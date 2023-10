« House of Orfeus », une version moderne du classique grec, arrive au Spot Lite de Détroit | Choses à faire | Détroit

Le chanteur baryton panaméen américain Nmon Ford est en ville pour répéter pour la production de l’Opéra de Détroit de Puccini. Madame Papillon. Mais entre les diffusions du classique mis à jour, il se rendra sur Spot Lite pour interpréter des extraits de son propre travail, Maison d’Orfeus, un conte modernisé sur le barde et musicien mythologique grec Orphée, qui est descendu aux enfers pour retrouver sa femme perdue, Eurydice. Dans cette version, Orfeus (avec une orthographe différente) est un ancien assassin militaire devenu musicien qui part en quête pour sauver la poète Euridice du dirigeant fasciste d’un empire dystopique, qui se trouve également être son père adoptif. Nmon sera rejoint par la soprano Haley Sicking et son collègue baryton Zachary Hugo pour cette performance. Maison d’Orfeus mélange l’opéra et le théâtre avec la house music, ce qui est logique compte tenu de l’affection de Spot Lite pour la house. Le spectacle gratuit et la représentation d’une seule nuit sont prévus à 19 heures le mercredi 11 octobre.

