‘House of the Dragon’ explique le détail du marcheur blanc de ‘Game of Thrones’

Maison du Dragon a démarré le HBO, et il semble déjà avoir dissipé tous les doutes, ce sera un autre gagnant de la haute fantaisie. À part battre des records de visionnagela série préquelle a également judicieusement suspendu des liens avec Jeu des trônesy compris une explication de la raison pour laquelle Westeros a fini comme il l’a fait.

Spoilers à venir.

Après avoir décidé de nommer la princesse Rhaenyra (Milly Alcock) son héritière, le roi Viserys (Paddy Considine) lui transmet un secret de famille Targaryen.

“Nos histoires, elles nous disent qu’Aegon a regardé de l’autre côté de la Blackwater depuis Peyredragon, a vu une terre riche mûre pour la capture”, dit Viserys, se référant à Aegon le Conquérant, le premier souverain Targaryen de Westeros. “Mais l’ambition seule n’est pas ce qui l’a poussé à conquérir. C’était un rêve.”

Viserys explique pourquoi Aegon a entrepris de conquérir les Sept Royaumes en premier lieu.

“Aegon a prévu la fin du monde des hommes. Cela doit commencer par un hiver terrible soufflant du nord lointain. Aegon a vu l’obscurité absolue rouler sur ces vents et tout ce qui habite à l’intérieur détruira le monde des vivants.”

Il poursuit : « Lorsque ce grand hiver arrivera, Rhaenyra, tout Westeros devra s’y opposer. Et si le monde des hommes doit survivre, un Targaryen doit être assis sur le trône de fer. Un roi ou une reine assez fort pour unir le royaume. contre le froid et l’obscurité.”

Photographie par Ollie Upton/HBO



En un mot, Aegon voulait que les Targaryen conquièrent les Sept Royaumes et Westeros parce qu’il croyait que seuls ses descendants seraient capables d’unir le royaume et de contrecarrer la montée des Marcheurs Blancs. Ces descendants se révèlent être Jon Snow et Daenerys Targaryen, qui ont vaincu les White Walkers avec l’aide des puissants dragons de Daenerys.

Pour tous ceux qui ont encore le cœur brisé par le sort de Daenerys, il y a au moins un peu de réconfort à savoir qu’elle a réussi à remplir la noble mission de sa famille.

La vision d’Aegon d’un grand hiver, les White Walkers et leur menace pour Westeros porte presque exactement le même nom que le titre de la série de romans de George RR Martin : A Song of Ice and Fire.

“Aegon a appelé son rêve The Song of Ice and Fire”, explique Viserys. “Ce secret, il a été transmis de roi en héritier depuis l’époque d’Aegon. Maintenant, vous devez promettre de le porter.”

Reste à savoir si la princesse Rhaenyra réussira à transmettre le secret de famille.

L’épisode 2 de House of the Dragon arrive sur HBO Dimanche à 21h PT.