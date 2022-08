House of the Dragon Fans Rave as GoT Theme revient dans l’épisode 2

L’univers de Game of Thrones est (in)célèbre pour ses complots d’inceste, et l’épisode 2 de House of the Dragon révèle que la préquelle marche également dans ces traces. Si vous n’avez pas encore regardé le deuxième épisode, méfiez-vous quelques légers spoilers à venir dans cet article. L’épisode est entièrement consacré à Daemon Targaryen, joué par Matt Smith, étant un mauvais garçon et la princesse Rhaenyra Targaryen, jouée par Milly Alcock, sauvant la journée d’un résultat potentiellement sanglant. Il y avait des nuances d’inceste entre les deux dans le premier épisode, et le second met cela en place plus loin.

House of the Dragon a de nouveau accroché les gens au monde de Game of Thrones, même après la déception de la fin de la huitième saison de cette dernière émission. Les fans sont ravis de la préquelle sur Twitter. Le fait que la chanson thème originale de Game of Thrones soit également de retour sur la préquelle ajoute à l’excitation.

À quoi ressemble la nouvelle intro de Game of Thrones #MaisonduDragon #HOTD pic.twitter.com/Ke4jqYQMD2 – (@themoonpriv) 29 août 2022

la putain de Rhaenyra Targaryen a fait une sacrée entrée, est venue chercher ce qu’elle voulait et est partie. quelle reine. #HouseOfTheDragonHBO #MaisonduDragon #hotd pic.twitter.com/0eJobzH2o4 — yari (@watrmelonsugarr) 29 août 2022

démon après avoir inventé une histoire sur un mariage, une fausse grossesse, volé un œuf de dragon et presque provoqué une bataille juste pour attirer l’attention de son grand frère #maisondudragon pic.twitter.com/XzRw2xu6rt —j || spoilers chauds (@INEJSKNlVES) 29 août 2022

n’avait pas prévenu Rhaenyra qu’il allait épouser Alicent, sa meilleure amie. Rejeté Corlys devant tout le monde. Ne fait rien contre Daemon. Viserys ne pouvait pas exécuter correctement un Chuck E Cheese, pas étonnant que le trône le transforme en fromage suisse #MaisonduDragon pic.twitter.com/irM3OhI8eW – maryam‍♀️ (@m4rycm) 29 août 2022

Nous avons eu une intro complète AVEC le thème The Thrones… ..#MaisonduDragon #HouseOfTheDragonHBO pic.twitter.com/ItXRLktBDo – Mike Honcho (@Miike_Honcho) 29 août 2022

Les dimanches de Game of Thrones (lundi, dans le cas de l’Inde) sont officiellement de retour alors que la préquelle GoT House of the Dragon a décollé. Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) est décédée aux mains de Jon Snow (Kit Harrington) il y a trois ans lorsque nous les avons vus pour la dernière fois, provoquant la consternation des légions de fans de la série. HBO a promis aux fans qu’ils reviendraient pour le jeu du trône de fer dans House of the Dragon. La préquelle se déroule à Westeros environ 200 ans avant les événements de Game of Thrones.

