House GOP pousse la sonde Hunter Biden malgré une faible majorité

WASHINGTON (AP) – Même avec leur majorité usée à la Chambre, les républicains ont doublé cette semaine sur l’utilisation de leur nouveau pouvoir l’année prochaine pour enquêter sur l’administration Biden et, en particulier, sur le fils du président.

Mais les résultats à mi-parcours ont enhardi une Maison Blanche qui s’est préparée depuis longtemps à ce moment. Les républicains ont obtenu des marges beaucoup plus faibles que prévu, et les assistants du président Joe Biden et d’autres démocrates pensent que les électeurs ont puni le GOP pour sa confiance dans les théories du complot et les mensonges alimentés par Donald Trump lors des élections de 2020.

Ils y voient une validation du livre de jeu de l’administration pour les mi-mandats et vont de l’avant pour se concentrer sur les réalisations législatives et les poursuivre, contrairement aux candidats alignés sur Trump dont les plaintes concernant le fils du président ont joué à leurs plus fidèles partisans et étaient trop loin dans les mauvaises herbes. pour l’Américain moyen. Les démocrates ont conservé le contrôle du Sénat et la marge du GOP à la Chambre devrait atteindre la majorité la plus faible depuis deux décennies.

“Si vous regardez en arrière, nous avons pris des sièges à New York, New Jersey, Californie”, a déclaré Mike DuHaime, stratège républicain et responsable des affaires publiques. «Ce n’étaient pas des électeurs qui venaient aux urnes parce qu’ils voulaient que Hunter Biden fasse l’objet d’une enquête, loin de là. Ils venaient aux urnes parce qu’ils étaient mécontents de l’inflation. Ils sont contrariés par les prix de l’essence. Ils sont bouleversés par ce qui se passe avec la guerre en Ukraine.

Mais les républicains de la Chambre ont profité de leur première conférence de presse après avoir obtenu la majorité pour discuter du fils présidentiel Hunter Biden et du ministère de la Justice, renouvelant des griefs de longue date concernant ce qu’ils prétendent être un organisme d’application de la loi politisé et une affaire de corruption explosive négligée par les démocrates et les médias.

«Dès leur première conférence de presse, ces républicains du Congrès ont clairement indiqué qu’ils allaient faire une chose dans ce nouveau Congrès, à savoir des enquêtes, et ils le font pour récompenser politiquement les efforts de Biden sur un programme qui aide les travailleurs, », a déclaré Kyle Herrig, le fondateur du Congressional Integrity Project, un effort de plusieurs millions de dollars récemment relancé par des stratèges démocrates pour contrer l’assaut des sondes House GOP.

À l’intérieur de la Maison Blanche, le bureau de l’avocat a ajouté du personnel il y a des mois et renforcé ses efforts de communication, et le personnel a été profondément impliqué dans la recherche et la préparation des attaques. Ils se sont efforcés d’identifier leurs propres vulnérabilités et de planifier des réponses efficaces.

Le représentant James Comer, nouveau président du comité de surveillance de la Chambre, a déclaré qu’il y avait des “questions troublantes” de la plus haute importance concernant les relations commerciales de Hunter Biden et l’un des frères du président, James Biden, qui nécessitent une enquête plus approfondie.

« Éradiquer le gaspillage, la fraude et les abus au sein du gouvernement fédéral est la mission principale du Comité de surveillance », a déclaré Comer, R-Ky. “En tant que telle, cette enquête est une priorité absolue.”

Les législateurs républicains ont promis une mine de nouvelles informations la semaine dernière, mais ce qu’ils ont présenté jusqu’à présent n’est qu’un résumé condensé de quelques années de plaintes concernant les relations commerciales de Hunter Biden, remontant aux théories du complot soulevées par Trump.

Hunter Biden a rejoint le conseil d’administration de la société gazière ukrainienne Burisma en 2014, à peu près au moment où son père, alors vice-président, aidait à mener la politique étrangère de l’administration Obama avec l’Ukraine. Les républicains du Sénat ont déclaré que la nomination pouvait avoir posé un conflit d’intérêts, mais ils n’ont pas présenté de preuve que l’embauche avait influencé les politiques américaines, et ils n’ont impliqué Joe Biden dans aucun acte répréhensible.

