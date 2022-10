‘House of the Dragon:’ Le gros rebondissement de l’épisode 7 de Laenor Velaryon, expliqué

Tout semblait assez sombre pour Laenor Velaryon dans épisode 7 de Maison du Dragon. Mais dans une tournure finale surprise, le chemin du mari de Rhaenyra Targaryen a pris un chemin plus chanceux. Les étapes exactes jusqu’à ce point n’étaient pas totalement claires, bien qu’avec le recul, elles aient été annoncées dans plusieurs conversations de choix au préalable.

Discutons des détails exacts de ce qui s’est passé dans la section pleine de spoilers ci-dessous.

Attention : Spoilers à venir.

Le plan était-il depuis le début pour Laenor de s’échapper?



Au départ, plusieurs signes indiquaient que Daemon voulait vraiment faire tuer Laenor.

Dans leur conversation au port de Driftmark, Daemon et Rhaenyra conviennent que pour se marier, Laenor doit être hors de propos. “Nous ne pouvions pas nous marier à moins que Laenor ne soit morte”, dit Daemon, à quoi Rhaenyra répond, “Je sais.” Il semblait que Rhaenyra était prête à trahir Laenor, bien que Laenor ait dit qu’il s’engagerait pleinement envers elle, avec son amant Ser Qarl revenant aux combats dans les Stepstones.

Avant que Rhaenyra ne dise quoi que ce soit d’autre, nous avons coupé à Daemon apparemment en train de planifier avec Ser Qarl, un “chevalier d’une habileté remarquable”, d’assassiner Laenor. Alors que Ser Qarl dit que Ser Laenor a été “gentil” avec lui, il n’est pas clair à 100% que Qarl soit fidèle à Laenor. Daemon semble flirter avec Qarl, pénétrant directement dans son espace personnel. Qarl pourrait bien trahir Laenor en échange d’assez d’or pour commencer une nouvelle vie à travers le Détroit.

Lorsque Daemon tue un serviteur d’apparence similaire à Laenor, on ne sait pas immédiatement à quelles fins. C’est alors que nous entendons son explication au port à Rhaenyra que, pour être vraiment puissante, elle doit régner en cultivant la peur chez ses sujets.

Coupure sur Ser Qarl combattant Laenor parce qu’il le “regardait toujours de haut”. Ce n’est que plus tard que nous découvrons que tout cela est une mauvaise direction. Le serviteur mort est habillé pour ressembler à Laenor, son visage carbonisé dans le feu de sorte qu’il est confondu avec le fils de Corlys Velaryon et Rhaenys Targaryen. Pendant ce temps, Qarl et Laenor s’échappent à travers le détroit, où ils peuvent vivre (espérons-le) en paix.

Daemon et Rhaenyra avaient-ils l’intention de sauver Laenor ?

En fin de compte, il est révélé que Daemon et Rhaenyra s’étaient véritablement arrangés pour que Laenor survive (ceci est confirmé par le co-showrunner Ryan Condal dans HBO’s featurette des coulisses de l’épisode 7).

“Le feu est une prison. La mer offre une évasion”, déclare Rhaenyra dans la même conversation portuaire. “Les Velaryon sont de la mer.”

Ces déclarations semblent préfigurer son souhait de libérer Laenor de ses devoirs envers sa famille, des devoirs qui ne lui permettent pas de vivre sa vraie vie d’homosexuel. Rhaenyra dit qu’elle croit que Laenor est un “homme honorable avec un bon cœur… une chose rare”. Elle soutient sa véritable identité et semble vouloir le meilleur pour lui.

En simulant sa mort, elle le libère pour qu’il soit avec Ser Qarl, loin des chaînes de King’s Landing. Pendant ce temps, elle confirme sa prétention au trône de fer en épousant son oncle Daemon, gardant des liens solides au sein de la famille Targaryen.