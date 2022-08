House of the Dragon, épisode 2, critique de “The Rogue Prince”: l’erreur de Viserys

Tout au long de “The Rogue Prince”, le deuxième épisode de Maison du Dragonles scénaristes nous montrent leur main — et ce n’est pas celle qui tient l’œuf de dragon.

Remarque : Cet article contient des spoilers pour Maison du Dragon“Le prince voyou.”

Jusqu’à présent, l’histoire de la dynastie troublée des Targaryen s’est concentrée principalement sur la question de la succession et sur qui sera le prochain héritier du roi Viserys (Paddy Considine). Cet épisode s’éloigne du trône, attirant notre attention sur des querelles politiques et militaires naissantes survenant le long des frontières de Westeros et des villes libres d’Essos. Pourtant, bien que le «prince voyou» titulaire en question, Daemon (Matt Smith), fasse beaucoup de bruit de sabre (et de lancer d’œufs), thématiquement, l’accent reste fermement sur les femmes de la cour royale et leur relation avec le roi. quête d’un successeur.

Jusqu’à présent, Maison du Dragon a empêché ce conflit central de devenir ennuyeux et prévisible principalement en identifiant différents aspects horribles de sa misogynie inhérente. Dans le premier épisode, le désespoir de Viserys pour un héritier l’a amené à sacrifier sciemment la vie de sa femme dans une scène d’accouchement brutale, dans le vain espoir de sauver son fils à naître. Comme ce pari n’a pas porté ses fruits, son épisode le voit envisager – non sans une certaine horreur – d’épouser une fille de 12 ans à la demande de ses alliés politiques.

Le problème central de tous ces stratagèmes est que Viserys a déjà un héritier – sa fille adolescente, Rhaenyra (Milly Alcock). Nous en avons déjà déballé beaucoup, mais il suffit de dire que personne ne croit vraiment que Rhaenyra est l’héritière, et sans le soutien de la cour pour la soutenir, elle a un long et dur combat devant elle.

Ce dilemme est actuellement le conflit d’animation central de la série, mais de nombreux éléments apparaissent dans cet épisode pour nous en distraire : des dragons sympas, des œufs de dragon sympas, un démon traquant tout le monde en volant au hasard un œuf de dragon sympa dans le château, les 50 quelque chose de Viserys essayant d’avoir une conversation sérieuse avec ladite fille de 12 ans sur le mariage, et un mystérieux nouveau méchant gothique appelé le Crabfeeder pour certaines raisonsoh mon dieu est-ce que ces crabes mangent des gens alors qu’ils sont vivants ?!?!

Pourtant, bien qu’ils nous servent cette corne d’abondance intrigante, les écrivains ne quittent jamais des yeux la question de la succession et son impact sur les femmes de la cour royale. De plus, presque chaque scène nous rappelle que les hommes de la cour considèrent les femmes qui les entourent d’abord comme des outils et ensuite comme des personnes. À la fin de l’épisode, la seule relation non transactionnelle à l’écran – celle de Rhaenyra et de sa meilleure amie à la cour, Alicent Hightower (Emily Carey) – sera à jamais modifiée.

Les femmes de la cour royale sont toutes des pions

Tout au long de «The Rogue Prince», tous les personnages masculins ont des moments où ils donnent tout le jeu – où ils révèlent que les femmes qui les entourent sont principalement utiles en tant que pièces d’échecs à manœuvrer. Corlys Velaryon (Steve Toussaint) et sa femme Rhaenys (Eve Best) offrent à Viserys un mariage avec leur fille de 12 ans, Laena, l’entraînant à tenter d’attirer le roi lors d’une conversation douloureusement gênante. (Ça va, lui assure-t-elle, parce qu’elle n’aura pas à coucher avec lui avant ses 14 ans.) Viserys est mortifié à l’idée de prendre une si jeune fille comme épouse, mais politiquement parlant, s’il y avait des façon de s’allier avec les puissants Velaryons, ce serait clairement le choix optimal.

