House of Dank Cannabis Company annonce le « High Ride Giveaway » – Votre chance de gagner une Jeep Rubicon 4xe ! | Actualités sur le cannabis | Détroit

[Detroit, Michigan] – [October 5th] – Maison de la société Dank Cannabisun nom renommé de l’industrie du cannabis, est ravi d’annoncer qu’il est à mi-chemin de son très attendu « Concours High Ride » tirages au sort. Cette promotion remarquable est leur façon d’exprimer leur gratitude à leurs clients Clubhouse Loyalty et de leur offrir la chance de se lancer dans des aventures palpitantes au volant d’une toute nouvelle Jeep Rubicon 4xe.

Chez House of Dank, ils croient en la récompense de leurs clients dévoués, et le « High Ride Giveaway » est une opportunité extraordinaire pour un membre chanceux du HOD Clubhouse Loyalty de rentrer chez lui avec style.

Admissibilité : Aucun achat n’est nécessaire pour participer ou gagner. Le « High Ride Giveaway » est ouvert aux résidents légaux des États-Unis âgés de vingt et un (21) ans ou plus et membres du programme House of Dank Clubhouse Rewards. Devenir membre du Clubhouse Rewards est gratuit et plus d’informations peuvent être trouvées sur https://www.shophod.com/loyalty/. Les employés de HOD Event Pros, LLC ou de ses sociétés mères, sociétés affiliées, membres de leur famille immédiate et ménages ne sont pas éligibles. Le concours est nul là où il est interdit ou restreint par la loi.

Période du concours : Le « High Ride Giveaway » commence à 0 h 01, heure normale de l’Est (« HNE ») le 1er septembre 2023 et se termine à 23 h 59 HNE le 3 décembre 2023.

Comment participer : Les participants peuvent participer au concours de deux manières :

Entrée en magasin : recevez une entrée pour chaque achat en magasin admissible de 20 $ ou plus (taxes incluses) dans n’importe quel point de vente House of Dank du Michigan. Demandez simplement à votre Budtender d’échanger votre entrée au moment du paiement. Les participants éligibles peuvent participer une fois par jour pour effectuer des achats en magasin éligibles. Participation par la poste (« AMOE ») : pour participer sans effectuer d’achat, imprimez les mots « High Ride Giveaway Entry », ainsi que votre prénom et votre nom, votre date de naissance, votre adresse (aucune boîte postale acceptée), votre ville, votre état. , code postal, numéro de téléphone, adresse e-mail et les mots « J’accepte le règlement officiel » sur une carte 3″x5″. Envoyez la carte complétée dans une enveloppe professionnelle timbrée à : House of Dank, RE: High Ride Giveaway, 30335 Stephenson Hwy, Madison Heights, MI 48071. Chaque carte de participation postale recevra une participation au concours. Toutes les inscriptions par la poste doivent porter le cachet de la poste avant 23 h 59 HNE le 3 décembre 2023.

Prix : Le gagnant du concours recevra un Jeep Rubicon 4xe Wrangler 2023 (numéro VIN 1C4JJXR67PW504859), un véhicule emblématique qui représente l’aventure et la durabilité.

« Nous sommes ravis de lancer le « High Ride Giveaway », qui souligne notre engagement envers nos clients fidèles », a déclaré Marvin Jamo, propriétaire de House of Dank. « Cette promotion célèbre non seulement nos clients, mais nous nous sommes également associés à certaines des plus grandes marques de cannabis du Michigan pour permettre à une personne chanceuse de prendre la route avec style avec la Jeep Rubicon 4xe. »

N’oubliez pas de consulter nos marques partenaires : 4Score, Andy’s Auto Sales, Breeze, Church, Detroit Edibles, Edible Gem, Golden State Exotics, Grandiflora, HydroDepot, Hyman, Hype, Jeeter, Mitten Extracts, North Coast, Platinum Vape, Pressure. Pack, Runtz, Top Smoke, Stiiizy et Zoot.

House of Dank Cannabis Company s’est imposée comme un nom de confiance dans l’industrie du cannabis, connu pour ses produits exceptionnels, son service client exceptionnel et son implication communautaire. Le « High Ride Giveaway » témoigne de leur appréciation pour leurs précieux clients.

Restez à l’écoute pour plus de détails et de mises à jour sur cette promotion passionnante en nous suivant sur notre réseaux sociaux chaînes et en visitant notre site web.

Pour plus d’informations sur le « High Ride Giveaway » et le règlement officiel, veuillez visiter www.shophod.com/winthiscar.

À propos de la société House of Dank Cannabis :

House of Dank Cannabis Company est un nom leader de l’industrie du cannabis, qui se consacre à fournir des produits à base de cannabis de qualité supérieure, un excellent service client et un engagement envers l’engagement communautaire. Avec une large gamme de produits et l’accent mis sur la satisfaction du client, House of Dank est devenu un choix de confiance pour les amateurs de cannabis.

