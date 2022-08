House of the Dragon, épisode 2 : Saurez-vous lancer un œuf de dragon Targaryen ?

Est-ce que quelqu’un ne pensera pas aux dragons ?

Remarque : Cet article contient des spoilers pour Maison du Dragon“Le prince voyou.”

Maison du DragonDans le deuxième épisode de “The Rogue Prince”, le voleur en question, Daemon Targaryen (Matt Smith), emprunte un œuf à la fosse aux dragons de King’s Landing. Dans un acte de pure pêche à la traîne, il ramène l’œuf à Peyredragon, où il vit sans l’assentiment du roi. Lorsque King’s Hand, King’s Watch et la princesse Rhaenyra viennent tous le récupérer, il le lance comme un ballon de football extra-large avant de le remettre avec désinvolture.

Cette scène nous a laissé quelques questions clés, à savoir : quel était le but de tout cet exercice, et est-il même sûr de lancer un œuf de dragon comme ça ?

Il s’avère que Daemon n’a vraiment aucune raison d’attraper l’œuf, de perturber l’ordre social et de tenter une escarmouche dans le manoir ancestral de sa famille. Son prétexte pour avoir besoin de l’œuf est qu’il épouse son amante Mysaria, qui est enceinte de son enfant. (Il présume que cet enfant sera un fils, car chaque enfant royal à naître à cette époque de Westeros est apparemment un homme par défaut.) Il revendique donc le droit d’offrir à son futur enfant un œuf qui lui est propre. Mais en l’occurrence, rien de tout cela n’est vrai : Mysaria n’est pas enceinte et elle est à juste titre énervée d’avoir cette farce stupide à ses dépens. On ne sait même pas s’ils vont vraiment se marier.

Bien sûr, on pourrait faire valoir que si Daemon jouait aux échecs en quatre dimensions, il aurait pu utiliser tout cet incident comme une forme de cliquetis de sabre – avec du sperme au lieu d’épées. Dans ce scénario, il visait à menacer son frère, le roi Viserys, de la menace de produire un héritier potentiel, poussant ainsi Viserys à organiser un mariage précipité. Daemon sait que ce mariage exacerbera encore les tensions au sein du conseil du roi, et il peut et utilise cette friction à son avantage.

À la fin de l’épisode, il s’est allié à Corlys Velaryon, qui est en colère parce que sa fille extrêmement éligible a été négligée par le roi. Si Daemon était engagé, par exemple, dans une sorte de compétition de haut niveau pour déterminer qui gouvernerait le royaume, nous pourrions supposer que c’était son objectif depuis le début.

Mais ce spectacle ne s’appelle pas Concours des Chaises de Cérémonie. On l’appelle Maison du Dragonet nous devons donc nous demander : pourquoi Daemon était-il si disposé à traiter un œuf de dragon inestimable comme un accessoire de joue la comme Beckham? L’œuf que tient Daemon appartient à un dragon bleu argenté, Dreamfyre, qui n’a pas encore été vu mais qui pourrait bien réapparaître dans des épisodes ultérieurs. L’œuf lui-même est spécial car Rhaenyra l’avait choisi pour être le compagnon de son jeune frère, qui aurait été l’héritier du roi Viserys, mais qui est malheureusement décédé peu de temps après sa naissance suite aux événements extrêmement sadiques du premier épisode de la série.

Le choix de Daemon de prendre cet œuf spécifique a suffi à mettre le roi en colère et à déployer la moitié de sa garde pour venir le récupérer. Serait-il vraiment prudent ou sensé pour lui de jouer avec ? À quel point ces œufs de dragon sont-ils solides et durables ?

Pour le savoir, nous nous sommes tournés vers Vicky Zhuang, responsable de la collection de biodiversité de l’Université du Texas à El Paso. Zhuang est herpétologue, ce qui signifie qu’elle étudie les reptiles. Mais elle s’est avérée assez bonne en ornithologie aussi, ce qui a été une chance pour nous, car nous avons rapidement été confrontés à un dilemme : les dragons Westerosi descendent-ils de lézards ou d’oiseaux ?

La réponse à cette question fait une différence assez significative dans le sort de notre œuf de dragon. “Nous devrons faire attention à deux choses principalement”, nous a dit Zhuang dans un e-mail. “La coquille d’œuf se brise et le contenu est secoué si vigoureusement qu’il se brise.”

La plupart des œufs de reptiles ont une coquille molle, nous a informés Zhuang, ce qui les rend assez sensibles à tout retournement et mouvement. Les œufs de reptiles seraient donc assez vulnérables à toutes ces bousculades. Ou, comme Zhuang l’a dit dans un e-mail, ils “seraient vraiment brouillés s’ils étaient jetés!”

