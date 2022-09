House of the Dragon, épisode 3, critique de “Second of His Name”: la faiblesse de Viserys est la perte de tout le monde

Maison du Dragon comprend peut-être encore mieux que son prédécesseur que les plaisirs d’un bon drame familial ne viennent pas des moments explosifs mais de voir de petits affronts et des blessures s’approfondir dans des failles inébranlables au fil du temps, jusqu’à ce que les moments explosifs soient cathartiques. Ainsi, le troisième épisode de la série, “Second of His Name”, passe le plus clair de son temps à traiter le clan Targaryen moins comme la famille royale de Westeros et plus comme un clan de Kardashians qui se chamaillent.

Remarque : Cet article contient des spoilers pour Maison du Dragon“Second de Son Nom.”

Daemon (Matt Smith) est furieux parce que son frère l’a ignoré et l’a laissé combattre seul dans les batailles de Westeros. le roi finit par cesser de l’ignorer et envoie de l’aide, mais dans la psychologie classique du frère cadet, cela pique encore plus. Rhaenyra (Milly Alcock) est furieuse parce que son père n’arrive pas à comprendre qu’elle devienne reine, et encore moins à la soutenir à travers l’affaiblissement constant de sa position à la cour. Viserys (Paddy Considine) leur en veut à la fois d’avoir le droit d’être des gosses, en colère contre Rhaenyra de ne plus être sa petite fille heureuse, et en colère contre lui-même de ne pas pouvoir ébranler sa vision d’un jeune fils costaud sur le trône de fer.

Cela semble être le moment idéal pour une fête !

C’est une fête, mais personne ne célèbre

Paddy Considine brille dans des rôles de ce type – le patriarche bien intentionné mais volontairement obtus, espérant en vain conjurer la calamité par la bonne volonté et la prévention des conflits. Considine transforme la faiblesse de Viserys en un défaut frustrant mais très divertissant ; il est facile de se rapporter à chaque personne qui veut l’étrangler, de la très nerveuse Rhaenyra à l’Otto Hightower qui souffre depuis longtemps (Rhys Ifans, toujours un délice méchant et drôle).

Comme nous en avons discuté la semaine dernière, l’hésitation de Viserys à s’engager dans une ligne de conduite ferme laisse souvent ceux qui l’entourent dans les limbes. Mais avec le saut dans le temps de cet épisode – nous avons sauté deux ans – les enjeux d’un roi indécis n’ont fait qu’augmenter. Pendant ce temps, Viserys a engendré un fils, Aegon, avec sa nouvelle épouse Alicent (Emily Carey), et toutes les personnes qui hésitaient à accueillir Rhaenyra en tant que prochain dirigeant ont embrassé le bébé à bras ouverts et surnoms royaux. Rhaenyra, voyant l’écriture sur le mur bien avant son père, s’est retirée émotionnellement de lui à la manière de tous les adolescents rebelles, ce qui n’a fait qu’augmenter ses doutes quant à la nommer comme son héritière.

Pendant ce temps, Daemon et Corlys Velaryon (Steve Toussaint) se sont battus dans les îles anglo-normandes ingrates connues sous le nom de Stepstones, essayant de vaincre une alliance envahissante d’Essos dirigée par un mec effrayant qui nourrit les gens avec des crabes. Comme nous l’avons vu dans l’épisode de la semaine dernière, le couple s’est allié pour commencer cette guerre sans l’autorisation explicite de Viserys ; il a riposté en refusant de manière passive-agressive de leur envoyer toute aide ou assistance militaire. Au cours des deux dernières années, leurs forces, principalement fournies par la richesse de Corlys et renforcées par les armées loyales de Daemon, ont été épuisées. Comme Daemon refuse toujours de demander de l’aide, le fils de Corlys, Laenor (Theo Nate), prend l’initiative d’écrire lui-même au roi.

Cette lettre arrive lors d’un mini-festival commémorant le deuxième anniversaire d’Aegon. La cour est en pleine fête et le roi écarte d’abord toute discussion politique, y compris la demande de Laenor. Il est ici pour faire la fête et chasser, et un cerf blanc rare (un cerf albinos) aurait été repéré dans le bois du roi – un bon présage pour le règne prévu d’Aegon, que tout le monde sauf Viserys s’attend à ce qu’il ait. Leur certitude irrite Viserys, mais pas assez pour qu’il l’annule de manière décisive. Il encourage Rhaenyra à se marier et à devenir la femme d’une noblesse terrienne – tout le contraire de la former à gouverner à sa place, lui permettant d’avoir un rôle dans le petit conseil ou en tant que chef militaire, ou tout ce qui crierait “voici mon héritier , montrer du respect.” Lorsqu’un fuckboy Lannister essaie de la courtiser, elle sort en trombe des festivités et part dans les bois pour une quête d’une journée vers nulle part.

