement d’Otto pour le partage du secret de Mysaria.

C’est la dernière fois que nous la voyons… jusqu’à l’épisode de dimanche.

Que se passe-t-il dans le dernier épisode ?

Mysaria apparaît brièvement à l’écran vers la fin de l’épisode 8, après le dîner relativement paisible avec Viserys, Rhaenyra et Alicent. Elle regarde par un bâtiment alors qu’une silhouette masquée se précipite vers elle. Nous voyons bientôt que la silhouette à capuchon est Talya, la reine Alicent dame d’honneur aux cheveux roux.

“Cela a été une sacrée nuit au château, semble-t-il”, dit-elle à Talya, qui répond, “Oui, ma dame.”

Talya est apparue plus tôt dans l’épisode, apportant à Alicent le thé spécial pour Dyana, la servante traumatisée qui a été agressée sexuellement par son fils, Aegon.

Quelle est l’affaire de Mysaria?

Mysaria est donc de retour, quelques échanges d’enfants-acteurs depuis la dernière fois que nous l’avons vue. Des années après avoir apparemment contribué à fournir des informations sur Rhaenyra et Daemon à Otto, elle semble travailler secrètement avec Talya. Mysaria est-elle maintenant le ver blanc, une figure similaire à Varys dans Game of Thrones, alias le maître des chuchotements à King’s Landing ? Étant donné qu’elle prononce exactement une phrase dans cet épisode, la série ne nous a pas beaucoup expliqué sur son rôle à l’avenir.

Il est clair que Mysaria est plus ambitieuse que beaucoup, y compris Daemon, à première vue. Fera-t-elle des ennuis au Rogue Prince et à la princesse Rhaenyra ? Espérons que les deux épisodes restants dans la saison apportent un peu de clarté.