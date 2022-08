“House of the Dragon” est la plus grande première de la série HBO de l’histoire

Milly Alcock dans le rôle de Rhaenyra Targaryen dans “House of the Dragon” de HBO, une préquelle de “Game of Thrones”.

“La Maison du Dragon” de HBO avait de très gros souliers à remplir, suivant les traces du méga hit “Game of Thrones”. Il semble que les fans de la série high fantasy aient été au moins suffisamment intrigués pour s’installer pour regarder le premier épisode de la série, menant à la plus grande première de la série de HBO de son histoire.

Lundi, Warner Bros. Discovery a révélé que 9,986 millions de téléspectateurs sur les plateformes linéaires et HBO Max se sont connectés pour regarder le premier épisode de la série préquelle dimanche soir. Il s’agit de la plus grande audience de toutes les nouvelles séries originales de l’histoire de HBO, a indiqué la société.

La société a déclaré que l’audience du dimanche soir pour une série HBO représente généralement environ 20% à 40% de l’audience totale de l’émission.

“C’était merveilleux de voir des millions de fans de ‘Game of Thrones’ revenir avec nous à Westeros hier soir”, a déclaré Casey Bloys, responsable du contenu pour HBO et HBO Max.

“House of the Dragon” raconte l’histoire de la guerre civile des Targaryen qui a eu lieu environ 200 ans avant les événements décrits dans “Game of Thrones”. Il est basé sur le roman “Fire and Blood” de George RR Martin. Contrairement aux autres livres de Martin de la série “Song of Ice and Fire”, celui-ci présente un narrateur omniscient qui documente les histoires basées sur des récits d’événements collectés. Dans certains cas, ces histoires se contredisent et il existe plusieurs versions des événements.

Les enjeux sont élevés pour “House of the Dragon”, qui est arrivé sur HBO et HBO Max alors que le nouveau PDG David Zaslav est à la recherche de graisse à couper. Les mesures de réduction des coûts sont devenues le statu quo dans la société récemment fusionnée, notamment les licenciements et les éliminations de contenu de HBO Max.

Alors que Warner Bros. Discovery cherche à économiser de l’argent, il cherche également à consolider ses services de streaming, ce qui coûtera cher et prendra du temps.

“House of the Dragon”, seul le deuxième participant de sa franchise Game of Thrones, a beaucoup à prouver et à être à la hauteur. La dernière saison de “Game of Thrones” a laissé un goût amer dans la bouche de nombreux fans, alors que les showrunners ont écrit au-delà des événements dans le matériel créé par l’auteur Martin, qui n’a pas encore terminé l’histoire dans ses livres.

“House of the Dragon” détient une note “Fresh” de 83% sur Rotten Tomatoes sur 413 avis, lundi après-midi. A titre de comparaison, la première saison de “Game of Thrones” sortie en 2011 avait une cote “Fresh” de 90%. En fait, chaque saison sauf la dernière saison avait un score supérieur à 90%. La saison huit a généré une note de 55%.

Les analystes, les investisseurs et, plus important encore, les dirigeants de Warner Bros. Discovery surveilleront attentivement les mesures d’audience de “House of the Dragon” à l’avenir pour voir si elles peuvent maintenir leur élan au cours de la série de 10 épisodes.

Divulgation: Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. Rotten Tomatoes appartient à NBCUniversal.