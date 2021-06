House lève le mandat de masque pour les législateurs et le personnel entièrement vaccinés

WASHINGTON – La Chambre des représentants permet aux législateurs et au personnel entièrement vaccinés de déposer leurs masques sur le sol et dans les comités.

Le médecin traitant de la Chambre a publié vendredi des directives selon lesquelles « les personnes entièrement vaccinées peuvent interrompre le port du masque et les séparations de distance sociale de 6 pieds dans la plupart des situations conformes à la révision du CDC concernant les personnes entièrement vaccinées du 13 mai 2021 ».

Le Sénat n’a pas de mandat de masque bien qu’un certain nombre de sénateurs continuent de les porter en dehors de leurs bureaux.

Le changement se traduira également par des votes plus rapides.

Les votes ont pris près d’une heure – ou plus – parfois, car les exigences de distance sociale pendant la pandémie signifiaient que les législateurs devaient voter en petits groupes pour éviter les contacts étroits. Désormais, les votes seront clos après 20 minutes et un système de groupe ne sera plus mis en œuvre, selon le bureau du chef de la majorité Steny Hoyer, D-Md.

Le vote par procuration, où des membres spécifiquement désignés peuvent voter au nom des législateurs absents, se poursuivra.

Le port du masque a été un point de discorde qui est tombé en grande partie selon les lignes de parti, les démocrates respectant étroitement les règles de prévention du COVID et de nombreux républicains les défiant ouvertement.

Un nombre important de républicains ont refusé de dire s’ils avaient été vaccinés et plusieurs ont été condamnés à une amende pour ne pas avoir porté de masques au sol.

Suite:Liste de course : Quels membres du Congrès ont été testés positifs pour COVID-19 ?

La note du médecin traitant de la Chambre, Brian P. Monahan, indique que les règles de masquage devraient s’appliquer à la fois à ceux qui ne sont pas complètement vaccinés ou qui sont « indéterminés par le vaccin ».

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont publié le mois dernier des directives selon lesquelles les personnes entièrement vaccinées n’ont plus besoin de porter de masques, même à l’intérieur, sauf dans les environnements intérieurs surpeuplés comme les avions, les bus et les établissements de santé. Il a laissé les règles réelles aux organisations et aux entreprises individuelles.

Cela a incité un groupe de républicains de la Chambre à demander à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., d’abandonner le mandat du masque.

« Pour tous les discours du président Biden, du président Pelosi et des médias grand public nous disant de suivre la science, les dirigeants politiques devraient donner l’exemple pour revenir à la normale, ne pas se recroqueviller de peur au mépris du bon sens », Ohio républicain Bob Gibbs a déclaré dans un communiqué le mois dernier.