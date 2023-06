House GOP utilise la politique et les factures de dépenses pour cibler le Pentagone «réveillé»

Les républicains de la Chambre ont approuvé jeudi un important projet de loi de dépenses qui vise directement les politiques dites «réveillées» du Pentagone, des spectacles de dragsters sur les bases militaires à la chirurgie de transition entre les sexes et l’utilisation de l’argent des contribuables pour faciliter les avortements, ouvrant la voie à une haute – enjeu culture-guerre affrontement avec le président Biden et ses alliés démocrates au Congrès.

Après avoir récupéré la majorité à la Chambre en novembre, les républicains de la Chambre se sont emparés du projet de loi annuel d’autorisation de défense et d’un projet de loi de crédits complémentaire pour montrer leur mécontentement à l’égard de l’administration Biden et du Pentagone.

Lors d’une session à huis clos, le sous-comité des crédits de la Chambre pour la défense a adopté son plan de dépenses du Pentagone de 826 milliards de dollars pour l’exercice 2024 qui appelle à une augmentation de salaire historique de 5,2% pour les troupes, verse des milliards de dollars dans des initiatives de défense dans le Pacifique pour contrer la Chine et s’intensifie le rôle de l’armée dans la lutte contre le flux d’opioïdes et de fentanyl aux États-Unis

De petites insertions dans le processus de rédaction peuvent avoir de grandes conséquences sur les projets de loi de défense. Le plan de la Chambre pour le projet de loi sur la politique de défense contient une disposition qui annulerait effectivement l’accord à long terme avec la Russie contre le stationnement permanent de troupes américaines le long de sa frontière avec l’Europe de l’Est, et une deuxième disposition qui donnerait à l’Alabama un coup de pouce dans une guerre de territoire frémissante avec Colorado sur le site du quartier général de la nouvelle Force spatiale.

Mais les cavaliers de politique sociale et culturelle attachés aux projets de loi de politique et de dépenses sont de loin les plus controversés et garantissent presque une lutte acharnée avec la Maison Blanche et le Sénat contrôlé par les démocrates, qui commencera cet été à marquer sa propre version des deux. factures. Pour les républicains, le processus budgétaire de 2024 offre la voie la plus directe pour démanteler une multitude de politiques libérales du Pentagone qui, selon les critiques, nuisent à la préparation militaire, poussent des initiatives libérales telles que la diversité raciale obligatoire et dégradent le moral dans les rangs à un moment critique pour les ressortissants américains. sécurité.

En effet, les dirigeants républicains à la Chambre ont présenté la législation comme un effort pour rediriger le ministère de la Défense vers ses objectifs sous-jacents et l’éloigner d’une foule d’initiatives de gauche qui se sont installées ces dernières années.

Dans une déclaration après le vote de jeudi, le président du sous-comité des crédits de la Défense, le représentant Ken Calvert, a déclaré que le projet de loi ordonnait à l’armée de se concentrer « sur sa mission – et non sur les guerres culturelles ».

« Ce projet de loi rejette bon nombre des propositions de financement erronées de l’administration Biden, telles que les initiatives sur le changement climatique, les politiques sociales d’extrême gauche et la réduction de la marine », a déclaré le républicain californien.

Les républicains soutiennent que les États-Unis sont à un point d’inflexion dans leur confrontation militaire et économique de plus en plus antagoniste avec la Chine communiste, et que les politiques progressistes au sein du Pentagone détournent l’attention de la mission de construire l’armée la plus efficace et la plus meurtrière. Cet effort s’inscrit également dans le contexte de luttes culturelles plus larges au sein et autour de l’armée américaine, où même un plan visant à dépouiller les bases de l’armée de leurs liens avec les généraux confédérés est redevenu un problème politique brûlant.

Avec les républicains enhardis par leurs victoires électorales en novembre dernier, leur projet de loi sur les dépenses de défense interdirait, entre autres, l’utilisation de l’argent des contribuables pour la chirurgie de transition entre les sexes ; interdire l’utilisation de l’argent des contribuables pour promouvoir la «théorie critique de la race»; interdire les dépenses du Pentagone pour des événements «qui jettent le discrédit sur l’armée», comme l’utilisation de drag queens comme recruteurs militaires; éliminer l’inspecteur général adjoint de l’armée pour la diversité, l’inclusion et l’extrémisme dans l’armée ; et prendre une foule d’autres mesures pour dénouer ce qu’ils disent être le mouvement dangereux de l’armée vers la gauche politique et sociale.

