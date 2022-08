House of the Dragon arrive sur HBO alors que Discovery réduit son personnel et change de stratégie

C’est comme au bon vieux temps à HBO – beaucoup d’intrigues, de trahisons, d’effusions de sang.

Oh! Et ils ont ça aussi à l’écran : Maison du Dragonmieux connu comme La suite de Game of Thrones est vraiment une préquelle, mais quoi qu’il en soit, il vaut mieux que ça marche, fait ses débuts ce dimanche. J’ai vu le premier épisode et, sans briser aucun embargo, je peux vous dire qu’il comporte au moins un dragon.

Mais c’est le drame dans les coulisses de HBO et de Warner Brothers Discovery, la société propriétaire du programmeur ainsi que du studio CNN et Warner Bros., qui fait bavarder des gens dans les médias. Qu’arrive-t-il exactement à certaines des marques de médias les plus célèbres au monde ? Et pour le reste d’entre nous, tout cela compte aussi : qu’adviendra-t-il de tout ce que nous aimons regarder sur nos écrans ?

Nous avons eu le dernier chapitre plus tôt cette semaine, lorsque HBOMax – le service de streaming qui inclut HBO ainsi qu’un tas d’autres programmes – a lâché 70 personnes. Cela représente 14% de son personnel, et c’est la première de plusieurs vagues de licenciements à travers Warner Brothers Discovery qui, selon des sources, se prolongeront jusqu’à l’automne. Et cela fait suite à plusieurs mouvements – comme tuer CNN + quelques jours après son lancement, mettre sous cocon le fini Fille chauve-souris film avant de le montrer au public et de tirer des films conçus pour HBOMax comme celui de Seth Rogen Un cornichon américain et d’Anne Hathaway Les sorcières off HBOMax – qui indiquent que la société anciennement connue sous le nom de WarnerMedia, autrefois l’une des sociétés de médias les plus puissantes au monde, tente maintenant de se réduire pour survivre.





Enregistrez-vous pour recevoir le bulletin d’informations

Kafka dans les médias

Peter Kafka rend compte de la collision des médias et de la technologie.

C’est un revirement presque complet par rapport au livre de jeu que les anciens propriétaires de WarnerMedia utilisaient, et nous pouvons discuter des détails dans une minute. Mais la vue d’ensemble est la suivante : rappelez-vous le Netflix Chill dont je vous ai parlé plus tôt cette année – la peur inquiète d’Hollywood que les problèmes qui ont stoppé Netflix se manifestent également dans le reste du monde des médias ? C’est officiellement chose faite.

Et cela signifie que le flux infini de films et d’émissions auxquels nous nous sommes habitués ne va pas durer éternellement. Le streaming ne va pas disparaître – autant que certains cadres pourraient l’aimer – mais le budget sans fin que les grands médias y ont consacré s’avère finalement avoir une fin. Exemple : Demi-mondeune série de science-fiction Big Deal de JJ Abrams — le producteur/réalisateur qui vous a amené Perdu et la dernière ronde de Guerres des étoiles les redémarrages et beaucoup d’autres choses que vous aimez et les valeurs hollywoodiennes – étaient censées être une émission de HBO. Mais maintenant, ce n’est pas parce que HBO ne veut pas payer son budget annoncé de “200 millions de dollars”.

Leçon d’histoire rapide: l’idée principale derrière l’acquisition par AT&T de ce qui s’appelait alors Warner Media – annoncée pour la première fois en 2016 mais pas terminée avant 2018 – était que la compagnie de téléphone pourrait transformer HBO en son propre Netflix et que Wall Street récompenserait AT&T pour posséder son propre Netflix. Ainsi, en 2021, lorsqu’il est devenu clair que les investisseurs ne se souciaient pas de l’incursion médiatique d’AT&T, la société a basculé un interrupteur et a cédé ses actifs de divertissement à Discovery, le programmeur de télévision par câble le plus connu pour les émissions de téléréalité comme Financement de 90 joursé.

Mais maintenant, Discovery a plusieurs problèmes. Pour commencer, il a une dette de 53 millions de dollars, dont une grande partie a été contractée avec l’accord avec Warner. Ce qui signifie qu’au lieu de dépenser de manière agressive pour affronter Netflix et Disney, il doit chercher de la monnaie sous les coussins du canapé, et David Zaslav, le PDG de la société nouvellement fusionnée, a promis à Wall Street qu’il trouverait 3 milliards de dollars d’économies. . quelque part.

Mais le plus gros problème est celui auquel tout le monde dans le streaming – y compris Netflix – est aux prises avec maintenant : Wall Street n’aime plus Netflix. L’action de Netflix, qui a atteint 700 $ l’automne dernier, est maintenant en baisse de 50 % parce que la croissance record de Netflix sur 10 ans semble terminée : au cours des six premiers mois de cette année, il a en fait perdu les abonnés. Alors maintenant, Wall Street, qui avait encouragé les entreprises de médias à adopter la stratégie de Netflix axée sur la croissance d’abord, les bénéfices peut-être plus tard, veut qu’elles changent de cap. (Une exception importante à cela : Amazon et Apple, qui sont des entreprises technologiques qui se mêlent des médias, afin qu’ils puissent en gros dépenser ce qu’ils veulent en programmation : voir Amazon’s Anneaux de pouvoir — un gazillion de dollars le Seigneur des Anneaux prequel qui est très censé être celui d’Amazon Jeu des trônes. Pas par hasard, il fera ses débuts quelques semaines après Maison du Dragon.)

