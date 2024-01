House GOP met fin à la destitution de Mayorka sans son témoignage public

Mais l’extrême droite s’est rebellée contre l’accord émergent, et le président Mike Johnson a déclaré qu’il était réticent à le soumettre au vote à moins qu’il ne reflète étroitement une mesure sévère de contrôle des frontières que la Chambre a adoptée l’année dernière sans le soutien des démocrates.

“Le Congrès n’a pas réussi à réparer le système d’immigration défaillant depuis des décennies, et il a actuellement l’occasion de le faire”, a déclaré Mia Ehrenberg, porte-parole du ministère de la Sécurité intérieure, dans un communiqué. “Au lieu de perdre du temps dans un effort de destitution sans fondement, la majorité de la Chambre devrait se joindre aux Républicains et aux Démocrates du Sénat travaillant avec le Secrétaire Mayorkas pour corriger nos lois enfreintes sur l’immigration et financer correctement le département.”