En réponse, Otto lance la proposition la plus obscène que nous ayons eue dans une émission déjà bourrée d’une litanie de propositions obscènes : pourquoi ne pas marier Rhaenyra, la jeune fille de 16 ans, à son demi-frère, Aegon, le garçon de 2 ans ? -Agé de?

Viserys recule à juste titre devant cela; il peut être moralement assez répréhensible pour assassiner sa femme afin de faire sortir plus rapidement un héritier de son ventre, mais il ne l’est pas cette moralement répréhensible. Étant donné que les Targaryen seront des Targaryen, la partie “demi-frère” ne dérange pas autant Viserys que l’âge du bébé offert en mariage. Peut-être que ça devrait. Ce demi-frère particulier, après tout, est la clé d’Otto pour contrôler le roi et son trône.

Le roi a toujours placé une confiance totale en Otto, qui a amené sa fille adolescente dans le lit conjugal royal et a activement encouragé l’élargissement du fossé entre Daemon et Viserys. La conversation sur le mariage de Rhaenyra avec Aegon a lieu immédiatement après que Viserys a déclaré sincèrement qu’il voulait voir Rhaenyra heureuse plutôt que de la voir être forcée de se marier pour le devoir. Otto, un homme complètement obsédé par le pouvoir, quadruple la militarisation de sa progéniture.

On pourrait penser que voir Otto offrir sans vergogne et sans broncher son petit-fils comme ça pourrait enfin sortir Viserys de l’emprise qu’Otto a sur lui. Au lieu de cela, Viserys interrompt toute la conversation, désireux de changer de sujet plutôt que de contempler toutes les ramifications de ce qu’Otto propose. (Une proposition beaucoup plus sensée arrive plus tard, lorsque le membre du conseil Lyonel Strong suggère Laenor comme un match pour Rhaenyra – une union théoriquement idéale.)

Plus tard, discutant de la demande d’aide militaire de Laenor, Alicent doit rappeler à Viserys de considérer le bien du royaume au-dessus de ce qui rendra simplement le plus de gens heureux autour de lui. Ceci, bien sûr, devrait être la première priorité du roi ; mais Viserys, entièrement concentré sur le plaisir des gens et le maintien de la paix parmi ses courtisans immédiats, doit être guidé et tiré vers des lignes de conduite même manifestement évidentes.

Pour bien ramener ce point à la maison, l’épisode nous offre une scène difficile dans laquelle le roi part à sa “chasse” – c’est-à-dire qu’il a remis une lance et qu’on lui a dit de poignarder un magnifique cerf qui a déjà été capturé pour lui. Ce n’est pas le cerf blanc qu’on lui avait promis, mais on s’attend toujours à ce qu’il montre ses prouesses royales et qu’il l’abatte devant la foule assemblée. Viserys, que ce soit par inexpérience, son hésitation caractéristique, son horreur ou les trois, ne parvient pas à porter le coup fatal. Alors qu’ils attendent maladroitement que le cerf torturé meure de son coup de couteau inefficace, l’un des courtisans doit lui dire comment sortir l’animal de sa misère. Viserys, clairement écœuré par tout ce rituel, parvient à tuer le cerf lorsqu’il y est invité, mais son image de roi faible et incapable d’action décisive s’en trouve renforcée.

Lors de sa balade nocturne dans la forêt, Rhaenyra rencontre paisiblement elle-même le légendaire cerf blanc; cela pourrait être de bon augure, bien sûr, mais un symbole encore meilleur de son aptitude à la couronne arrive lorsqu’elle est attaquée par un sanglier. Bien qu’au début, elle se fige, elle saute dessus et termine la mise à mort, l’abattant sans hésitation. Elle émerge des bois comme Carrie du bal de promo, trempée de sang mais nouvellement réveillée.