Pendant ce temps, Otto Hightower (Rhys Ifans) prépare régulièrement sa fille de 18 ans, Alicent, à remplacer la reine. Pour être clair, les deux mariages sont inadmissibles; ni Laena ni Alicent n’ont le choix ici, et contraindre un jeune de 18 ans à épouser un homme de 50 ans n’est que théoriquement moins moralement répréhensible que le trafic d’un jeune de 12 ans. Le style parental spécial qui voit Otto habiller sa fille dans les vêtements de sa mère décédée afin de la proxénète auprès du roi a apparemment poussé Alicent à se ronger les ongles au vif, les laissant ensanglantés. « Pourquoi vous détruisez-vous ? » Otto lui demande à un moment donné – puis lui demande immédiatement si elle verra le roi ce soir, car sa principale préoccupation est que son automutilation l’empêche de capturer le roi.

Même Daemon, loin des machinations de la cour, tente d’exercer un contrôle sur les femmes. Comme prétexte à sa quête un peu chimérique pour voler un œuf à son frère pour des funsies, il crée une fausse grossesse pour son amant Mysaria, sans le lui dire. Les hommes considèrent les femmes principalement comme des corps, et ces corps sont principalement à leur disposition. “Tu es mon seul héritier – tu aurais pu être tué !” Viserys dit à Rhaenyra après avoir récupéré l’œuf de dragon de Daemon. Notez l’ordre de ces deux phrases. Rhaenyra est le successeur de Viserys en premier et sa fille en second. Comme pour sa mère avant elle, sa priorité est de protéger l’héritier avant la femme.

Mais si sa priorité est de protéger son héritier, personne d’autre ne donne la priorité à l’héritier. À la fin du dernier épisode, nous avons vu des hommes de tout le royaume jurer fidélité à Rhaenyra. Mais encore et encore à travers cet épisode, nous voyons que non seulement le petit conseil du roi rejette complètement l’idée que Rhaenyra sera en fait le prochain héritier, mais Viserys semble à peine y croire lui-même. S’il le faisait, il serait sûrement plus préoccupé par sa formation que par la recherche d’une remplaçante pour sa femme. Au lieu de cela, il permet à plusieurs reprises aux membres de son conseil de rejeter Rhaenyra et ses opinions, leur permet de la renvoyer au travail lorsqu’elle essaie de proposer ses propres suggestions pour résoudre les problèmes, et la traite principalement comme une enfant récalcitrante lorsqu’elle résout des problèmes dans sa propre voie.

Rhaenyra n’est pas idiote – elle sait que le roi choisirait un héritier mâle s’il le pouvait. “Il ne m’a pas choisie, il a rejeté Daemon”, dit-elle à Alicent à un moment donné. Pourtant, Rhaenyra semble croire qu’elle peut Champ de rêves son chemin vers un gouvernement harmonieux, même avec des gens qui l’ont prématurément rejetée comme leur chef.

Rhaenys, la mieux placée pour comprendre la vérité sur le rôle de Rhaenyra en tant qu’héritière compte tenu de ses propres chances contrecarrées à la couronne, tente de l’avertir de ce qui s’en vient et essaie de se niveler avec elle. Mais dans le contexte du proxénétisme de sa propre fille, cela apparaît à Rhaenyra comme un jeu de pouvoir condescendant.

« Je comprends l’ordre des choses. Je ne suis pas sûr que vous le sachiez », lui dit Rhaenys, ayant appris à se pencher complètement.

“Quand je serai reine, je créerai un nouvel ordre”, répond Rhaenyra. Elle ne comprend pas encore; elle va.

Viserys n’est tout simplement pas doué pour prendre des décisions ou comprendre son tribunal fracturé

Le fait que Viserys cherche sa femme devrait dire à Rhaenyra exactement à quel point sa situation à la cour est précaire. Son père est piégé dans le passé, plus concentré sur la reconstruction d’un énorme modèle de l’ancienne Valyria que sur la recherche de l’avenir et sa préparation à régner. Il est tout à fait possible que le trône de fer lui-même perde le respect métaphorique pour Viserys, en essayant de le tuer : dans le premier épisode, nous avons vu Viserys avec une blessure au dos ; maintenant il a un doigt pourri. Dans le livre, il s’agit d’une blessure qu’il reçoit après avoir glissé et s’être coupé sur le trône. Le trône pourrait-il essayer de hâter la fin du règne de ce roi velléitaire ?