Les œufs d’oiseaux, cependant, ont non seulement des coquilles dures, mais ils sont livrés avec un ensemble de câbles intégrés appelés chalazes qui ancrent le jaune à l’enveloppe de la coquille – comme une ceinture de sécurité pour votre porte-bébé. Cela aiderait à maintenir la stabilité de l’œuf au cas où un Targaryen, un mouton noir, déciderait de jouer au volley-ball avec lui tout en se tenant sur un mur étroit à des centaines de pieds au-dessus de la terre.

Heureusement pour Junior Dreamfyre, les dragons Westerosi pourraient être issus des deux créatures. Les spécialistes des effets visuels qui ont travaillé sur Jeu des trônes s’est inspiré principalement des reptiles et des créatures adjacentes, y compris “les alligators, les lézards, les crapauds cornés et les chauves-souris”. Ils ont également ajouté plus de traits reptiliens au fur et à mesure que le spectacle progressait – les rendant plus scalaires, par exemple.

Mais dans une coche sous la colonne “oiseau”, les dragons de la maison Targaryen se déplacent, volent et se perchent fréquemment comme des oiseaux, et comme des oiseaux, ils n’ont que deux pattes et une paire d’ailes. Et, surtout, leurs œufs ont une coquille dure.

Cela nous amène à l’œuf lui-même. Un peu plus gros et plus rond qu’un ballon de football, il ressemble plus à une pomme de pin limée et écossée qu’à n’importe quel œuf trouvé dans la nature. Mais son apparence imposante peut lui donner un net avantage.

“L’œuf le plus proche auquel je puisse penser de la taille et de la forme de ces œufs de dragon est probablement un œuf d’autruche”, a déclaré Zhuang. “Les œufs d’autruche pèsent environ 3 livres et sont assez robustes!”

En utilisant des œufs d’autruche comme référence, les choses deviennent beaucoup plus roses pour notre bébé dragon. “J’imagine que les œufs de dragon prendraient beaucoup de temps à se casser”, a déclaré Zhuang. “Vous avez généralement besoin d’un marteau ou de quelque chose comme une pierre et d’une certaine force pour casser des œufs d’autruche, et la coquille peut survivre à quelques petites chutes. Les gens peuvent marcher sur des œufs d’autruche de tout leur poids, et l’œuf ira bien ! »

Zhuang a noté que les chalazes d’un œuf d’oiseau peuvent se briser en secouant ou en lançant – un point contre la survie de notre enfant dragon. Cependant, il est peu probable que l’œuf de dragon ait trop tourné et tourné pendant la promenade en bateau à travers la baie de Blackwater. “Le transport régulier semble être bien”, nous a-t-elle assuré. “Les fermes qui expédient des œufs de poule à couver à travers le pays avec un emballage et une manipulation appropriés peuvent avoir des taux de réussite assez élevés, et les chercheurs ont au moins des preuves que les secousses dues au transport des œufs d’émeu et de kiwi n’affecteront pas gravement les taux d’éclosion.”

Donc, transporter l’œuf autour de Westeros est probablement bien – pas idéal, mais bien. De plus, rappelez-vous, 200 ans dans le futur, Daenerys Targaryen transportera trois œufs autour de la moitié d’Essos avant de découvrir à quel point les œufs de dragon peuvent être durables.

Mais le chariot n’est pas la même chose que le lancer, ce qui, selon Zhuang, ne serait pas bon pour ce dragon à naître.

“Lancer un œuf d’autruche serait probablement le vrai problème”, a déclaré Zhuang, “à moins que ce ne soit vraiment un jeu assez doux.” Même cela, a-t-elle spéculé, pourrait être dévastateur, car cela “conduirait probablement à un poussin mal formé”.

Pourtant, il y a des raisons d’être optimiste : lancer des œufs n’empêcherait probablement pas l’œuf d’éclore à la fin. En fait, nous a-t-elle dit, “la gestion de la faune utilisait davantage le secouage pour empêcher certaines populations d’oiseaux de devenir incontrôlables, mais parfois les oiseaux éclosent encore, c’est pourquoi ils sont passés à d’autres méthodes”.

Alors, scénario le plus probable ? Junior Dreamfyre survit, mais a quelques problèmes de développement. Nous doutons que Daemon ait pensé à la sécurité des œufs lorsqu’il s’est lancé dans son petit jeu de patate chaude. Comme les femmes de Westeros, les dragons de Westeros ne sont guère plus que des outils pour la cour royale, et vous ne vous arrêtez pas pour vous demander si votre marteau Humpty Dumpty peut survivre à une grande chute.