L’objectif le plus ambitieux du projet de loi est le renversement d’une nouvelle politique du Pentagone qui prévoit des congés payés et le remboursement des frais de voyage pour les femmes soldats qui doivent voyager hors de l’État où elles servent pour se faire avorter. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a mis cette politique en place immédiatement après l’annulation par la Cour suprême l’année dernière de sa décision historique Roe v. Wade, qui avait établi un droit national à l’avortement.

Futur incertain

Sans surprise, les démocrates ont critiqué la législation et déclaré qu’elle n’avait aucun avenir politique dans un Congrès divisé. Ils ont spécifiquement fustigé l’accent mis sur les questions sociales et culturelles.

Le projet républicain « contient les cavaliers de politique sociale les plus extrêmes que j’aie jamais vus dans un projet de loi de crédits pour la défense. Ces coureurs rendent presque impossible d’obtenir un soutien bipartisan », a déclaré la représentante Betty McCollum, démocrate du Minnesota et membre de rang de son parti au sous-comité des crédits pour la défense.

« Nos militaires font d’immenses sacrifices, ainsi que leurs familles, au nom de notre nation et ils méritent mieux de la part du Congrès », a-t-elle déclaré.

Le projet de loi de crédits fixera les niveaux de dépenses de 2024 pour le ministère de la Défense, tandis que le House Armed Services Committee, sur une voie distincte, fera progresser sa loi annuelle sur l’autorisation de la défense nationale, un ensemble de politiques massif qui autorise les programmes, les armes et d’autres flux de financement spécifiques. La NDAA, l’un des rares projets de loi encore considérés comme une mesure incontournable chaque année, a traditionnellement été utilisée par les deux parties pour faire adopter des initiatives de politique pour les animaux de compagnie.

Le Sénat, où les démocrates ont une faible majorité, entreprendra son propre processus de financement cet été et les deux chambres devront produire un compromis que le président Biden est prêt à signer.

À première vue, il semblerait que les démocrates aient raison de dire que de nombreux éléments de la liste de souhaits du GOP finiront par tomber au bord du chemin. Mais si l’histoire récente est un guide, certaines priorités politiques qui semblaient à première vue comme des non-démarreurs pourraient se retrouver dans un projet de loi de compromis.

Pas plus tard que l’année dernière, les républicains et les démocrates du Congrès se sont réunis pour adopter un plan de dépenses de défense qui a annulé le mandat de l’armée en matière de vaccin COVID-19. L’élimination de ce mandat, qui était responsable de la sortie de plus de 8 000 soldats des rangs, est venue malgré les objections de la Maison Blanche.

Malgré ces objections, M. Biden a signé le projet de loi.

Fin 2020, le président de l’époque, Donald Trump, a opposé son veto à la NDAA de cette année-là. Au milieu d’autres objections, M. Trump s’est opposé avec véhémence à l’effort visant à redésigner 10 bases de l’armée qui ont été initialement nommées en l’honneur des généraux confédérés. Le Congrès a annulé le veto, la seule dérogation réussie au cours du mandat de quatre ans de M. Trump.

Plus tôt ce mois-ci, l’armée a officiellement rebaptisé la célèbre base de Fort Bragg en Caroline du Nord sous le nom de « Fort Liberty ». Ce changement de nom, et d’autres pour des installations à travers le pays, est absent de la législation sur les dépenses de défense cette fois-ci, mais est très vivant pendant la campagne électorale.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis et l’ancien vice-président Mike Pence ont récemment déclaré qu’ils changeraient le nom de la base de Caroline du Nord en Fort Bragg. M. DeSantis l’a qualifié de « nom emblématique », tandis que M. Pence a critiqué le changement et a déclaré qu’il s’agissait d’un autre exemple de « politiquement correct » au Pentagone.