‘House of the Dragon’: cette prophétie de l’épisode 8 et le roi Viserys expliqués

Après de nombreux sauts dans le temps, épisode 8 de La Maison du Dragon fait un autre bond en avant. Aujourd’hui, six ans après les événements de épisode 7King Viserys ressemble à un mort-vivant, Rhaenyra et Daemon sont heureusement accouplés et font des bébés, et Alicent et les Hightowers ont laissé leur marque sur King’s Landing par le biais du symbolisme religieux.

Mais cette scène finale a été le grand coup de pied: le roi Viserys discutant involontairement de l’important secret de famille des Targaryen – avec la mauvaise personne. Discutons de ce que cela pourrait signifier à l’avenir dans la section pleine de spoilers ci-dessous.

Attention : Spoilers à venir.

Qu’est-ce que la Prophétie (partie 1) ?

Tout le chemin du retour épisode 1, le roi Viserys transmet à sa fille la princesse Rhaenyra un secret de famille : une prophétie apocalyptique annonçant la fin des hommes. Décomposons ce que dit Viserys :

“Nos histoires… elles nous disent qu’Aegon a regardé de l’autre côté de la Blackwater depuis Peyredragon et a vu une terre riche mûre pour la capture. Mais l’ambition seule n’est pas ce qui l’a poussé à la conquête. C’était un rêve. Et tout comme Daenys avait prévu le fin de Valyria, Aegon prévoyait la fin du monde des hommes.”

Aegon fait référence à Aegon le Conquérant, le premier Seigneur des Sept Royaumes à Westeros. Il était le fondateur de la dynastie régnante des Targaryen sur Westeros mais, comme le révèle sa prophétie, il voulait également unifier le pays contre un ennemi commun. Sa prophétie ne doit pas être écartée, car avant lui un Targaryen, Daenys le Rêveur, a eu un rêve prophétique correct de la destruction de Valyria par le feu. Douze ans plus tard, Valyria – la capitale de la Valyrian Freehold, une grande civilisation d’Essos gouvernée par des dragonniers – a en effet été détruite par un cataclysme inexpliqué.

Viserys a dit à Rhaenyra :

“C’est pour commencer par un hiver terrible soufflant du nord lointain. Aegon a vu l’obscurité absolue rouler sur ces vents. Et tout ce qui habite à l’intérieur détruira le monde des vivants. Lorsque ce grand hiver arrivera, Rhaenyra, tout Westeros devra se tenir debout. contre elle. Et si le monde des hommes doit survivre, un Targaryen doit être assis sur le trône de fer. Un roi ou une reine, assez fort pour unir le royaume contre le froid et l’obscurité. Aegon a appelé son rêve “Le chant de la glace”. et le Feu.'”

Comme nous l’avons vu dans Game of Thrones, cette prophétie d’un hiver terrible se réalise. Une armée de morts-vivants de White Walkers menace d’apporter une longue nuit sur Westeros. Il est du devoir de chaque roi (ou reine) Targaryen de transmettre la prophétie secrète à son héritier afin qu’un jour tous les hommes puissent s’unir pour combattre le “froid et l’obscurité”.

“Ce secret… il a été transmis de roi en héritier depuis l’époque d’Aegon. Maintenant, vous devez promettre de le porter… et de le protéger.”

HBO



Qu’est-ce que la prophétie exactement (partie 2) ?

Dans épisode 3, lors de la grande chasse, un Viserys très ivre révèle qu’à un moment donné, il avait sa propre prophétie, mais il a perdu la foi en elle. Il dit à Alicent qu’il a nommé Rhaenyra son héritière “par amour. Parce que je n’y croyais plus…”

Il ne termine pas sa phrase mais poursuit en expliquant qu’il y a eu de nombreux cavaliers de dragons dans sa lignée, dont quelques-uns ont été des rêveurs, c’est-à-dire des prophètes. Il décrit ensuite ce qu’il a lui-même rêvé :

“Quand Rhaenyra était enfant, je l’ai vu dans un rêve … Un bébé mâle m’est né portant la couronne du Conquérant. Et je voulais tellement que ce soit vrai, être moi-même un rêveur. J’ai cherché cette vision à nouveau, la nuit après la nuit, mais il n’est jamais revenu. J’y ai mis toute ma pensée et ma volonté. Et mon obsession a tué la mère de Rhaenyra.

