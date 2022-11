‘House of the Dragon’ a dû échanger des jumeaux dans la finale de la saison

Les vrais jumeaux Luke et Elliott Tittensor jouent Maison du DragonLes chevaliers jumeaux de Ser Arryk Cargyll et Ser Erryk Cargyll. Les deux chevaliers font partie du Kingsguard, juré de protéger quiconque est assis sur le trône de fer.

Dans le saison finale de HBO Maxc’est Préquelle de Game of Thrones, diffusé le 23 octobre, Ser Arryk et Ser Erryk sont en désaccord sur le véritable héritier du trône. Ser Arryk se range du côté d’Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney) et Ser Erryk soutient Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy). On voit Ser Erryk présenter à Rhaenyra la couronne volée de son père.

Mais le réalisateur de House of the Dragon, Greg Yaitanes, a déclaré Divertissement hebdomadaire dans une interview publiée cette semaine que lors du tournage de la finale, Elliott a obtenu COVID. Il n’a alors pas pu être présent pour la scène dans laquelle les partisans de Rhaenyra se rassemblent autour de la carte de Westeros et complotent. Heureusement, son frère jumeau, Luke, est intervenu. Luke, jouant son frère Ser Erryk, s’est tenu à côté de Rhaenyra pendant toute la scène, selon EW. Le public de House of Dragon ne l’a pas remarqué.

HBO Max n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Saison 2 de La Maison du Dragon devrait sortir en 2024.

Correction, 13h40: Une légende de photo avait initialement inversé les noms des jumeaux. Ce sont Luke Tittensor, à gauche, et Elliott Tittensor.