House of the Dragon est-il inspiré de Shrek ? Twitter le pense

De nombreux fans de House of the Dragon sont encore en train d’accepter la finale inattendue de la saison. L’anticipation de la prochaine saison est déjà fébrile. Pendant ce temps, quelques autres ont pris le contrôle d’Internet pour partager les similitudes choquantes qu’ils ont trouvées entre la franchise Shrek et l’émission HBO. Il peut sembler presque impossible de croire que la franchise de films conçue pour les enfants et la série télévisée populaire que même certains adultes ont du mal à digérer peuvent avoir quelque chose en commun. Mais il y a. A partir de maintenant, le costume de la reine douairière Alicent Hightower jusqu’à l’entrée de Rhaenys et Meleys au couronnement d’Aegon II. Voici quelques-unes des meilleures réactions des utilisateurs de Twitter (Spoilers Ahead !) :

Les utilisateurs de Twitter comparaient les scènes de House of the Dragon avec les scènes de Shrek. Beaucoup étaient étrangement similaires. Cependant, la plupart ont été déçus qu’une scène ait pris un chemin différent du résultat qu’ils auraient plutôt apprécié. Et cela a tout à voir avec le couronnement précipité d’Aegon II. Partageant un clip de la franchise Shrek, un utilisateur a écrit: “Rhaenys aurait dû laisser Meleys manger Aegon comme Donkey l’a fait dans Shrek et la guerre aurait pu se terminer là.”

Rhaenys aurait dû laisser Meleys manger Aegon comme l’âne l’a fait dans Shrek et la guerre aurait pu se terminer là… 🤦🏾‍♂️#HouseOfTheDragon #hotd pic.twitter.com/Aogl0jqYCE — N (@Ni4344) 17 octobre 2022

Un autre utilisateur semblait avoir découvert la formule secrète derrière la série HBO. C’est plus que Shrek. “HOTD n’est que Shrek et comment entraîner votre dragon avec des personnes réelles en tant que personnages animés”, lit-on dans le commentaire.

HOTD n’est que Shrek et comment entraîner votre dragon avec des personnes réelles en tant que personnages animés. https://t.co/H8HTHC5Jpj – Via (ère de minuit) 🌙 (@ViaaSatellite) 24 octobre 2022

Mais ce qui laisse les utilisateurs des médias sociaux dans les points de suture, c’est une compilation hilarante. Le clip montre un écran partagé avec des scènes de Shrek et House of the Dragon en parallèle. Et force est de constater que la ressemblance est trop forte pour être niée. L’utilisateur de Twitter a partagé le clip avec une légende, “Je n’ai jamais vu que Shrek et c’est la version de HotD que je veux garder dans ma tête pour toujours.”

Je n’ai jamais vu que Shrek et c’est la version de HotD que je veux garder dans ma tête pour toujours https://t.co/FWYQDBiEHz — Beth Revis (@bethrevis) 23 octobre 2022

Pendant ce temps, quelques autres ont fait remarquer qu’après la finale de la saison, ils avaient maintenant une envie soudaine de revoir à la fois Shrek et How to Train Your Dragon. Après tout, les dragons, la politique et les couples livrables ? Ils sont prêts à s’inscrire.

