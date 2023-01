House GOP enquêtera sur les communications de Big Tech avec l’administrateur de Biden

Les républicains de la Chambre prévoient de lancer cette semaine un nouveau sous-comité qui enquêtera sur les communications entre les entreprises Big Tech et l’administration Biden, a confirmé une source proche du dossier à CNBC.

Le lancement prévu du Sous-comité restreint sur la militarisation du gouvernement fédéral, rapporté plus tôt lundi par Axiosreprésente l’un des nombreux hochements de tête que le président nouvellement élu Kevin McCarthy, R-Californie, a donné à la faction conservatrice du caucus du GOP dans son long combat pour remporter le marteau. La rubrique opinion du Wall Street Journal plans précédemment annoncés pour le panneau.

Le président de la magistrature de la Chambre, Jim Jordan, R-Ohio, qui a soutenu McCarthy dans sa candidature à la présidence, devrait diriger le nouveau sous-comité. Le panel enquêtera sur les communications entre les entreprises technologiques et la branche exécutive et recherchera des signes de pression conduisant à une censure conservatrice en ligne.

Jordan a fait allusion à ces plans le mois dernier dans une série de lettres aux PDG de Pomme , Amazone , Alphabet , Méta et Microsoft exigeant des informations sur ce qu’il a appelé “la nature et l’étendue de la collusion de vos entreprises avec l’administration Biden”. Jordan a dit aux entreprises qu’elles devraient conserver tous les enregistrements existants ou futurs liés à sa demande de communication avec le pouvoir exécutif concernant “la modération, la suppression, la suppression, la restriction ou la réduction de la circulation du contenu”.

La société mère de Facebook, Meta et Microsoft, avait précédemment refusé de commenter les lettres de Jordan. Les trois autres sociétés n’ont pas répondu aux précédentes demandes de commentaires.

La décision de créer le panel intervient après la publication par le propriétaire de Twitter, Elon Musk, du “Fichiers Twitter” – rapportant à un groupe restreint de journalistes qu’il a autorisé l’accès aux fichiers internes après avoir repris l’entreprise – un regain de ferveur autour des décisions passées de modération de contenu de la plate-forme sous son ancien propriétaire.

Le plus examiné de ces choix a été la décision de Twitter de bloquer les liens vers un article du New York Post avant les élections de 2020 prétendant trouver des e-mails « fumants » liés au candidat démocrate à l’époque Joe Biden et à son fils Hunter. À l’époque, Twitter a déclaré qu’il pensait que l’histoire violait sa politique sur les matériaux piratés. Twitter a ensuite annulé la décision et son PDG de l’époque a déclaré que les actions entreprises par la plate-forme étaient “mauvaises”, modifiant ses politiques pour éviter qu’elles ne se reproduisent.

Le nouveau sous-comité devrait également se pencher sur d’autres domaines d’influence et de politisation potentiels au sein du gouvernement, notamment dans la communauté du renseignement et les agences de santé publique.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Mais en réponse à un Article politique le mois dernier décrivant les négociations pour créer le sous-comité, le porte-parole de la Maison Blanche Ian Sams écrit sur Twitter“Les républicains de la Chambre continuent d’indiquer clairement qu’ils se concentrent sur des cascades politiques inutiles pour se faire réserver sur Tucker Carlson, au lieu de travailler avec @POTUS ou les Démocrates du Congrès pour s’attaquer aux problèmes qui préoccupent les Américains, comme la lutte contre l’inflation et la réduction des coûts.”

