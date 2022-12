House efface un paquet de dépenses de 1,7 billion de dollars, évitant la fermeture

Le vote a été peu suivi, après que plus de la moitié de la Chambre ait soumis la lettre de l’ère de la pandémie qui permet à un collègue de voter en leur nom.

Le paquet de dépenses est largement considéré comme le dernier projet de loi garanti pour maintenir le financement du gouvernement, alors que les républicains se préparent à prendre le contrôle de la Chambre le 3 janvier et à tirer parti de leur nouvelle majorité pour forcer l’administration Biden et les démocrates à accepter de profondes réductions de dépenses que les libéraux ont a juré de s’y opposer. Il a servi de chant du cygne aux législateurs qui ont pris leur retraite après des décennies au Congrès – notamment les sénateurs Patrick J. Leahy, démocrate du Vermont, et Richard C. Shelby, républicain de l’Alabama, à la tête du comité des crédits – et champions du processus de dépenses. qui s’éloignent du leadership, comme Mme Pelosi et le représentant Steny H. Hoyer du Maryland, le chef de la majorité.

Le décompte des voix a révélé le contraste frappant entre les républicains de la Chambre et du Sénat et leurs approches opposées des dépenses gouvernementales, préfigurant des batailles politiques potentiellement amères au cours de la nouvelle année. Plus d’un tiers des républicains au Sénat ont voté en faveur du projet de loi, y compris le sénateur Mitch McConnell du Kentucky, le chef de la minorité.

“J’ai des inquiétudes quant à la taille et à la portée du paquet”, a déclaré le représentant Kay Granger du Texas, qui est sur le point de rester le meilleur républicain du comité des crédits.

“Je suis déçue de ne pas pouvoir soutenir ce projet de loi”, a-t-elle ajouté, citant l’augmentation des programmes non liés aux dépenses militaires.

Le représentant Kevin McCarthy de Californie, le chef de la minorité essayant de verrouiller les votes insaisissables nécessaires pour être le président de la Chambre sur une étroite majorité républicaine, a prononcé un discours barbelé d’environ 25 minutes en opposition au paquet tentaculaire. Il a directement critiqué les législateurs à la retraite qui ont élaboré la mesure, mis au pilori le système de vote par procuration que les législateurs des deux partis utilisaient pour éviter de voter en personne et a déploré l’opacité du processus laborieux qui a conduit à la publication du vaste paquet cette semaine.

“Cette monstruosité est l’un des actes les plus honteux que j’aie jamais vus dans ce corps”, a déclaré M. McCarthy, passant en revue ce qu’il a appelé les pires parties de la législation. Cette liste comprenait l’augmentation des dépenses pour les programmes nationaux, certains des projets demandés par des démocrates comme M. Leahy et Mme DeLauro, et ce qu’il a condamné comme des « aumônes éveillées ».