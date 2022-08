House of the Dragon, la préquelle de Game of Thrones de HBO, est enfin là

Maison du Dragonle très attendu de HBO Jeu des trônes prequel, est enfin là, et le clan Targaryen aux cheveux argentés et épris d’inceste est de retour pour plus de plaisir à chevaucher des dragons. Le spectacle, barré par Ryan Condal et Trônes le réalisateur Miguel Sapochnik, nous ramène dans le temps à l’ère turbulente de la “Danse des dragons” de la dynastie Targaryen au long cours, et cela nous a déjà donné beaucoup à déballer. Qui sont Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower, et pourquoi leur inimitié naissante est-elle si importante pour l’avenir de Westeros ? Qu’est-ce que Daemon Targaryen et Corlys Velaryon espèrent réaliser avec toutes leurs intrigues ? Pourquoi King Viserys est-il un tel goutte-à-goutte ? Qui est le Crabfeeder et pourquoi est-il si gothique ? Rhaenys réussira-t-elle à marier sa fille de 12 ans à un roi âgé ? Qu’est-ce que tout cela a à voir avec Essos et les Stepstones, de toute façon ?

La dynastie Targaryen a résisté aux ennemis à travers les siècles, mais les membres de cette famille régnante peuvent-ils se survivre ? Rejoignez-nous pour Maison du Dragon rafles et découvrez! Nous avons tout, des plongées profondes dans la famille Targaryen aux récapitulatifs d’épisodes, à la science des dragons, et plus encore.