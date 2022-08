House est sur le point de passer le paquet climat, fiscalité et santé

“Cette législation qui change la vie augmente l’effet de levier de l’intérêt du peuple sur l’intérêt particulier”, a écrit cette semaine la présidente Nancy Pelosi de Californie dans une lettre à ses collègues. “Ce projet de loi”, a-t-elle ajouté, “fait une énorme différence à la table de la cuisine des familles américaines”.

Contenu du projet de loi sur le climat, la santé et les impôts Carte 1 sur 8 Contenu du projet de loi sur le climat, la santé et les impôts Industrie automobile. Actuellement, les contribuables peuvent obtenir jusqu’à 7 500 $ en crédits d’impôt pour l’achat d’un véhicule électrique, mais il y a un plafond sur le nombre de voitures éligibles de chaque fabricant. Le nouveau projet de loi éliminerait ce plafond et prolongerait le crédit d’impôt jusqu’en 2032; les voitures d’occasion seraient également admissibles à un crédit pouvant atteindre 4 000 $. Contenu du projet de loi sur le climat, la santé et les impôts Industrie de l’énergie. Le projet de loi fournirait des milliards de dollars de rabais aux Américains qui achètent des appareils électriques et éconergétiques. Les entreprises obtiendraient des crédits d’impôt pour la construction de nouvelles sources d’électricité sans émissions. 60 milliards de dollars sont réservés pour encourager la fabrication d’énergie propre et des sanctions pour les émissions de méthane qui dépassent les limites fédérales à partir de 2024. Contenu du projet de loi sur le climat, la santé et les impôts Soins de santé. Pour la première fois, Medicare serait autorisé à négocier avec les fabricants de médicaments sur le prix de certains médicaments délivrés sur ordonnance. Le projet de loi prolongerait également les subventions disponibles en vertu de la loi sur les soins abordables, qui devaient expirer à la fin de l’année, pour une période supplémentaire de trois ans. Contenu du projet de loi sur le climat, la santé et les impôts Code fiscal. Le projet de loi introduirait un nouvel impôt minimum sur les sociétés de 15% sur les bénéfices que les sociétés déclarent aux actionnaires, s’appliquant aux entreprises qui déclarent plus d’un milliard de dollars de revenus annuels mais qui peuvent utiliser des crédits, des déductions et d’autres traitements fiscaux pour réduire leurs taux d’imposition effectifs. La législation renforcerait l’IRS avec un investissement d’environ 80 milliards de dollars. Contenu du projet de loi sur le climat, la santé et les impôts Communautés à faible revenu. Le projet de loi investirait plus de 60 milliards de dollars pour soutenir les communautés à faible revenu et les communautés de couleur qui sont disproportionnellement accablées par le changement climatique. Cela comprend des subventions pour la technologie zéro émission, ainsi que des fonds pour atténuer les effets négatifs des autoroutes et autres installations de transport. Contenu du projet de loi sur le climat, la santé et les impôts Industrie des énergies fossiles. Le projet de loi obligerait le gouvernement fédéral à vendre aux enchères plus d’espace public pour le forage pétrolier et à étendre les crédits d’impôt pour les centrales au charbon et au gaz qui dépendent de la technologie de capture du carbone. Ces dispositions font partie de celles qui ont été ajoutées pour obtenir le soutien du sénateur Joe Manchin III, démocrate de Virginie-Occidentale. Contenu du projet de loi sur le climat, la santé et les impôts Virginie-Occidentale. Le projet de loi apporterait également de grands avantages à l’État de M. Manchin, le deuxième producteur de charbon du pays, en rendant permanent un fonds fiduciaire fédéral pour soutenir les mineurs atteints de maladie pulmonaire noire et en offrant de nouvelles incitations à la construction de parcs éoliens et solaires dans les zones où les mines de charbon ou des centrales au charbon ont récemment fermé.

L’adoption de la législation mettrait fin à une longue période de négociations pour les démocrates. Pendant plus d’un an, ils ont travaillé pour trouver un compromis qui pourrait non seulement apaiser un flanc gauche désireux d’adopter un plan expansif qui transformerait le filet de sécurité sociale de la nation, mais qui garantirait également les votes des principaux résistants centristes réticents à approuver des milliards de nouvelles dépenses à mesure que l’inflation grimpait.

Le projet de loi est bien en deçà du Build Back Better Act de 2,2 billions de dollars, que Mme Pelosi a fait adopter à la Chambre en novembre. Ce projet de loi comprenait des modifications beaucoup plus substantielles du code des impôts, ainsi que des milliards de dollars pour créer un programme fédéral de congés payés, fournir un soutien à la plupart des familles avec enfants et développer le logement, les soins à domicile et l’éducation publique. Il a calé au Sénat un mois plus tard, lorsque le sénateur Joe Manchin III de Virginie-Occidentale, un démocrate centriste, l’a rejeté comme exorbitant et s’est retiré des pourparlers.

Mais le produit final, appelé la loi sur la réduction de l’inflation, est une victoire importante pour les démocrates quelques mois seulement avant qu’ils ne défendent leurs étroites majorités au Congrès lors des élections de mi-mandat de novembre. Dans sa lettre, Mme Pelosi a reconnu que plusieurs priorités avaient été abandonnées pour assembler un paquet plus étroit et a promis que “nous ne devons jamais abandonner ce combat – et le poursuivrons dans la future législation”.