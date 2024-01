House GOP envisage déjà un avenir sans Mike Johnson

Bien qu’il ait occupé le poste de président pendant à peine trois mois, le Louisianais est déjà confronté à une menace immédiate de la part de la représentante géorgienne Marjorie Taylor Greene, qui le dénigre ouvertement et suggère qu’elle pourrait essayer de l’expulser de la présidence.

“Je ne pense pas qu’il soit en sécurité pour le moment”, a déclaré Greene, ajoutant : “La seule raison pour laquelle il prend la parole, c’est parce que notre conférence est si désespérée.”

Peu de Républicains sont prêts à rejoindre Greene, du moins à ce stade. Mais plus de 100 d’entre eux ont exprimé leur frustration face à l’approche de Johnson en matière de dépenses gouvernementales en s’opposant jeudi à un financement, y compris la présidente de la conférence House GOP, Elise Stefanik de New York. Le représentant Patrick McHenry (RN.C.), qui a brièvement exercé les fonctions de président par intérim, a lancé un avertissement brutal jeudi soir selon lequel « nous sommes en train de sucer le vent » sous la direction de Johnson, exhortant l’orateur à élargir son cercle de conseillers et à éviter de se prosterner devant son droite.

Et d’autres républicains encore prédisent en privé qu’à moins que Johnson ne parvienne à conserver sa faible majorité cet automne, son mandat à la tête de la conférence du GOP pourrait expirer.

Des entretiens avec plus d’une douzaine de législateurs républicains ont révélé un consensus selon lequel Johnson aurait de sérieuses difficultés à rester au pouvoir après une défaite électorale. Ces jours-ci, certains législateurs qui ont adopté Johnson – après l’échec de trois autres aspirants successeurs de l’ancien président Kevin McCarthy – reconnaissent ouvertement que les Louisianais seraient tenus pour responsables de tout faux pas aux urnes cet automne.

« C’est à lui de gagner ou de perdre. Et s’il perd, il partira », a déclaré le représentant du Texas Pete Sessions, ancien président du Comité national républicain du Congrès.

Sessions, qui a eu sa propre tentative de courte durée pour le marteau en octobre, a prédit que si les Républicains ne détiennent pas la majorité, alors Johnson « ne restera pas dans les parages – je le pense vraiment ».

La position difficile de Johnson est en partie le produit de ce qu’un allié de McCarthy a décrit comme la « mauvaise main » qu’il a héritée de l’ex-président, une série de défis législatifs politiquement épuisants qui s’accumulent alors que la majorité républicaine de la Chambre se réduit à deux sièges avec une participation complète. . Il est difficile d’imaginer un dirigeant républicain sortir indemne de négociations longues et brutales sur la sécurité des frontières, l’aide à l’Ukraine et à Israël et le financement gouvernemental.

Malgré les critiques de McHenry, McCarthy s’est occupé de son flanc droit, en particulier lors de sa première candidature à la présidence. Pourtant, la vulnérabilité de Johnson reflète également son activité politique relativement limitée et la brièveté de son mandat, sans parler de son leadership.

Contrairement à McCarthy, Johnson n’est pas entré dans la suite des orateurs entouré d’une puissante infrastructure de collecte de fonds et de campagne – ou du même type de relations de longue date que ses n ° 2 et n ° 3, le chef de la majorité Steve Scalise et le whip de la majorité Tom Emmer, ont entretenu des années. développement.

Ce qui laisse, pour certains républicains de la Chambre, un lien clair entre les élections de cet automne et leur future équipe dirigeante. Si le GOP s’accroche à la Chambre, le représentant Steve Womack (R-Ark.) n’a prédit aucun « changement substantiel dans la structure de direction ».

“Mais si vous perdez la Chambre, alors je pense que tous les paris sont ouverts”, a-t-il ajouté. “Et il peut y avoir un désir et une discussion sur la possibilité de recommencer ou de constituer une équipe de direction différente.”

Si les Républicains perdent la Chambre cet automne, avec Donald Trump probablement en tête de liste, ils perdront également un siège de leader l’année prochaine. Ce poste vacant pourrait déclencher une lutte de pouvoir entre Johnson et d’autres républicains de premier plan, dont Scalise et Emmer. Certains alliés de Johnson ont cependant prédit une confrontation potentielle entre Scalise et Emmer pour le poste de whip de la minorité, tandis que Johnson passerait au poste de chef de la minorité. La plupart, cependant, prédisaient une confrontation entre les républicains de Louisiane si personne ne choisissait de se retirer.

“La coutume de Nancy Pelosi est que tout le monde est poussé vers le bas [in the move out of the majority], mais nous ne sommes pas Nancy. Et nous allons avoir beaucoup d’introspection qui se poursuivra », a déclaré le représentant Frank Lucas (R-Okla.).

