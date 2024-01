House GOP publie des articles de mise en accusation dans le but d’évincer les Mayorkas de la Sécurité intérieure de l’autre côté de la frontière

WASHINGTON (AP) – Les républicains de la Chambre des représentants libérés dimanche deux articles de mise en accusation contre Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas alors qu’ils se sont engagés à poursuivre rapidement leurs efforts pour l’évincer de l’année électorale sur ce qu’ils appellent son échec à gérer la frontière américano-mexicaine. Cette mesure rare contre un membre du Cabinet a suscité l’indignation des démocrates et de l’agence, la considérant comme une manœuvre politiquement motivée, dépourvue de la base constitutionnelle nécessaire pour destituer Mayorkas de ses fonctions.

Les Républicains affirment que Mayorkas est coupable de « crimes et délits graves » qui équivaut à un « refus délibéré et systémique de se conformer à la loi » sur l’immigration et à un « abus de confiance du public ». La destitution, disent-ils, est « la seule option viable du Congrès ».

« Alejandro N. Mayorkas a délibérément et systématiquement refusé de se conformer aux lois sur l’immigration, n’a pas réussi à contrôler la frontière au détriment de la sécurité nationale, a compromis la sécurité publique et a violé l’État de droit et la séparation des pouvoirs inscrits dans la Constitution, au préjudice manifeste du peuple des États-Unis », indique la résolution de mise en accusation.

Une seule fois dans l’histoire américaine, un secrétaire du Cabinet a été destitué : William Belknap, secrétaire à la guerre du président Ulysses Grant, en 1876, pour pots-de-vin sur des contrats gouvernementaux. S’en prendre à un fonctionnaire pour un différend politique, dans ce cas-ci au sujet de l’affirmation selon laquelle Mayorkas ne respecte pas les lois sur l’immigration, est sans précédent.

Depuis qu’ils ont pris le contrôle de la Chambre en 2023, les républicains ont fait pression pour destituer Mayorkas. L’annonce de dimanche intervient alors que leur autre campagne de destitution – visant à destituer le président démocrate Joe Biden en relation avec les relations commerciales de son fils Hunter – a eu du mal à avancer.

Mais les républicains ont réagi rapidement contre Mayorkas après une série d’audiences ces dernières semaines. Tout cela arrive à un moment où la sécurité des frontières et l’immigration sont des enjeux clés de la campagne 2024 et, comme Donald Trumple favori pour l’investiture républicaine à la présidentielle, est promettant de lancer la « plus grande opération d’expulsion » de l’histoire des États-Unis s’il retourne à la Maison Blanche.

Le comité de sécurité intérieure de la Chambre, contrôlé par les Républicains, devrait voter mardi sur les articles de mise en accusation, dans le but de les envoyer à la Chambre plénière pour examen. Le président Mike Johnson, R-La., a déclaré que la Chambre avancerait dès que possible avec un vote par la suite.

L’adoption ne nécessite qu’une majorité à la Chambre. Le Sénat organiserait un procès, et un vote des deux tiers est requis pour une condamnation, un résultat extrêmement improbable dans le Sénat dirigé par les démocrates.

La poussée du GOP arrive également à un moment curieux pour Mayorkas.

Alors même que la Chambre prend des mesures pour tenter de le destituer, Mayorkas est engagé dans des négociations ardues avec les sénateurs cherchant à parvenir à un accord bipartite sur la politique frontalière. Il a reçu les éloges des sénateurs pour son engagement dans le processus.

Les démocrates ont fustigé la procédure de destitution, la qualifiant de perte de temps alors que les législateurs devraient travailler ensemble pour résoudre les problèmes. Ils affirment également que les Républicains font partie des problèmes à la frontière, les Républicains attaquant Mayorkas même s’ils n’ont pas réussi à donner à son département les outils dont il a besoin pour gérer la situation.

« Ils ne veulent pas résoudre le problème ; ils veulent faire campagne là-dessus. C’est pourquoi ils ont sapé les efforts visant à parvenir à des solutions bipartites et ignoré les faits, les juristes et les experts, et même la Constitution elle-même, dans leur quête pour destituer sans fondement le secrétaire Mayorkas », a déclaré dimanche le ministère dans un communiqué.

