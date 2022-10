‘House of the Dragon’ est un grand spectacle. Dommage qu’il fasse trop sombre pour voir

Bénéficiant HBO Max Maison du Dragon? Moi aussi. Du moins, ce que je peux voir du Jeu des trônes préquelle. Sept épisodes, il est juste de dire que la série est anormalement sombre, et je ne veux pas dire sombre et pessimiste, même si ce sont ces choses-là. Je veux dire physiquement sombre. Comme dans, j’ai augmenté la luminosité de mon ordinateur portable et j’ai toujours besoin des légendes pour savoir qui zoome sur qui. Et essayer de le regarder sur un téléviseur ordinaire est encore plus difficile.

Épisode 7diffusé dimanche soir, était particulièrement sombre. Spoilers à venir.

HBO



La scène des funérailles de Laena Verlaryon était à l’extérieur et plutôt OK. Mais quelque chose se passe-t-il à l’intérieur du château ou après la tombée de la nuit ? C’était comme si j’essayais de voir ma main à travers un morceau de papier de construction noir. Il y avait des formes ? Et parfois les cheveux blonds Targaryen étaient visibles ? Mais quand Otto a menotté un Aegon ivre, et quand Daemon et Rhaenyra se promenaient sur la plage, et surtout quand Aemond essayait d’amadouer Vhagar le dragon pour qu’il le laisse le monter ? Ouais, c’était comme regarder dans une tasse de café noir en louchant pour voir les contours.

C’est un spectacle complexe. J’ai lu Fire & Blood, le livre de 736 pages sur lequel il est basé, donc je sais à peu près ce qui se passe. Mais pour un spectateur plus décontracté, vous devez avoir l’impression d’avoir besoin d’un organigramme pour suivre le rythme. Le nom de tous les autres personnages est AE-quelque chose ou RH-quelque chose, ils sont tous liés et/ou mariés les uns aux autres, et tout le monde a une forme de revendication sur le trône de fer. J’aime le spectacle, mais c’est pourquoi je veux juste pouvoir voir ce.

Je ne suis pas seul. Un utilisateur de Twitter a imploré HBO d’éclaircir les choses dimanche, en tweetant : “Puis-je avoir un peu de lumière dans cet épisode ?”

D’autres personnes se sont plaintes directement sur le compte Twitter de HBO Max Help, mais les réponses officielles n’ont peut-être pas été très satisfaisantes.

“Nous apprécions que vous nous contactiez à propos d’une scène nocturne dans House of the Dragon: Episode 7 apparaissant sombre sur votre écran”, lit-on dans la réponse. “L’éclairage tamisé de cette scène était une décision créative intentionnelle.” (CETTE scène ? Il n’y en avait pas qu’une, HBO !)

Salut! Nous apprécions que vous nous contactiez à propos d’une scène de nuit dans House of the Dragon : Episode 7 apparaissant sombre sur votre écran. L’éclairage tamisé de cette scène était une décision créative intentionnelle. Merci! ^LL – HBOMaxHelp (@HBOMaxHelp) 3 octobre 2022

Donc, OK, n’essayez pas d’ajuster votre décor – les cinéastes le veulent aussi sombre. Mais il y a une marée montante sur les réseaux sociaux qui proteste contre la “décision créative”.

Un téléspectateur a écrit : “Je comprends que les showrunners veulent transmettre, ‘la merde sournoise arrive la nuit’ Mais ppllleeeeaaaaasssseeeeee ajoute un peu plus de couleur, parce que c’est moi”, ajoutant le meme photo de l’émission Community montrant l’acteur Ken Jeong plissant les yeux sur un petit morceau de papier.

A plaisanté un autre, “Le budget d’éclairage pour cet épisode : 12 $.”

Et un autre utilisateur de Twitter essaie d’obtenir les hashtags #HBOFixTheLighting et #HBOWeWantLight.

Un utilisateur a partagé deux images de Daemon et Rhaenyra marchant sur la plage – une dans laquelle ils sont clairement visibles et faciles à voir, et une autre qui aurait pu être filmée à travers du pudding au chocolat.

Un directeur de la photographie a pesé pour dire que nous ne devrions pas blâmer l’éclairage.

“Ce n’est pas un problème d’éclairage, c’est un problème d’étalonnage des couleurs”, a écrit Oren Soffer. “La deuxième photo a été prise en plein jour – beaucoup de lumière. Elle a été classée pour avoir l’air si sombre, cependant, ce qui est le problème. Supplier les gens d’essayer au moins de comprendre les choses dont ils se plaignent (à juste titre). “

Ce n’est pas un problème d’éclairage; c’est un problème d’étalonnage des couleurs. La deuxième photo a été prise en plein jour – beaucoup de lumière. Il a été classé pour avoir l’air aussi sombre, ce qui est le problème. Supplier les gens d’essayer au moins de comprendre les choses dont ils se plaignent (à juste titre). – Oren Soffer (@orensoffer) 3 octobre 2022

Éclairage ou étalonnage des couleurs, il semble que les showrunners voudraient que leurs scènes coûteuses et soigneusement filmées soient vues.

House of the Dragon a un complot sombre – avec meurtre, torture et toutes sortes de vengeances sanglantes. Doit-il aussi être visuellement sombre ?