Cela pourrait expliquer pourquoi Viserys était prêt à sacrifier son amour Aemma lors de l’accouchement, croyant que son fils naîtrait en bonne santé. Viserys dit également à Alicent :

“Je pensais que Rhaenyra était le moyen de sortir de mon abîme de chagrin et de regret. Et nommer son héritière commencerait à arranger les choses… Je n’aurais jamais imaginé que je me remarierais… que j’aurais un fils. Et si j’avais tort ?”

Le doute de Viserys dans sa décision de faire hériter Rhaenyra, ainsi que sa prophétie selon laquelle il aurait un jour un fils portant une couronne, donne à Alicent encore plus de raisons de croire que leur fils Aegon est l’héritier légitime du trône.

Que demande Rhaenyra à Viserys dans l’épisode 8 ?

Vingt ans plus tard (à partir des événements de House of the Dragon, épisode 1), il s’est passé beaucoup de choses. Rhaenyra a une progéniture d’enfants et un nouveau mari à Daemon, son oncle. Elle rend visite à son père, Viserys, une nuit, sachant qu’il va probablement bientôt mourir, pour éclaircir le sens de leur mystérieux secret de famille avant qu’il ne soit trop tard.

“‘La chanson de la glace et du feu.’ Croyez-vous que c’est vrai ?”

“Le rêve d’Aegon.”

“Vous m’avez dit qu’il était de notre devoir de maintenir le royaume uni contre un ennemi commun. En me nommant héritier, vous avez divisé le royaume.”

Viserys est tellement dépassé, drogué au lait de coquelicot anesthésiant, qu’il ne peut pas dire s’il pense que la prophétie d’Aegon, le Chant de la glace et du feu, se réalisera.

Que dit le roi Viserys à Alicent ?

Au lieu de cela, la nuit suivante, Viserys donne involontairement à sa femme Alicent son point de vue sur la prophétie d’Aegon.

Dans un brouillard, sur son lit de mort, Viserys commence par s’excuser. “Je suis désolé je suis désolé.” Il s’agit vraisemblablement d’excuses pour avoir forcé Rhaenyra, à qui il pense parler, à assumer tout ce qui vient avec le fait de devenir l’héritier des Targaryen, y compris porter le secret de famille.

“Mais tu voulais savoir… si je crois que c’est vrai.”

Alicent, bien sûr, n’a aucune idée de ce dont parle Viserys.

“Aegon”, dit Viserys.

“Notre fils?” demande Alicent, se référant à elle et au premier-né de Viserys, le prince Aegon, qui a été reconnu coupable d’avoir violé un jeune serviteur dans l’épisode 8.

Viserys secoue la tête – il fait bien sûr référence à Aegon le Conquérant. “Son Rêve. La Chanson de Glace et de Fi — C’est vrai. Ce qu’il a vu dans le Nord. Le Prince qui était Promis.” Le Prince est une référence à l’inscription sur le poignard d’Aegon le Conquérant : “De mon sang vient le Prince qui a été promis et sa volonté sera le Chant de Glace et de Feu.”

Alicent pense toujours que Viserys parle de leur fils Aegon – pas de Jon Snow, alias une autre Aegon Targaryen, alias Le Prince qui était promis.

“Le Prince”, poursuit Viserys. “Unir le royaume contre le froid… et l’obscurité. C’est toi. Tu es le seul. Tu dois le faire.”

Que fera Alicent de la prophétie ?