“Le président Johnson, le leader Scalise, le whip Emmer, le président Stefanik et l’ensemble des dirigeants élus se concentrent uniquement sur la fin de la crise frontalière, en apportant un soulagement aux Américains touchés par l’inflation et la hausse de la criminalité, et en augmentant la majorité en 2024”, a déclaré le porte-parole de Johnson, Taylor Haulsee. .

Une porte-parole de Scalise, Lauren Fine, a déclaré que lui et Johnson ainsi que le reste de l’équipe de direction “travaillent en étroite collaboration pour faire avancer notre programme conservateur”, tout en garantissant que le Parti républicain de la Chambre dispose des “ressources dont nous avons besoin pour accroître notre majorité”. et licencier Joe Biden en 2024. »

Si Johnson ne reste pas le premier républicain de la Chambre des représentants en 2025, certains membres du Parti républicain pensent qu’il pourrait revenir au comité judiciaire, où le représentant Jim Jordan (R-Ohio) est confronté à des limites de mandat en tant que membre principal du parti. Johnson pourrait également tirer parti de son temps en tant que président pour obtenir un emploi en dehors de la Colline, comme de nombreux républicains prédisent que McCarthy envisage de le faire.

D’une manière générale, si les républicains de la Chambre des représentants affichent des résultats médiocres cet automne, rien ne garantit qu’un membre de leur direction – y compris Johnson, Scalise et Emmer – serait en sécurité.

« Si nous retournons en minorité, devons-nous prendre une direction différente à mesure que nous avançons en tant que conférence ? » a demandé le représentant Kevin Hern (R-Okla.), président du comité d’étude républicain, qui s’est également présenté à la présidence. “Je pense que l’ensemble de l’équipe de direction serait examinée.”

Interrogé sur la position de Johnson si le parti perdait la majorité, un haut responsable républicain de la Chambre des représentants a plaisanté en disant que les spéculations à ce sujet « se produisent maintenant ». Ce républicain a ajouté, sous couvert d’anonymat pour parler franchement : « C’est une nouvelle année. Vous pouvez le sentir dans l’air.

Si le Parti républicain s’accroche au pouvoir cet automne, Johnson aura de bien meilleures chances de conserver son poste de leader. Mais comme les Républicains de la Chambre l’ont découvert à mi-mandat en 2022, lorsque les prédictions de leurs dirigeants concernant une « vague rouge » se sont évaporées et que des gains plus modestes se sont matérialisés, ce qui constitue une victoire dépend de la personne à qui vous demandez.

Il n’y a pas que des prédictions pessimistes pour Johnson, malgré certains faux pas perçus au début, comme les critiques persistantes sur sa volonté de travailler avec les démocrates sur le financement gouvernemental.

Le représentant Pat Fallon (Républicain du Texas), un allié de Johnson qui a félicité l’orateur pour son « travail fantastique », a déclaré qu’il s’attendrait à ce que Scalise et Emmer se battent pour le rôle de whip si le GOP perd la majorité. De manière générale, Fallon a déclaré qu’il pensait que Johnson serait en sécurité quoi qu’il arrive cet automne.

Le représentant Ralph Norman (RN.C.), membre du Freedom Caucus, a également déclaré qu’il s’attendrait à ce que Johnson reste à la tête de la minorité si le GOP perdait le pouvoir. Il en a été de même pour le représentant Brian Fitzpatrick (R-Pa.), qui représente un district de champ de bataille très disputé.

Les alliés de Johnson soutiennent que les sceptiques le sous-estiment, soulignant ses progrès rapides qui apaisent les inquiétudes selon lesquelles il ne pourrait pas suivre le rythme effréné de McCarthy en matière de collecte de fonds. Plus il participe à la campagne de 2024 et au recrutement des candidats, plus Johnson peut nouer des liens plus profonds avec les nouveaux membres qui ont aidé McCarthy à survivre à une course à la présidence épuisante en janvier dernier.

Malgré cela, les Républicains admettent ouvertement qu’ils sont inquiets pour novembre. Ce qui n’est jamais bon signe.

“Nous courons un réel danger de ne pas gagner la Maison Blanche et de ne pas gagner la Chambre”, a déclaré le représentant Richard McCormick (R-Ga.), qui a soutenu que le parti n’est pas concentré sur les principales questions des électeurs.

« La Réserve fédérale va réduire [interest rates] probablement au moins deux, voire cinq fois cette année. Le prix de l’essence baisse toujours lors d’une élection. Et la frontière sera sécurisée avant novembre. Ça va arriver, non ? Cela fera partie d’un package », réfléchit McCormick. « Quelles sont les trois choses qui sont le talon d’Achille de Biden ? Ces trois choses.