Le représentant du Mississippi Bennie Thompson, le plus haut démocrate du comité de la Chambre, a déclaré que la résolution du Parti républicain ne contenait pas « la moindre preuve de crimes ou de délits graves – la norme constitutionnelle pour la destitution ».

Les deux articles marquent le point culminant d’un examen d’environ un an par les Républicains de la gestion de la frontière par le secrétaire d’État et de ce qu’ils décrivent comme une crise provoquée par l’administration elle-même. Les Républicains affirment que l’administration et Mayorkas se sont spécifiquement débarrassés des politiques en place sous Trump qui contrôlaient la migration ou ont adopté leurs propres politiques qui encourageaient les migrants du monde entier à venir illégalement aux États-Unis via la frontière sud. Ils ont également accusé Mayorkas d’avoir menti au Congrès, en soulignant des commentaires sur la sécurité de la frontière ou sur le contrôle des Afghans transportés par avion vers les États-Unis.

Ils citent un nombre croissant de migrants qui ont parfois dépassé la capacité des autorités douanières et de protection des frontières à les prendre en charge et à les traiter. Les arrestations pour passages illégaux ont dépassé les 2 millions au cours de chacune des deux dernières années budgétaires du gouvernement américain. Dans Décembre, arrestations pour passages illégaux des frontières en provenance du Mexique a atteint un niveau record depuis la publication des chiffres. L’arriéré des personnes devant le tribunal de l’immigration a augmenté d’un million au cours de l’exercice budgétaire écoulé.

Dans ces articles, les républicains affirment que Mayorkas viole délibérément les lois sur l’immigration adoptées par le Congrès, telles que celles exigeant la détention des migrants, et que sa politique a provoqué une crise à la frontière. Ils l’accusent de libérer les migrants sans disposer de moyens efficaces pour s’assurer qu’ils se présenteront au tribunal ou qu’ils seront expulsés du pays. Ils ont cité un mémo de l’Immigration et des Douanes rédigé par Mayorkas qui fixe les priorités que l’agence devrait cibler pour les procédures d’exécution, comme preuve qu’il laisse rester dans le pays des personnes qui n’en ont pas le droit.

Ils ont également attaqué le recours par l’administration à l’autorité de libération conditionnelle humanitaire, qui permet au secrétaire du DHS d’admettre certains migrants dans le pays. Les républicains ont déclaré que l’administration Biden avait essentiellement créé un programme de libération conditionnelle de masse qui contournait le Congrès. Ils ont cité des villes comme New York, qui ont dû faire face à un nombre élevé de migrants, taxant les systèmes de logement et d’éducation, comme preuve du coût financier que représente l’immigration.

Les démocrates, ainsi que les Mayorkas, ont fait valoir que ce ne sont pas les politiques de l’administration qui poussent les gens à tenter d’émigrer vers l’Amérique, mais que le mouvement s’inscrit dans une migration massive mondiale de personnes fuyant les guerres, l’instabilité économique et la répression politique. Ils ont fait valoir que Mayorkas faisait de son mieux pour gérer la sécurité des frontières, mais avec un système qui n’avait pas été mis à jour depuis des décennies et qui souffrait d’un sous-financement chronique.

Le département a cité dimanche un nombre élevé de personnes expulsées du pays, en particulier au cours des six derniers mois environ, et ses efforts pour lutter contre la contrebande de fentanyl comme preuve que le DHS ne se dérobe pas à ses obligations aux frontières. Et, ont-ils déclaré, aucune administration n’a été en mesure d’arrêter toute personne qui traverse illégalement la frontière, invoquant ses capacités spatiales. Au lieu de cela, ils se concentrent sur ceux qui constituent une menace pour la sécurité.

“Une norme exigeant 100 % de détention signifierait que le Congrès aurait dû destituer tous les secrétaires du DHS depuis la création du département”, a déclaré l’agence dans le communiqué.

Il y a près de 150 ans, lorsque la Chambre a voté à l’unanimité pour destituer Belknap sur la base de cinq articles de mise en accusation, c’était parce qu’il avait criminellement méconnu ses devoirs au sein du Cabinet et utilisé sa fonction à des fins personnelles. Belknap avait démissionné plus tôt le même jour, le 2 mars 1876. Après un procès au Sénat, une majorité de sénateurs votent pour le condamner, mais ils n’ont pas eu suffisamment de voix pour atteindre la majorité nécessaire des deux tiers et Belknap a été acquitté.