Depuis un an, les législateurs républicains et leur personnel analysent les messages et les transactions financières trouvés sur un ordinateur portable ayant appartenu à Hunter Biden. Ils ont longtemps discuté de la délivrance d’assignations à comparaître du Congrès à des entités étrangères qui faisaient affaire avec lui, et ils ont récemment fait appel à James Mandolfo, un ancien procureur fédéral, pour aider à l’enquête en tant qu’avocat général du Comité de surveillance.

La différence est maintenant que les républicains auront le pouvoir d’assigner à donner suite, quelle que soit leur majorité.

“Les républicains vont aller de l’avant”, a déclaré Tom Davis, un avocat républicain spécialisé dans les enquêtes du Congrès et la stratégie législative. «Je pense que leurs membres sont enthousiastes à l’idée de poursuivre ce genre de choses. Écoutez, la tendance depuis 40 ans est que les partis sous-enquêtent sur eux-mêmes et sur-enquêtent sur l’autre parti. Ça n’a pas commencé ici.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a rejeté l’accent mis par le GOP sur les enquêtes comme une réflexion « sur la marque ».

“Ils ont dit qu’ils allaient lutter contre l’inflation, ils ont dit qu’ils allaient en faire une priorité, puis ils obtiennent la majorité et leur priorité n’est en fait pas de se concentrer sur la famille américaine, mais sur la famille du président”, a-t-elle déclaré.

Même certains républicains nouvellement élus repoussent l’idée.

« La priorité absolue est de lutter contre l’inflation et le coût de la vie. … Ce que je ne veux pas voir, c’est ce que nous avons vu dans l’administration Trump, où les démocrates s’en sont pris sans cesse au président et à l’administration », a déclaré le représentant élu Mike Lawler de New York sur CNN.

Les impôts et le travail des entreprises étrangères de Hunter Biden font déjà l’objet d’une enquête fédérale, un grand jury du Delaware ayant entendu des témoignages ces derniers mois.

Bien qu’il n’ait jamais occupé de poste lors de la campagne présidentielle ou à la Maison Blanche, son appartenance au conseil d’administration d’une société d’énergie ukrainienne et ses efforts pour conclure des accords en Chine ont longtemps soulevé des questions quant à savoir s’il a échangé sur le service public de son père, y compris rapporté références dans ses e-mails au “grand gars”.

Joe Biden a déclaré qu’il n’avait jamais parlé à son fils de ses affaires à l’étranger, et rien de ce que les républicains ont avancé ne suggère le contraire. Et rien n’indique que l’enquête fédérale implique le président.

Trump et ses partisans, quant à eux, ont avancé une théorie largement discréditée selon laquelle Biden a poussé au limogeage du principal procureur ukrainien pour protéger son fils et Burisma de l’enquête. Biden a en effet fait pression pour le limogeage du procureur, mais cela reflétait la position officielle non seulement de l’administration Obama mais de nombreux pays occidentaux et parce que le procureur était perçu comme indulgent en matière de corruption.

Les républicains de la Chambre ont également signalé des enquêtes à venir sur l’immigration, les dépenses gouvernementales et les droits des parents. Le chef de cabinet de la Maison Blanche Ron Klain, le secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, le procureur général Merrick Garland et le directeur du FBI Chris Wray ont été avertis en tant que témoins potentiels.

Le représentant Jim Jordan de l’Ohio, nouveau président du pouvoir judiciaire, se plaint depuis longtemps de ce qu’il dit être un ministère de la Justice politisé et des enquêtes en cours sur Trump.

Vendredi, Garland a nommé un avocat spécial pour superviser l’enquête du ministère de la Justice sur la présence de documents classifiés dans le domaine de Trump en Floride ainsi que sur les aspects clés d’une enquête distincte impliquant l’insurrection du 6 janvier 2021 et les efforts pour annuler les élections de 2020.

Trump, dans un discours vendredi soir dans son domaine de Mar-a-Lago, a qualifié le développement de “le dernier d’une longue série de chasses aux sorcières”.

À Joe et Hunter Biden, il a demandé : « Où est leur procureur spécial ?

Matt Mackowiak, un stratège politique républicain, a déclaré que c’était une chose si les enquêtes sur Hunter Biden s’en tenaient aux questions de corruption, mais si cela vire au genre de messages mesquins qui circulent dans les cercles d’extrême droite, “je ne ‘ Je ne sais pas que le public aura beaucoup de patience pour cela.

Colleen Long, l’Associated Press