Pendant ce temps, dans les Stepstones, Daemon reçoit l’offre d’aide de son frère et se met en colère à ce sujet. Dans un délire, il effectue à lui seul une attaque de Je vous salue Marie, faisant semblant de se rendre afin d’attirer le Crabfeeder et ses armées à l’air libre. Le réalisateur vétéran Greg Yaitanes met en scène une déroute courte mais passionnante; c’est douloureusement facile pour les soldats de Westerosi une fois que le dragon Vaghar apparaît pour incendier tout le monde en vue. Le massacre d’innombrables sbires d’Essos, cependant, pâlit à côté de Daemon faisant surface du carnage, portant le tiers supérieur ou plus d’un Crabfeeder démembré et éventré. C’était un méchant de courte durée mais efficace; éventuellement remplacé par Daemon lui-même.

Les parallèles entre Daemon et Rhaenyra portent ici un symbolisme exagéré. S’il y a quelqu’un pour enseigner à Rhaenyra les batailles, la politique et les stratagèmes, c’est Daemon, pas Viserys. Lorsque Viserys lui dit enfin qu’il la soutient non seulement en tant qu’héritière, mais qu’il veut qu’elle choisisse son propre mari, sa réaction est un optimisme prudent au lieu de la gratitude et de l’amour auxquels il aspire clairement. Après des années à la traiter comme son héritière d’abord et sa fille ensuite, Viserys s’est saboté : elle en est venue à le voir, inévitablement, moins son père et plus le roi imprévisible sur les caprices duquel elle ne peut pas compter.

En cela, bien sûr, elle a tout à fait raison.

Westeros a été créé

Le titre de l’épisode, « Second of His Name », fait référence au nom que Viserys donne à son premier fils survivant : Aegon. Ceux qui connaissent l’arbre généalogique des Targaryen reconnaîtront qu’il s’agit du nom du premier dirigeant Targaryen, Aegon le Conquérant, qui a uni Westeros sous une seule règle et a établi la dynastie familiale (qui a maintenant environ deux siècles). Le nom Aegon, à lui tout seul, suggère le leadership, suggère que le porteur est un successeur à la couronne ; en effet, les membres du tribunal appellent déjà le tout-petit “Aegon le Conquérant”.

Pourquoi Viserys nommerait-il son fils “Aegon”, avec toutes les connotations attachées, s’il a l’intention de garder Rhaenyra comme héritière ? Viserys lui-même ne peut pas répondre à cette question. Nous avons appris dans le premier épisode que Viserys avait eu la vision d’un fils sur le trône de fer. Maintenant, il confie à Alicent que cette obsession de longue date l’a empêché de s’engager pleinement envers Rhaenyra en tant qu’héritière. Toujours passif, il blâme l’obsession, plutôt que ses actions, pour avoir tué son ex-femme, Aemma. L’épouse actuelle Alicent tient sa langue de manière impressionnante. (Soit dit en passant, Alicent est facile à manœuvrer le roi et à échapper aux intrigues de son propre père, et bien que sa relation avec Rhaenyra se soit rapidement détériorée, elle la soutient toujours sans nier le droit de son propre fils au trône. Jusqu’à présent, elle n’a pas manqué un battre.)

Au cours de l’épisode de la semaine dernière, je n’arrêtais pas de penser au pouvoir d’une idée. Maison du Dragon nous montrait ce pouvoir à l’inverse : le vœu de Rhaenyra de « créer un nouvel ordre » dans lequel les femmes peuvent gouverner est construit sur une chimère sans rien ni personne derrière, sauf ses propres qualifications suffisantes pour diriger.

En revanche, l’attrait d’un autre Aegon Targaryen sur le trône est si puissant que le royaume y répond déjà, malgré un manque total de justification. (Ironiquement, la seule personne qui semble comprendre cela clairement est Otto, qui est impassible que le dirigeant potentiel mange toujours avec ses mains.) En choisissant le nom “Aegon”, le roi a déjà choisi son successeur : Il est a déjà puisé dans le pouvoir d’un mythe de gloire nationale transmis de génération en génération et a transmis ce pouvoir à son fils. Rhaenyra peut avoir sa propre visite mythique du légendaire cerf blanc, sa chevauchée de dragon et ses prouesses à la chasse. Mais que sont-ils à côté d’un récit qui se prépare depuis deux siècles ?

Si Rhaenyra veut rivaliser avec cela, elle n’a qu’une seule véritable option : jouer au jeu des trônes mieux que quiconque. Ses rencontres avec d’abord le cerf puis le sanglier suggèrent qu’elle peut et qu’elle le fera. Elle a enfin eu la chance de jouer un rôle actif dans sa propre survie.

Maintenant, elle est baptisée dans le sang et prête pour plus.