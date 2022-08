House livre la victoire de Biden et un pari sur l’avenir de l’Amérique

“Mon instinct est que cela ne correspond pas à des questions transformatrices à l’échelle de la sécurité sociale, de la Securities Exchange Act, de la Federal Housing Administration, de la Civil Rights Act de 64”, a déclaré David M. Kennedy, historien à l’Université de Stanford et au auteur de “Freedom From Fear: The American People in Depression and War, 1929-1945.”



“Ils ne sont tout simplement pas dans cette ligue”, a-t-il déclaré.

M. Kennedy a noté que M. Roosevelt avait une large majorité au Congrès, tandis que le parti de M. Biden contrôle à peine – et avec de profonds désaccords en interne.

“Le Parti démocrate d’aujourd’hui est beaucoup plus fractionné avec toutes sortes de divisions”, a déclaré M. Kennedy. “Il s’avère très, très difficile d’amener ce corps de démocrates dans les deux chambres à légiférer de manière cohérente.”

“Le package est beaucoup plus petit, plus modeste et c’était à prévoir”, a-t-il ajouté.

Les réalisations de M. Biden – même rétrécies aux yeux de certains – pourraient également s’avérer être son point culminant législatif. Après le décompte des votes finaux, M. Biden a passé un appel vidéo à son conseiller de longue date, Steve Ricchetti, pour féliciter quelques dizaines d’employés de la salle Roosevelt.

Le président, qui est en vacances en Caroline du Sud, leur a dit qu’ils avaient changé le monde et fait une différence pour les familles américaines, selon un responsable de l’administration.

Mais alors même que la Maison Blanche célébrait la législation vendredi, l’accord final a été en grande partie signé par le sénateur Chuck Schumer de New York, le chef de la majorité, et deux démocrates centristes qui étaient récalcitrants, les sénateurs Joe Manchin III de Virginie-Occidentale et Kyrsten Sinema d’Arizona. . Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, vendredi, le bureau de M. Manchin s’est attribué le mérite de la victoire législative, annonçant l’adoption par la Chambre de la “Loi sur la réduction de l’inflation de Manchin”.