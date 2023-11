House GOP assigne Hunter Biden aux côtés d’une suite de membres de la famille Biden

Hunter Biden et son oncle James Biden ont été assignés à comparaître mercredi par le comité de surveillance de la Chambre des représentants, qui a pris la mesure remarquable de solliciter les dépositions des membres de la famille du président Biden dans le cadre de son enquête de destitution.

Dans le cadre de cette demande, le comité a demandé que l’épouse de James Biden, Sarah Biden, ainsi que l’épouse de Hunter Biden, Melissa Cohen, siègent pour des entretiens transcrits. Le panel demande également des entretiens avec Hallie Biden, la veuve de Beau Biden, et sa sœur Elizabeth Secundy.

Les assignations à comparaître surviennent des semaines après que le comité de surveillance a exigé les relevés bancaires personnels de Hunter et de James Biden, et comprennent également une assignation à comparaître pour l’ancien partenaire commercial de Hunter Biden, Rob Walker.

Le panel demande également à parler avec Tony Bobulinski, que l’avocat de Hunter Biden a accusé d’avoir menti au FBI.

Le communiqué du président de la surveillance de la Chambre, James Comer (R-Ky.), a déclaré qu’il “prévoit d’envoyer des assignations à comparaître supplémentaires et des demandes d’entretien transcrites plus tard cette semaine”.

À la une de The Hill

La décision de contraindre leur témoignage intervient au lendemain du jour où le conseiller spécial David Weiss, le procureur américain du Delaware qui enquête sur Hunter Biden, s’est assis pour un entretien volontaire avec les législateurs du comité judiciaire de la Chambre, un autre panel du trio menant l’enquête.

Les assignations à comparaître sont la première mesure majeure depuis l’élection du président Mike Johnson (R-La.), qui a soutenu les efforts visant à destituer le président Biden même s’il a évoqué la nécessité d’utiliser le pouvoir du Congrès avec parcimonie.

La Maison Blanche a souligné le défi que représente l’élection de Johnson et la fermeture imminente du gouvernement, qualifiant les assignations à comparaître de « campagne de diffamation » contre le président.

“À un peu plus d’une semaine avant que les Républicains de la Chambre des représentants puissent à nouveau plonger le pays dans une fermeture dangereuse et chaotique du gouvernement, les voix les plus extrémistes de leur parti, comme James Comer, tentent de détourner l’attention de leurs échecs répétés à gouverner”, a déclaré Ian Sams, le président de la Chambre des représentants. Le porte-parole de la surveillance de la Maison Blanche a déclaré dans une note.

« Bien qu’ils aient dépensé des millions de dollars des contribuables pour mener cette enquête, ils n’ont trouvé aucune preuve pour étayer leurs allégations farfelues de corruption et de « crimes et délits graves », qui, selon eux, motivent leur « enquête de destitution » ouverte.

L’enquête du GOP sur les Bidens comporte plusieurs volets, notamment des affirmations selon lesquelles les Bidens se livraient à un trafic d’influence, ainsi qu’une partie de cet argent ayant été versée au président Biden lui-même pendant la vice-présidence.

Les Républicains de la Chambre n’ont pas réussi à démontrer que le président Biden avait accepté un pot-de-vin, et la Maison Blanche a déclaré que ses actions visant à renverser un procureur ukrainien pour incapacité à lutter contre la corruption n’avaient aucun lien avec le travail de son fils au conseil d’administration d’une société énergétique ukrainienne. La Maison Blanche a vigoureusement nié tout acte répréhensible.

Et Weiss a déclaré mardi qu’il conservait le contrôle total de l’enquête sur Hunter Biden, repoussant les affirmations du GOP selon lesquelles ses poursuites avaient été bloquées par la direction du DOJ.

Le comité dispose déjà d’informations substantielles sur Walker, qui était auparavant interviewé par le FBI en 2020 et a déclaré que le président Biden avait peu d’informations sur l’implication dans les pratiques commerciales de son fils.

“Je n’ai certainement jamais pensé que le vice-président faisait partie de tout ce que nous faisions”, a-t-il déclaré au bureau à l’époque.

Cela est venu en réponse aux affirmations de Bobulinski, avec qui Hunter Biden a déclaré n’avoir été que brièvement impliqué, selon lesquelles le fils du président prévoyait de détenir de l’argent pour un personnage que Bobulinski supposait être son père.

Walker a déclaré au FBI que c’était un « vœu pieux » que le président Biden soit un jour impliqué dans leurs affaires.

Depuis qu’ils ont eu accès aux dossiers bancaires personnels des deux Biden, les républicains ont souligné deux chèques entre les frères étiquetés comme des prêts personnels qui ont été envoyés après que Biden a quitté ses fonctions.

Alors que le Parti républicain suggérait qu’ils étaient intervenus après d’importantes transactions commerciales, un prêt de 200 000 $ a été remboursé après le travail de James Biden avec une entreprise américaine. Un chèque de 40 000 $ entre les frères est intervenu après que Hunter Biden ait obtenu de l’argent auprès d’une société chinoise, transférant ensuite de l’argent à la société de son oncle, qui l’a ensuite transféré sur son compte personnel.

Les démocrates ont fait valoir que les fonds ne montrent rien de plus qu’un prêt à court terme entre membres de la famille consenti alors que Biden était un simple citoyen.

Même si le Parti républicain a attisé les flammes, il n’a pas encore trouvé de preuve irréfutable qui impliquerait que le président bénéficie directement des relations commerciales internationales de sa famille ou qu’il prenne des décisions politiques en tant que vice-président à cause de celles-ci.

L’essentiel des allégations remonte aux efforts du président Biden en tant que vice-président pour destituer le procureur ukrainien Viktor Shokin. Les républicains affirment que ces mesures ne sont pas dues à l’incapacité de Shokin à lutter contre la corruption, comme l’a dit Biden, mais plutôt au bénéfice de son fils alors qu’il travaillait au conseil d’administration de la société énergétique ukrainienne Burisma.

Mais les actions de Biden étaient conformes à celles de la communauté internationale, et la correspondance du Département d’État de l’époque montre que les États-Unis ont suspendu leur aide à l’Ukraine en raison de leurs inquiétudes quant à l’incapacité de Shokin à entreprendre des réformes significatives.

Shokin ne poursuivait pas non plus Burisma ; son adjoint a déclaré qu’une enquête antérieure était devenue inactive au moment où Biden était impliqué. L’inquiétude des États-Unis concernant l’aide à l’Ukraine était due à l’incapacité de Shokin à se montrer un procureur agressif.