Du point de vue d’Alicent, on dirait certainement que Viserys lui demande, à sa femme, de s’assurer que leur premier-né, le prince Aegon, hérite du trône de fer – sur l’héritière nommée, la princesse Rhaenyra. On dirait que Viserys dit à Alicent qu’elle est “celle” pour s’assurer que cela se produise, que le “Prince qui a été promis” vient de sa lignée.

Bien sûr, ce n’est pas le cas – Viserys pensait qu’il parlait à Rhaenyra. Cela va clairement déchirer une autre grande rupture entre Alicent et Rhaenyra, ce qui est triste étant donné que leur amitié semblait se rétablir grâce au discours inspirant du roi lors du dîner de retrouvailles chic. Rhaenyra porte un toast à Alicent, la remerciant d’être toujours restée aux côtés de son père. Alicent est apparemment sincère en déclarant que Rhaenyra fera un jour une bonne reine, ce qui implique qu’elle ne combattra pas la revendication de Rhaenyra en tant qu’héritière.

Mais après avoir entendu certaines des prophéties, Alicent changera probablement d’avis et revendiquera le trône via son fils aîné, Aegon. Dans épisode 6Alicent avertit Aegon qu’un jour il devra combattre Rhaenyra pour le trône.

Le fait est que Rhaenyra et Daemon ont également un fils nommé Aegon – leur premier-né, un bébé présenté dans l’épisode 8. Les deux Aegon pourraient potentiellement être opposés l’un à l’autre. Comme épisode 7 l’a montré, Alicent est prête à devenir violente si cela signifie protéger ses enfants.

Comment le poignard catspaw est-il connecté?

Dans épisode 1, vous avez peut-être remarqué que Viserys touche distraitement un poignard orné qu’il porte à sa ceinture pendant qu’il raconte la prophétie à Rhaenyra. Ce poignard apparaît à nouveau dans l’épisode 8, à côté du lit de mort de Viserys lorsqu’il parle à nouveau de la prophétie.

Viserys explique les origines du poignard dans épisode 4. Il dit à Rhaenyra que le poignard “appartenait autrefois à Aegon le Conquérant. C’était à Aenar avant cela. Et avant cela … c’est difficile à savoir.” Tout est connecté ! Aenar Targaryen était Daenys le Rêveur père, qu’elle a convaincu de s’éloigner de la propriété franche de Valyrian après avoir fait un rêve prophétique correct du destin de Valyria.

Quelque part en cours de route, ce poignard spécial a atterri entre les mains tout aussi prophétiques d’Aegon. Le poignard est fait de Acier valyrien, l’une des rares substances connues capables de tuer les marcheurs blancs. Cela joue un rôle énorme dans la réalisation du souhait d’Aegon d’empêcher la fin des hommes.

Dans Game of Thrones, le poignard a été utilisé pour la première fois dans une tentative d’assassinat contre Bran Stark (un assassin est connu sous le nom de “patte de chat“). Dans la dernière saison, Arya tue le Roi de la nuit en utilisant le poignard d’Aegon, empêchant les morts-vivants “d’effacer le monde” comme Bran l’explique dans la saison 7 sur les motivations du Night King.

Qui est le prince qui a été promis ?

Dans épisode 4 de House of the Dragon, Viserys dit qu’avant la mort d’Aegon, le dernier des pyromanciens valyriens cachait “sa chanson” dans l’acier. Rhaenyra lit l’inscription, visible lorsque la lame est chauffée au feu: “De mon sang vient le prince qui a été promis et sa volonté sera le chant de la glace et du feu.”

Comme nous le découvrons dans Game of Thrones, le prince qui était promis est Jon Snow. Le vrai nom et la lignée royale de Jon – ses parents sont Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen – sont cachés pour le protéger de ceux qui cherchent à anéantir tous les Targaryen. Jon aide à réaliser le rêve d’Aegon le Conquérant en faisant alliance avec Daenerys Targaryen contre les Marcheurs Blancs. Devenu un chevaucheur de dragons, Jon aide à vaincre le roi de la nuit lors de la bataille de Winterfell, les marcheurs blancs s’étant éteints pour de bon.