Viserys n’a également aucune idée à quel point il est sur le point d’aliéner complètement son allié le plus puissant à Corlys. En refusant continuellement d’annuler les escarmouches frontalières croissantes entre Westeros et Essos dans les mers du sud-ouest du pays, Viserys a rendu le territoire d’origine de Corlys et sa puissante flotte marchande vulnérables aux attaques. Sa réticence sape également la capacité de Corlys à se défendre seul et suggère que la grande richesse, la terre et la force militaire de Corlys ne lui ont acheté qu’un niveau superficiel de pouvoir et de respect à la cour plutôt que la vraie affaire.

Simultanément, Viserys n’a clairement aucune idée du ressentiment silencieux qu’Otto a accumulé pour lui au fil des ans. Selon Feu et sangla Chant de glace et de feu roman sur lequel cette émission est basée, Otto a effectivement passé deux ans en tant que dirigeant de facto de Westeros pendant que la question de la succession du roi précédent était en cours de décision. Donc, sa position de King’s Hand est en fait une rétrogradation qui continue à ce jour. Rhys Ifans remplit chaque pièce d’un mépris à peine contraint et c’est une merveille à voir; “Je ne t’envie pas”, dit-il avec tact au roi à un moment donné, tout en saignant positivement l’envie.

Quant à Alicent, elle est aussi difficile à lire que son père. Internet a applaudi les connotations saphiques de l’amitié de Rhanyra avec Alicent, même si cela pourrait facilement être juste des vibrations Swiftian. Emily Carey joue Alicent avec un tel aplomb de tact qu’il n’est pas tout à fait clair si les sentiments clairs de loyauté et d’amour de Rhaenyra sont mutuels, ou si Alicent vient d’apprendre à être la diplomate accomplie que Rhaenyra ne sera probablement jamais – capable d’être discrètement agréable et affirmative à tout le monde autour d’elle tout en donnant très peu d’elle-même. Il est décevant que dans une émission si déterminée à nous dire que les femmes sont la propriété, la seule relation non transactionnelle semble terriblement garantie; mais peut-être de telles amitiés sont-elles toujours éphémères.

Après avoir obtenu la bénédiction de Rhaenyra pour chasser une femme, Viserys est déconcerté lorsqu’il annonce son intention d’épouser Alicent pour voir une Rhaenyra choquée et dévastée sortir de la pièce. Viserys n’a aucune idée de la raison pour laquelle Rhaenyra serait choquée, car pour considérer ce que le fait d’épouser le meilleur ami de sa fille lui ferait psychologiquement, et quelles pourraient être les conséquences de la destruction de cette amitié, il devrait voir ces femmes comme des êtres humains à part entière. avec des vies indépendantes en dehors de leur relation à lui-même.

Si Viserys aurait pu conceptualiser Rhaenyra et Alicent comme des personnes plutôt que comme des pions, peut-être aurait-il aussi compris à quel point il est peu scrupuleux d’Otto Hightower d’offrir sa fille adolescente au roi sur un plateau, et évité de confondre la sollicitude d’Otto avec la bonté. Au lieu de cela, l’incapacité de Viserys à lire Otto lui fait considérer le mariage avec Alicent comme le choix “sûr” alors que rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité – et fait ironiquement de lui le plus gros pion de tous.

Pas étonnant que Rhaenyra – jeune, audacieuse, fougueuse et désireuse d’apprendre à diriger – se sente à tous ces hommes comme un balancement trop loin dans l’autre sens des Viserys flexibles. Elle ne comprend peut-être pas l’ordre des choses, mais ceux qui sont soucieux de maintenir cet ordre comprennent déjà clairement ce qu’elle est : une menace.