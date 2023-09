House GOP accuse Garland et DOJ de parti pris pro-Biden lors de l’audience de Capitol Hill

CAPITOL HILL – Alors qu’un ancien président est accusé de multiples crimes fédéraux, le fils de l’actuel président est inculpé et ce même président fait face à une enquête de destitution de la Chambre des représentants, le procureur général des États-Unis a été confronté à de nombreuses questions difficiles à Capitol Hill mercredi.

Le procureur général Merrick Garland a comparu devant le comité judiciaire de la Chambre pour la première fois en près de deux ans. Le comité dirigé par le GOP n’a pas perdu l’occasion d’interroger Garland sur les allégations de partialité au sein du ministère de la Justice.

Les législateurs républicains ont remis en question l’engagement de Garland de rester au-dessus de la politique.

Il a témoigné : « Notre travail ne consiste pas à recevoir des ordres du président, du Congrès ou de quiconque concernant qui ou quoi fait l’objet d’une enquête criminelle. Comme le président lui-même l’a dit. Et je réaffirme aujourd’hui que je ne suis pas l’avocat du président.

Garland était sans relâche encouragé par la gestion par son département des enquêtes et des poursuites contre l’ancien président Donald Trump et le fils du président Joe Biden, Hunter Biden, pour des accusations criminelles liées aux armes à feu.

Cette enquête est menée par le conseiller spécial David Weiss. Mais le président du pouvoir judiciaire, Jim Jordan (R-Ohio), a fait valoir que Weiss avait été choisi par Garland afin de défendre les Biden. « Il choisit le seul gars, celui dont il sait qu’il protégera Joe Biden », a déclaré Jordan.

Les démocrates membres du comité ont défendu le DOJ, soulignant à plusieurs reprises que Weiss avait été nommé par Trump.

Le fils du président a finalement été inculpé la semaine dernière de trois accusations fédérales liées aux armes à feu, accusé d’avoir menti sur sa consommation de drogue pour acheter une arme de poing en 2018, puis de possession illégale de cette arme.

LIRE: Les critiques mettent en garde contre un écran de fumée après l’inculpation de Hunter Biden dans le seul cas où Joe Biden n’était pas impliqué

Jordan a déclaré : « Il aurait pu choisir n’importe qui au sein du gouvernement, en dehors du gouvernement. Il aurait pu choisir d’anciens procureurs généraux, d’anciens conseillers spéciaux. Mais il choisit le seul gars, celui dont il sait qu’il protégera Joe Biden. »

Les républicains ont enquêté plus en profondeur sur le prétendu traitement préférentiel accordé au fils du président Biden, Hunter.

Le représentant Mike Johnson (R-LA) a déclaré : « Ils sont témoins chaque jour d’un ministère de la Justice politisé dans un système judiciaire à deux vitesses. Par exemple, ils voient le DOJ, bien sûr, poursuivre de manière agressive le principal rival politique du président Biden, M. Trump, alors qu’en même temps, ils voient une marche lente et un traitement spécial accordé au fils du président. »

Ce mois-ci, un récent sondage Associated Press-NORC Center a révélé que seulement 19 % des Américains sont très ou extrêmement confiants dans le fait que le ministère de la Justice mène son enquête de manière équitable et non partisane. La moitié déclare ne pas être très confiante, voire pas du tout confiante.

Michele Bachmann, doyenne de la Robertson School of Government de l’Université Regent, a déclaré : « Le FBI décide qui il veut poursuivre et qui il ne veut pas poursuivre. Il est donc impatient de poursuivre ceux qui ont une opposition politique à l’administration actuelle. » Je suis réticent à poursuivre quiconque est associé à l’administration actuelle. C’est un déni de justice. «