Chez Netflix, cela signifie des licenciements, une décision sans précédent d’ajouter des publicités à un niveau de service moins cher et la fin des budgets de contenu en constante augmentation.

Et chez Warner Brothers Discovery, cela signifie des coupures partout – des emplois, d’abord et avant tout, mais aussi des paris coûteux comme CNN+, le service de streaming que Discovery a annulé quelques semaines seulement après son lancement.

Cela signifie également que Discovery déroule d’autres projets entrepris par l’ancienne direction de Warner. Rappelez-vous pendant la pandémie, lorsque Warner a mis tous ses films sur HBOMax le jour de leurs débuts dans les salles – puis, après la pandémie, a déclaré que certains films seraient toujours diffusés tout de suite mais que d’autres apparaîtraient 45 jours plus tard ? C’est parti : Zaslav a déclaré que si Warner faisait des films, ils devraient apparaître dans les salles de cinéma – et Elvisqui serait déjà diffusé dans le cadre du précédent plan de 45 jours, n’est toujours pas sur HBOMax.

Tout aussi important, du moins aux yeux des anciens dirigeants de Warner : sous Zaslav, la société se prépare à recommencer à vendre HBOMax via Amazon – annulant un accord conclu par le régime précédent pour cesser de travailler avec Amazon, qu’il considérait comme un concurrent. cela compromettrait en fin de compte la capacité de l’entreprise à vendre directement aux consommateurs.

Le vitriol sur ce genre de choses entre la nouvelle et l’ancienne direction de Warners est divertissant pour les observateurs professionnels des médias comme moi. Mais cela compte au-delà des commérages de l’industrie, car cela représente deux idées très différentes sur la façon de gérer une entreprise de médias: le PDG de Discovery, David Zaslav, et son équipe ont fait tout leur possible pour dépeindre leurs prédécesseurs, dirigés par l’ancien PDG de WarnerMedia, Jason Kilar, comme étoilé- des technologues aux yeux rivés qui ont attrapé le virus du streaming et ne pouvaient penser à rien d’autre. Et les anciens de Warner à qui j’ai parlé pensent que les gars de Discovery (ouais, surtout des gars) ne savent que fusionner, couper et espérer que quelqu’un d’autre les achète plus tôt que tard, pas comment développer une entreprise à long terme.

La vérité est probablement un peu des deux. “Nous devons être un peu fous”, concède un ancien cadre de WarnerMedia. « Mais nous savions que nous n’allions pas le faire éternellement. Je pense qu’il est juste de se retirer un peu maintenant.

Ou, comme le patron de la programmation de HBO, Casey Bloys, m’a diplomatiquement dit cette semaine : « Nous sommes à une époque où [you have] le faisceau de câbles, qui est toujours une bonne affaire mais en déclin, et le secteur du streaming, qui est ascendant mais sur lequel les gens n’ont pas fait beaucoup d’argent. Donc, vous essayez de trouver un équilibre.

Et malgré ce que vous avez pu lire ou entendre, les nouveaux propriétaires de HBO ne réduisent pas radicalement HBO, dit Bloys, l’exécutif qui vous a apporté toutes les émissions HBO que vous avez aimées au cours des dernières années – et qui n’a pas par hasard récemment renouvelé son contrat là. “Notre budget va continuer à augmenter”, a-t-il déclaré.

Mais Bloys – et tous les autres gérants d’entreprises chez Warner – vont être invités à faire moins de choses et à espérer que ce qu’il fait vraiment perce – d’où les enjeux accrus de Maison du Dragon. La première tentative de HBO de s’appuyer sur son Jeu des trônes le succès serait un gros problème en toutes circonstances. Mais maintenant? Ce sera vraiment un gros problème, même si Bloys tente de gérer les attentes.

Et oui, Discovery prévoit de fusionner son service de streaming avec HBO Max l’année prochaine. Ce qui signifie qu’à un moment donné, vous aurez la possibilité de vous abonner à quelque chose qui inclut à la fois Maison du Dragon et Dr Pimple Popper, une émission de téléréalité Discovery qui est exactement ce dont vous pensez qu’il s’agit. Vous pouvez tourner le nez à cet appariement – ​​ou vous pouvez reconnaître que c’est un peu comme la télévision, quand pour vous abonner à HBO, vous deviez également obtenir un bouquet de chaînes câblées qui ne ressemblaient en rien à HBO. Le streaming ne va nulle part, mais le modèle de télévision par câble va également rester un peu plus longtemps.