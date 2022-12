House fait avancer le projet d’onde de tempête géante du Texas dans la facture d’eau

HOUSTON (AP) – Quatorze ans après que l’ouragan Ike a ravagé des milliers de maisons et d’entreprises près de Galveston, au Texas – mais a surtout épargné les raffineries de pétrole et les usines chimiques de la région – la Chambre des représentants des États-Unis a voté jeudi pour autoriser le projet le plus coûteux jamais recommandé par le US Army Corps of Engineers pour se protéger contre la prochaine tempête déchaînée.

Ike a effacé des quartiers en bord de mer, causant 30 milliards de dollars de dégâts. Mais avec une si grande partie de l’industrie pétrochimique du pays dans le corridor Houston-Galveston, cela aurait pu être encore pire. Cet appel rapproché a inspiré le professeur de sciences marines Bill Merrell à proposer pour la première fois une énorme barrière côtière pour se protéger contre un coup direct.

Maintenant, la loi sur l’autorisation de la défense nationale comprend des autorisations pour un plan de 34 milliards de dollars qui emprunte à l’idée de Merrell.

“C’était assez différent de tout ce que nous avions fait aux États-Unis et il nous a fallu un peu de temps pour y arriver”, a déclaré Merrell de la Texas A&M University à Galveston.

La Chambre a adopté le projet de loi sur la défense de 858 milliards de dollars par 350 voix contre 80. Il comprend des projets majeurs pour améliorer les voies navigables du pays et protéger les communautés contre les inondations aggravées par le changement climatique.

Plus précisément, le vote fait avancer la loi sur le développement des ressources en eau de 2022. Celle-ci définit un vaste ensemble de politiques pour le corps d’armée et autorise des projets qui touchent à la navigation, à l’amélioration de l’environnement et à la protection contre les tempêtes. Il passe généralement tous les deux ans. Il a reçu un soutien fort et bipartisan et avance maintenant au Sénat.

Le projet de protection côtière du Texas dépasse de loin tous les 24 autres projets éclairés par le projet de loi. Il existe un plan de 6,3 milliards de dollars pour approfondir les canaux de navigation vitaux près de New York et un effort de 1,2 milliard de dollars pour élever des maisons et des entreprises sur la côte centrale de la Louisiane.

“Peu importe de quel côté de la politique vous vous trouvez, tout le monde est intéressé à avoir de bonnes ressources en eau”, a déclaré Sandra Knight, présidente de WaterWonks LLC.

LA DIGUE IKE

Des chercheurs de l’Université Rice de Houston ont estimé qu’une tempête de catégorie 4 avec une onde de tempête de 24 pieds pourrait endommager les réservoirs de stockage et libérer plus de 90 millions de gallons de pétrole et de substances dangereuses.

La caractéristique la plus importante de la barrière côtière serait les vannes, dont environ 650 pieds de large – à peu près l’équivalent d’un immeuble de 60 étages sur le côté – pour empêcher les ondes de tempête d’entrer dans la baie de Galveston et de labourer le Houston Ship Channel. Un système de barrière circulaire de 18 milles serait également construit le long de l’arrière de l’île de Galveston pour protéger les maisons et les entreprises des ondes de tempête. Le plan a nécessité six ans d’études impliquant environ 200 personnes.

Il y aura également des projets de restauration de l’écosystème des plages et des dunes le long de la côte du Texas. La Houston Audubon Society s’est dite préoccupée par le fait que le projet détruirait certains habitats d’oiseaux et nuirait aux populations de poissons, de crevettes et de crabes de la baie.

PROCHAINES ÉTAPES

La législation autorise la construction du projet, mais le financement restera un défi – l’argent doit encore être alloué. L’énorme fardeau des coûts incombe le plus au gouvernement fédéral, mais les entités locales et étatiques devront également verser des milliards. La construction pourrait prendre deux décennies.

“Cela réduit considérablement le risque de cet événement catastrophique d’onde de tempête qui n’est pas récupérable”, a déclaré Mike Braden, chef de la division des mégaprojets du district de Galveston du corps d’armée.

Le projet de loi comprend également une série de mesures politiques. Lorsque de futurs ouragans frappent par exemple, les protections côtières peuvent être reconstruites en tenant compte du changement climatique. Les concepteurs pourront penser à la montée des mers lorsqu’ils élaboreront des plans.

“L’avenir de beaucoup de ces communautés ne ressemblera pas au passé”, a déclaré Jimmy Hague, conseiller principal en politique de l’eau à Nature Conservancy.

Le projet de loi sur les ressources en eau continue de pousser vers les zones humides et d’autres solutions contre les inondations qui utilisent la nature pour absorber l’eau au lieu de murs en béton pour la tenir à distance. Sur le fleuve Mississippi en aval de Saint-Louis, par exemple, un nouveau programme aidera à restaurer les écosystèmes et à créer une combinaison de projets de lutte contre les inondations. Il existe également des dispositions pour l’étude de la sécheresse à long terme.

Il existe des mesures pour améliorer la sensibilisation des tribus et faciliter l’achèvement des travaux dans les communautés les plus pauvres et historiquement défavorisées.

Cela peut prendre beaucoup de temps pour étudier des projets, les faire passer par le Congrès et trouver des financements. Merrell, qui aura 80 ans en février, a déclaré qu’il espérait voir une partie du projet texan être construit, mais il ne pense pas qu’il sera là pour le voir terminé.

“J’espère juste que le produit final arrivera et qu’il protégera mes enfants et petits-enfants et tous les autres citoyens de cette région”, a déclaré Merrell.

___

Phillis a rapporté de St. Louis.

___

L’Associated Press reçoit le soutien de la Walton Family Foundation pour la couverture de la politique de l’eau et de l’environnement. L’AP est seul responsable de tout le contenu. Pour toute la couverture environnementale d’AP, visitez https://apnews.com/hub/climate-and-environment

Juan A. Lozano et Michael Phillis, The Associated Press